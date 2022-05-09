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Леонид Броневой

Город
Новый мост через Неву и бизнес-центры вместо заводов: Смольный внес поправки в Генплан
Смольный завершил основной этап рассмотрения 2,5 тысячи поправок в Генеральный план города, которые совместная комиссия из чиновников и депутатов оценивала с октября 2012 года. В скором времени
13 дек 2013 16:15
Шоу-бизнес
Михаил Козаков: «О друзьях, о профессии, о себе…»
27 октября в ДК Ленсовета творческий вечер народного артиста России, лауреата государственных премий и всенародного любимца Михаила Козакова. В программе вечера «О друзьях, о профессии, о себе…» прозвучат стихи, монологи, рассказы. Не обойдется и без общения с публикой и ответов на вопросы.
11 окт 2006 14:52
Эксклюзив
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