Не позвать ли нам Дживса: в Петербург приезжает Стивен Фрай

Знаменитый британский актер и писатель Стивен Фрай приезжает в Петербург, чтобы принять участие в съемках фильма. Об этом сам актер написал в своем микроблоге в Twitter, не уточнив, о каком фильме