Фильм «17 мгновений весны» принес артисту всесоюзную славу.
Смольный завершил основной этап рассмотрения 2,5 тысячи поправок в Генеральный план города, которые совместная комиссия из чиновников и депутатов оценивала с октября 2012 года. В скором времени
Гастроли московского театра Ленком начались на сцене БДТ имени Товстоногова. Труппа Марка Захарова будет представлять петербургским зрителям спектакль Женитьба по произведению Николая Гоголя.
27 октября в ДК Ленсовета творческий вечер народного артиста России, лауреата государственных премий и всенародного любимца Михаила Козакова. В программе вечера «О друзьях, о профессии, о себе…» прозвучат стихи, монологи, рассказы. Не обойдется и без общения с публикой и ответов на вопросы.
Вслед за МХТ имени Чехова в Петербург с гастролями приехал и другой любимый нашими зрителями московский театр – «Ленком» Марка Захарова. Олег Янковский, Инна Чурикова, Леонид Броневой, Дмитрий
Леонид Броневой и Александр Абдулов - два столпа захаровского театра. Рассказывают, что на спектакле «Плач палача» первые аплодисменты раздаются в адрес декораций Олега Шейнциса!