Актер решился на откровение.
К этим советам стоит прислушаться.
Актриса стала самой первой, а затем и самой последней гостьей в шоу Эллен ДеДженерес.
Слухи и том, что экс-супруги воссоединились ходят с момента расставания Брэда с Джоли.
Звезда «Друзей» раскрыла, как поддерживает себя в форме.
У каждого человека есть любимые киноперсонажи.
Голливудский актер Джейк Джилленхол оценил постельные сцены со звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Артисты снимались вместе в фильме "Хорошая девочка".
До знаменитого мероприятия TUDUM, которое проведет в 2021 году онлайн-кинотеатр Netflix, стартует через 10 дней. Название взято из звука, ассоциирующегося с Netflix.
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в роли журналисток Алекс Леви и Брэдли Джексон возвращаются во втором сезоне сериала «Утреннее шоу». Первый официальный трейлер появился на стриминговом сервисе Apple TV+.
В Apple TV выложили трейлер продолжения нашумевшего сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, повествующего о современных проблемах американского общества. Первый сезон вышел в 2019 году и обрел огромный успех, поэтому продюсеры незамедлительно начали работу над продолжением.
Уже сегодня, 27 мая, поклонники легендарного американского сериала «Друзья» насладятся специальным выпуском любимой комедии под названием «Друзья: Воссоединение» (Friends Reunion). Его можно будет посмотреть на порталах «Амедиатека» и «КиноПоиск HD».
В Сети появился дебютный трейлер нового эпизода культового телевизионного сериала «Друзья».
Фотографию «Друзей» по числу обсуждений затмил снимок новогоднего украшения.
Обладательница «Эмми» будет «делать новости».
Джейн Питт жалуется на семейные проблемы бывшей возлюбленной сына.
Артисты приняли участие в благотворительном проекте.
Знаменитый актер был замечен с девушкой на борту самолета.
Бывшие коллеги по съемочной площадке часто проводят время вместе.
Актеры играли вместе лишь однажды.
Имя нового владельца огромного дома в Беверли-Хиллз держится в тайне.