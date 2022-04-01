Певица успела вовремя предотвратить трагедию.
Бывшая участница «Суперстар» посчитала, что члены жюри оценили ее слишком субъективно
Одна из бывших участниц шоу рассказала, как ее захейтили после выступления
Музыкальный критик оскорбил певицу.
Артистка пытается вернуть былую славу.
16 июля в ДК Ленсовета пройдёт музыкально-поэтический вечер Валентина Гафта «Отдушина». В вечере принимают участие певица Наталья Власова и музыкант Игорь Карташев. Валентин Гафт
Корпорация PMI представляет: Версия без слов 18 и 19 февраля 2015 ДК им. Горького Они не созданы для мира, И мир был создан не для них… М.Ю. Лермонтов, «Демон» Премьера
Мо Янь «Перемены» Незнакомые большинству российских читателей реалии жизни китайцев, сложные проблемы становления молодого человека — все это на страницах книги Мо Яня в
По обвинению в мошенничестве с бюджетными средствами Следственный комитет задержал 15 мая этого года главу ГУ "Службы заказчика администрации Красногвардейского района" и депутата МО
9-ого по 11 сентября горожан ждут концерты, реконструкции исторических событий и всевозможные выставки. План мероприятий: 9 сентября: 13.30 - Юбилейный концерт камерного ансамбля классической
9 октября нынешнего года в новом здании театра «Лицедеи» состоится праздничный концерт известной петербургской певицы, поэта, композитора Елены Гудковой. Исполнительница отметит 20-летие концертной
8 апреля 2010 года арт-галерея «МОНМАРТР» (наб. Канала Грибоедова,33) представит выставку-презентацию LE PORTRAIT Проект галереи МОНМАРТР, состоящий из трех частей, посвящен году Франции
24, 25 сентября и 1 октября горожанам подготовлен подарок - цикл бесплатных РОГ-концертов Российского Рогового Оркестра, которые проводятся при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга. На
Городской суд Санкт-Петербурга сегодня, 24 декабря, вынес приговор восьми подсудимых по делу о рейдерском захвате ресторана "Петербургский уголок" (ООО "Пушкинское") и магазина "Смольнинский" на Невском проспекте.
В Городском суде Санкт-Петербурга сегодня, 6 октября, завершилось судебное следствие по делу о рейдерском захвате ресторана "Петербургский уголок" (ООО "Пушкинское") и магазина "Смольнинский" на Невском проспекте.
После гастролей Михайловского театра на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл.
Гастроли балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на сцене Михайловского театра 11, 12 апреля - «Чайка»
Сегодня, 25 января, Городской суд Санкт-Петербурга вернул в прокуратуру уголовное дело группы из восьми человек, обвиняемых...
В Городском суде Санкт-Петербурга начались предварительные слушания по делу группы из восьми человек, обвиняемых в активном участии в рейдерском захвате ООО "Пушкинское" - ресторана "Петербургский уголок", стоимость которого, по самым скромным подсчетам, составляла почти 81,5 миллиона рублей.
После спектакля «Эдип-царь» 19 ноября в Театре на Литейном проходил круглый стол в рамках фестиваля «Первый Российско-греческий симпосий современного искусства». Встреча называлась «Античность – вчера, сегодня, завтра», поэтому разговор, помимо обсуждения спектакля, шел вокруг такой темы, как древнегреческая культура в современном восприятии. Среди участников были известные деятели культуры, художники, искусствоведы, журналисты, актеры театра и все те, кто интересуются искусством Древней Греции...