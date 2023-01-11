Певица МакSим

У певицы растет достойная преемница.
В эфире произошли перестановки.
Названы самые дорогие отечественные артисты.
Артистке пришлось несладко.
Эстрадный артист усомнился, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» действительно была в коме.
Певец признается, что до конца года у него выходных не предвидится.
Причины для взятия псевдонима у всех были разные.
Эстрадный певец Дима Билан помог МакSим переосмыслить ее хит «Знаешь ли ты».
Артистка возвращается на сцену после болезни.
Народный артист поддержал поп-певицу, пережившую тяжелую болезнь.
Звезда совмещает отдых в Ялте с работой.
Певица впервые вышла на сцену после тяжелой болезни.
Страшный недуг, с которым боролась певица, обернулся для нее еще одним последствием
Популярная исполнительница оправдалась за неестественные фотографии
Врачи не уверены, что после такой операции она сможет петь так, как прежде
Певице от ведущей достался подарок с неоднозначным намеком
Публикация не оставила никаких поводов для дальнейших домыслов
Исполнитель посчитал, что певица могла забеременеть, находясь в больнице
Алкоголизм исполнительницы перестал быть тайной
В худшем случае речь может идти о тюремном заключении