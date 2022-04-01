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Наталья Власова

Происшествия
В Санкт-Петербурге осудили участников рейдерского захвата
Городской суд Санкт-Петербурга сегодня, 24 декабря, вынес приговор восьми подсудимых по делу о рейдерском захвате ресторана "Петербургский уголок" (ООО "Пушкинское") и магазина "Смольнинский" на Невском проспекте.
24 дек 2008 18:32
Происшествия
Обвинение просит считать захватчиков "Петербургского уголка" членами "тамбовского ОПС"
В Городском суде Санкт-Петербурга сегодня, 6 октября, завершилось судебное следствие по делу о рейдерском захвате ресторана "Петербургский уголок" (ООО "Пушкинское") и магазина "Смольнинский" на Невском проспекте.
06 окт 2008 19:42
Шоу-бизнес
Гастроли театра Станиславского и Немировича-Данченко в Михайловском театре
Гастроли балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на сцене Михайловского театра 11, 12 апреля - «Чайка»
19 мар 2008 12:20
Происшествия
Захватчики ресторана "Петербургский уголок" предстали перед судом
В Городском суде Санкт-Петербурга начались предварительные слушания по делу группы из восьми человек, обвиняемых в активном участии в рейдерском захвате ООО "Пушкинское" - ресторана "Петербургский уголок", стоимость которого, по самым скромным подсчетам, составляла почти 81,5 миллиона рублей.
24 янв 2008 00:07
Шоу-бизнес
«Античность – вчера, сегодня, завтра»,
После спектакля «Эдип-царь» 19 ноября в Театре на Литейном проходил круглый стол в рамках фестиваля «Первый Российско-греческий симпосий современного искусства». Встреча называлась «Античность – вчера, сегодня, завтра», поэтому разговор, помимо обсуждения спектакля, шел вокруг такой темы, как древнегреческая культура в современном восприятии. Среди участников были известные деятели культуры, художники, искусствоведы, журналисты, актеры театра и все те, кто интересуются искусством Древней Греции...
28 ноя 2006 12:54
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