Марина Яковлева

Актриса поделилась радостной новостью.
В Петербурге отпразднуют 125-летие со дня рождения Марины Цветаевой. Ее стихотворения будут звучать в Фонтанном доме, в Центральной библиотеке имени Лермонтова и в Доме Кочневой. 5 октября в
30 марта в 19:00 в Драматическом театре на Литейном (Литейный пр., д.51) пройдет вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения народного артиста России Георгия Жжёнова, под названием
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил информацию о назначении на должность вице-губернатора, курирующего сферы культуры, образования, спорта, науки и молодежной политики, Владимира
Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова Литейный пр., д.19 Куратор: Марина Алексеевна Яковлева Запись на урок по телефону: (812) 275-75-18 «Лермонтовские уроки» – это
Работники петербургского Музея хлеба вынуждены проводить экскурсии для школьников при свете карманных фонариков. Совладелец здания, где расположено учреждение, - ЗАО «Лиговка» - выключил им
26 мая 2013 года в Санкт-Петербурге в шестой раз состоялся ежегодный Свадебный Фотофестиваль Wedding Festival-VI. Организатор фестиваля - Агентство по организации мероприятий smart company
«ОТКРОЙ МЕНЯ! ОТКРОЙ ИСКУССТВО!» Кристин Сур (Дания), Марина Федорова, Илья Гапонов, Андрей Рудьев, Олег Яковлев (Франция), Валери Коневин (Бельгия) кураторы: Марина Штагер, Мария
12 апреля, пятница Новый музей, 6-я линия ВО, д. 29 Едва ли в истории русской культуры найдется личность столь разносторонняя и столь разноплановая, как режиссер и сценограф, живописец и
27 марта, в среду начало в 19:30 К Международному дню театра! На сцене театра «Плоды Просвещения» праздничный концерт «АВТОРИЗАЦИЯ» Открытие выставки, посвящённой
Гастроли Московского театра «Современник» (художественный руководитель Галина Волчек) со 2 по 7 марта 2013 года на сцене Большого зала СПб Гос. Консерватории им. Н.А.
Уже 10-й год в С.-Петербурге в предверии свадебного сезона «Альпийский Клуб» проводит крупнейшую на Северо-Западе России выставку-продажу товаров и услуг свадебной индустрии.
«Искусство при свете совести» 17 октября - 14 ноября На площадях медиа- и конференц- залов, любезно предоставленных, закрывшейся на ремонт библиотеке с выставочным
\ \ Почти за пять лет, что прошли с момента последних выборов депутатов Законодательного собрания города, списки кандидатов одних партий практически не поменялись. У других состав обновился
30 октября в 19.00 «Госпожа министерша» в ДК «Выборгский» Главная героиня, муж которой стал министром, решает поменять не только интерьер в доме, но и мужа своей дочери.
Межмузейный совет Петербурга одобрил концепцию новой экспозиции Музея хлеба, которая разместится в здании на улице Михайлова, 2 после того, как здесь будет завершен масштабный ремонт - сейчас здесь
8 Марта – Премия "Фигаро" и День Рождения Андрея Миронова А в Москве только что завершились десятидневные гастроли театра имени Миронова, на которых были показаны одиннадцать (!) спектаклей. 8 марта
18 февраля Спектакль «Чокнутые» Комедия по пьесе А.Коровкина «Около любви» (лауреата литературной премии «Венец») Режиссер - Игорь Касилов (участник дуэта «Новые русские бабки») В ролях:
3 января в Большом зале филармонии — Праздничная программа «ЧАЙКОВСКИЙ. «Времена года» в музыке, танце и поэзии». В концерте принимают участие: пианист Максим
МЧС России опубликовало список пассажиров автобуса FV6709, потерпевшего аварию в районе израильского города Эллат. ИА REGNUM приводит список пассажиров, находившихся в этом автобусе.