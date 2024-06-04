«Зона смерти»: почему не спускают трупы альпинистов с Эвереста

Туристы, которым доведется покорить Эверест, могут сильно удивиться, оказавшись на вершине или поблизости от нее. Помимо белоснежных «покрывал» и горных пиков, по пути можно увидеть окоченевшие трупы людей. У некоторых могут возникнуть вопрос, почему же их не спускают. И этому есть объяснение.

Технические сложности

Чтобы спустить тело, понадобится задействовать порядка 6–8 человек. Труп сперва предстоит вырубить изо льда, частью которого он становится, а затем поместить на носилки, обмотать веревками и нести на себе до ближайшего лагеря на высоте ниже 6,4 тысяч километров. После погибшего заберет вертолет, который не сможет подняться выше указанного уровня. Весь процесс очень трудоемкий и может занять несколько дней.

Источник фото: Legion-Media

Дороговизна процедуры

Стоимость спасательной миссии может доходить до нескольких сотен тысяч долларов. Транспортировка и длительное нахождение людей на большой высоте очень опасны. Нередко сами спасатели гибнут во время операции. Так, в 1984 году двое альпинистов из Непала скончались при попытке вернуть на землю тело скалолазки из Германии Ханнелоры Шмац.

Завещание покойного

Человек может самостоятельно определить, что должно статься с его останками, в случае если он погибнет. Прописать свою волю альпинист может даже в договоре, заключаемом с компанией-организатором экспедиции. Многие фанаты гор совершенно не прочь обрести вечный покой именно в этой местности. Чтобы репатриация останков была возможной, туристу придется заплатить за медицинскую страховку. В случае с восхождением на Эверест обходится такая отнюдь не дешево.

Источник фото: Legion-Media

«Зона смерти»

Многие люди, погибшие на Эвересте, скончались в так называемой зоне смерти. Так именуют участок на высоте 7500–8000 тысяч метров. Из-за нехватки кислорода там страдает сердечно-сосудистая система, в легких начинает постепенно скапливаться жидкость, а затем возникают нарушения работы мозга. Если орган начнет отекать, спустить человека на безопасную высоту и оказать ему помощь нужно в течение 24 часов. Даже коренные обитатели высокогорья, не могут оставаться в «зоне смерти» дольше 48 часов, поэтому спасательные операции становятся практически невозможными.

Источник фото: Legion-Media