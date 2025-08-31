Городовой / Общество / «Зря что ли налоги плачу»: россиянка решила пройти диспансеризацию в поликлинике, вот что понравилось
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Зря что ли налоги плачу»: россиянка решила пройти диспансеризацию в поликлинике, вот что понравилось

Опубликовано: 31 августа 2025 22:03
диспансеризация
«Зря что ли налоги плачу»: россиянка решила пройти диспансеризацию в поликлинике, вот что понравилось
Фото: Городовой.ру

Женщина долго избегала похода к врачам.

Россиянка впервые решила пройти диспансеризацию и поделилась впечатлениями.

«Зря что-ли налоги плачу», — спросила женщина сама себя и решила заняться вопросами здоровья.

Записалась через Госуслуги, обследование заняло три утра. Включало анализы крови, ЭКГ, проверку зрения, дыхания, стоматолога, гинеколога и другие осмотры.

Отмечает, что врачи в поликлинике вежливые, внимательные и всё подробно объясняют. Порадовала женская консультация — тактичность и оперативность сотрудников удивили.

Но были и минусы: бесплатные бахилы пришлось покупать, кровь натощак сдать не удалось из-за плотной записи, а очереди к кабинетам стали настоящим испытанием.

В частной клинике пересдала глюкозу — результат оказался в норме. Сравнила сервис: там аккуратно перевязали руку после забора крови, без синяков.

В целом диспансеризацией осталась довольна и советует проходить её всем — это бесплатно, информативно и помогает следить за здоровьем.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще