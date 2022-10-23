Андрей Губин

Не всем повезло от рождения.
Певец подготовил новую программу.
«Мальчик-бродяга» готов выступать снова.
Певец вспомнил о былом конфликте.
Певец страдает от неизлечимого заболевания.
Музыкант не смог отказать в просьбе банкирам.
Вот уже 15 лет из-за болезни кумир миллионов не выступает с концертами и не выпускает новых песен.
Звезда 90-х не дал в обиду поющую ведущую
Певец долгие годы борется с мучительным недугом
Певец признался, что с ним это происходит не каждый день
Несмотря на тяжелую болезнь, музыкант не собирается на пенсию
Певец считает поступок Маликовой попыткой привлечь внимание
Поклонники артиста готовы заплатить любые деньги, лишь бы тот вновь вышел на сцену
Чуть дешевле обойдутся концерты Лепса, Киркорова и Пугачевой
Звезда 90-х мечтает вернуть себе былую популярность
Таролог заявила, что артист неправильно распорядился своим даром
Продюсер рассказала о событиях, отрицательно сказавшихся на психике артиста
Известный психиатр предрек Губину судьбу Ефремова.
Артист не планирует возвращаться в шоу-бизнес.
Врач порекомендовал отправить Губина на принудительное психиатрическое лечение