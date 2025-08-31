«Зря что ли налоги плачу»: россиянка решила пройти диспансеризацию в поликлинике, вот что понравилось

Россиянка впервые решила пройти диспансеризацию и поделилась впечатлениями.
«Зря что-ли налоги плачу», — спросила женщина сама себя и решила заняться вопросами здоровья.
Записалась через Госуслуги, обследование заняло три утра. Включало анализы крови, ЭКГ, проверку зрения, дыхания, стоматолога, гинеколога и другие осмотры.
Отмечает, что врачи в поликлинике вежливые, внимательные и всё подробно объясняют. Порадовала женская консультация — тактичность и оперативность сотрудников удивили.
Но были и минусы: бесплатные бахилы пришлось покупать, кровь натощак сдать не удалось из-за плотной записи, а очереди к кабинетам стали настоящим испытанием.
В частной клинике пересдала глюкозу — результат оказался в норме. Сравнила сервис: там аккуратно перевязали руку после забора крови, без синяков.
В целом диспансеризацией осталась довольна и советует проходить её всем — это бесплатно, информативно и помогает следить за здоровьем.