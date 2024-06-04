Не только Мальдивы: острова, на которых отдыхают голливудские звезды

Если вы уже объездили всю Турцию, Египет и другие морские курорты, предлагаем вам на выбор туристические и живописные места, но не совсем обычные. Именно там обожают отдыхать голливудские звезды, так что вы легко можете встретиться лицом к лицо с красавчиком Брэдом Питтом, горячей Памелой Андерсон или харизматичным Харрисоном Фордом.

Остров Фиджи

На Фиджи есть Остров черепах. Именно там снимался фильм «Голубая лагуна». Там есть 14 бунгало со своей прислугой и поварами, которые обеспечиват максимальный комфортный отдых туристам. Попасть туда могут и «простые смертные», и голливудские актеры. Например, частенько приезжает отдохнуть на этот остров сама Бритни Спирс.

Источник фото: Legion-Media

Сен-Тропе

На Юге Франции есть курорт Сен-Тропе. Это портовый городок, где располагаются дорогие яхты миллионеров и голливудских див. Отдохнуть туда приезжают супруги Бекхэм, Пенелопа Крус, Пэрис Хилтон, Бейонсе. Вы можете встретить знаменитостей даже в местном кафе, потому что туристов там не так уж и много.

Остров Мауи, Гавайи

На острове Мауи есть все развлечения для отдыхающих. Можно поплавать с масками, исследовать кораллы, выйти в океан на яхте, позаниматься серфингом. Есть там вулкан и цветочные сады дивной красоты. Неудивительно, почему именно в это райское местечко часто прилетают Бен АФфлек, Кейт Хадсон и другие знаменитости.

Майами-Бич, Флорида

В Майами вы можете столкнуться с Дженнифер Лопес, Кристиной Агилерой, Джулией Робертс, Ириной Шейк. Там невероятное скопление звезд как зарубежных, так и российских. Место действительно впечатляющее. Океан там чистейший, много особняков для избранных, хорошо развитая инфраструктура и прекрасные пейзажи

Источник фото: Legion-Media

Кабо-Сан-Лукас

В Мексике есть место под названием Кабо-Сан-Лукас, известный своими пляжами, ночными клубами и отличными условиями для занятий водными видами спорта. Там безумно красивая природа, которая никого не оставит равнодушным. На этот крючок попались и Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Джордж Клуни, Памела Андерсон. А вот Брэд Питт любит Санта-Барбару. Он часто туда прилетает, чтобы посерфить на калифорнийском пляже и расслабиться после съемок.

Источник фото: Legion-Media