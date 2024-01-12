Зря выбрасывали кофейную гущу: мудрые хозяйки нашли отходам удачное применение

Можно сделать не только скраб.

После заваривания кофе гущу чаще всего просто выбрасывают. Но она еще может пригодиться в хозяйстве.

Например, с помощью этих отходов можно отмыть посуду от нагара и жира. Обычно в этих целях используют соду, но кофейный жмых справится ничуть не хуже.

Просто нанесите на губку немного моющего средства, а затем присыпьте гущей. Натрите посуду со всех сторон и промойте водой. Мелкие частички эффективно устранят загрязнения, не оставив царапин, отмечает портал Tea.

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