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Дженнифер Энистон

Шоу-бизнес
Вышел первый трейлер второго сезона «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в роли журналисток Алекс Леви и Брэдли Джексон возвращаются во втором сезоне сериала «Утреннее шоу». Первый официальный трейлер появился на стриминговом сервисе Apple TV+.
24 авг 2021 11:44
Шоу-бизнес
«Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон возвращается во втором сезоне
В Apple TV выложили трейлер продолжения нашумевшего сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, повествующего о современных проблемах американского общества. Первый сезон вышел в 2019 году и обрел огромный успех, поэтому продюсеры незамедлительно начали работу над продолжением. 
15 июн 2021 15:11
Шоу-бизнес
Спецвыпуск сериала «Друзья» в России выйдет 27 мая
Уже сегодня, 27 мая, поклонники легендарного американского сериала «Друзья» насладятся специальным выпуском любимой комедии под названием «Друзья: Воссоединение» (Friends Reunion). Его можно будет посмотреть на порталах «Амедиатека» и «КиноПоиск HD».
27 май 2021 14:55
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