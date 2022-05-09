Леонид Броневой

Новый мост через Неву и бизнес-центры вместо заводов: Смольный внес поправки в Генплан

Смольный завершил основной этап рассмотрения 2,5 тысячи поправок в Генеральный план города, которые совместная комиссия из чиновников и депутатов оценивала с октября 2012 года. В скором времени