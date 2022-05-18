Все новости / Марина Яковлева

Марина Яковлева

Шоу-бизнес
День рождения Марины Цветаевой отметят чтением ее произведений
В Петербурге отпразднуют 125-летие со дня рождения Марины Цветаевой. Ее стихотворения будут звучать в Фонтанном доме, в Центральной библиотеке имени Лермонтова и в Доме Кочневой. 5 октября в
26 сен 2017 16:28
Политика
Культурная общественность города готова принять пограничника
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил информацию о назначении на должность вице-губернатора, курирующего сферы культуры, образования, спорта, науки и молодежной политики, Владимира
30 окт 2014 14:00
Шоу-бизнес
Вечер в Новом музее, посвященный 112-летие со дня рождения Николая Павловича Акимова
12 апреля, пятница Новый музей, 6-я линия ВО, д. 29 Едва ли в истории русской культуры найдется личность столь разносторонняя и столь разноплановая, как  режиссер и сценограф, живописец и
10 апр 2013 15:58
Политика
Декларации кандидатов в депутаты: от выборов до выборов копеечка бежит
\ \ Почти за пять лет, что прошли с момента последних выборов депутатов Законодательного собрания города, списки кандидатов одних партий практически не поменялись. У других состав обновился
09 ноя 2011 10:01
Шоу-бизнес
В новое здание Музей хлеба переедет с новой экспозицией
Межмузейный совет Петербурга одобрил концепцию новой экспозиции Музея хлеба, которая разместится в здании на улице Михайлова, 2 после того, как здесь будет завершен масштабный ремонт - сейчас здесь
08 июн 2011 14:57
Происшествия
МЧС опубликовало список пассажиров автобуса, потерпевшего катастрофу в Израиле
МЧС России опубликовало список пассажиров автобуса FV6709, потерпевшего аварию в районе израильского города Эллат. ИА REGNUM приводит список пассажиров, находившихся в этом автобусе.
17 дек 2008 02:02
Эксклюзив
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