Как достать дефицитные билеты на юг: два способа, которые работают

Билеты на южные направления сейчас днем с огнем не сыскать. Люди мониторят сайты, пытаясь урвать хоть верхнюю полку в плацкарте у туалета, но все оказывается тщетно. Туристы уже не на шутку паникуют. У многих из них забронированы отели или квартиры на курортах.

Оказалось, что есть способы достать тот самый заветный квиток. Нужны лишь удача и в некоторых случаях дополнительные средства.

Что говорят туристы

Билетов на сегодняшний день мизерно мало до Сочи, Адлера, Новороссийска, Краснодара и не только. Путешественники, которые не любят летать на самолете, пытаются с самого открытия продаж на сайте урвать билет, но нужны чуть ли не доли секунд, чтобы это сделать. Люди негодуют.

«Что творится с билетами на южное направление? Кто в курсе? Интересует больше всего Москва-Адлер. В 8:00 открываются продажи, через 10 минут нет вообще билетов нигде и в кассах тоже! Что за беспредел?» «Шли пятые сутки, как я пытаюсь купить билет Казань-Новороссийск. Продажа билетов открывается в 8:00. В 7:55 уже нет ни одного билета» «Поезд 35 СПБ-Адлер. Продажа за 90 суток. 8:05 — билетов нет уже», — возмущаются россияне в Сети.

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Выкуп билетов

На официальном сайте РЖД показывает полное отсутствие билетов, но на сайте Авито предлагают их достаточно много людей. Просят за это доплату от 3000 до 10 тысяч рублей за место в зависимости от состава. Схему раскрыть довольно просто.

Менять данные пассажира нельзя, поэтому такие перекупщики сначала покупают билет на официальном сайте, затем сдают его и сразу же оформляют на другого человека, который ему заплатил. Еще один нюанс. Никто не дает 100% гарантию. Этот самый заветный билет может моментально оформить кто-то другой, если ваш чудо-продавец хоть на минуту отвлечется.

Будильник пораньше

Самые стойкие пробуют самостоятельно выкупать билеты. Старт продаж обычно начинается в 8:00, поэтому на компьютере уже должна быть открыта страница сайта, введет логин и пароль и все данные туристов. Обновлять сайт нужно каждые пару секунд. Тогда есть вероятность дойти до оплаты. Это удается у тех, кто заранее позаботился о введении ФИО и паспортных данных. Весьма рабочая схема, но медлительные пенсионеры вряд ли успеют за продвинутой молодежью.

Источник фото: Legion-Media

Полезные советы

Если хотите купить билеты на юг России, то приготовьтесь к настоящей битве за них. Заранее введите все данные, закройте все остальные вкладки, чтобы они не забирали трафик, уйдите в место с хорошим интернетом. Также не тратьте время на выбор места. Тут счет идет на секунды. Лишнее клацанье мышкой может плохо сказаться на результате.

Шансы есть у самых быстрых. Лучше попросить сделать это детей или внуков. Они явно в этом лучше разбираются, да и реакция у них тоже довольно-таки быстрая.

Источник фото: Legion-Media