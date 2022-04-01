Наталья Власова

«Античность – вчера, сегодня, завтра»,

После спектакля «Эдип-царь» 19 ноября в Театре на Литейном проходил круглый стол в рамках фестиваля «Первый Российско-греческий симпосий современного искусства». Встреча называлась «Античность – вчера, сегодня, завтра», поэтому разговор, помимо обсуждения спектакля, шел вокруг такой темы, как древнегреческая культура в современном восприятии. Среди участников были известные деятели культуры, художники, искусствоведы, журналисты, актеры театра и все те, кто интересуются искусством Древней Греции...