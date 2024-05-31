Бестыжие ванны и Лермонтовская галерея: что еще посмотреть в Пятигорске за выходные

Пятигорск привлекает туристов вкусной и полезной нарзанной водой, лермонтовской резиденцией, величественными горами и вкусной едой. Это второй по величине город Ставропольского края, который уступил первое место лишь региональному центру.

Посмотреть в Пятигорске есть на что. Вы удивитесь, насколько захватывающими окажутся ваши выходные. И речь далеко не о пенсионерском, скучном отдыхе.

Как было раньше

Сам город был заложен в в 1780 году. Название за все время его существования менялось несколько раз. Например, город величали Горячими Водами, потом Горячеводском, в 1828 он получил имя Пятигорска благодаря императору Николаю I.

Город был очень популярным среди путешественников. Сюда приезжали лечиться и принимать ванны писатель Александр Пушкин, композитор Михаил Глинка. До войны 1941 года Пятигорск считался главной здравницей страны, но потом все санатории были взорваны, в том числе и знаменитые отели «Бристоль» и «Метрополь».

Источник фото: Legion-Media

Как сейчас

В Пятигорске есть на что посмотреть и где поесть. Обязательно зайдите в кофейню Гукасова на проспекте Кирова, 23. Здание просто шикарное. Оно было построено в 1909 году и до сих пор сохранило красоту и самобытность. За ароматными булочками в это заведение раньше ездили даже из соседних городов. Отведать лакомство можно и сейчас. Рецепт теста хранится в тайне.

Есть в городе и лермонтовская галерея, которую построили в 1901 году. Сейчас там располагается филармония, можно послушать оркестр, посмотреть спектакль. Понравится там всем без исключения. Найти можно и дом, где жил писатель, и место, где он умер на дуэле. Сейчас там установлен памятный знак. Пятигорск считается самым «лермонтовским» в России.

Источник фото: Legion-Media

Загляните в «Эолову арфу». До войны там стояли внутри два музыкальных инструмента. Они издавали звуки под воздействием ветра. Сейчас механизм автоматизирован. Это настоящая акустическая система.

На фуникулере можно подняться на гору Машук и полюбоваться шикарными видами сверху, а потом спускайтесь в грот Провал. Там установлена фигура Остапа Бендера, продающего билеты. Потрите ему нос, чтобы все ваши желания сбылись. Вход бесплатный, но лучше внутри у озера долго не находиться. В воздухе большое скопление сероводорода, от которого может закружиться голова.

Недалеко от Провала можно полюбоваться каскадом из природных купелей. Местные называют их «Бесстыжими», так как раньше в них голышом купались женщины. Сейчас, конечно, такого не происходит, но ярлык приклеился на долгие десятилетия.

Источник фото: Legion-Media