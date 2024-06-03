Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода

Кипр — один из самых привлекательных и многогранных курортов Средиземноморья. Этот солнечный остров, расположенный в сердце Средиземного моря, притягивает туристов со всего мира своими живописными пейзажами, белоснежными пляжами и богатым культурным наследием.
Здесь каждый найдет для себя идеальный отдых: от спокойных прогулок по старинным городам и уединенных пляжей до активных водных видов спорта и ночных вечеринок. На Кипре вас ждут древние монастыри, руины античных городов, величественные горы и лазурные воды, создавая незабываемую атмосферу и множество возможностей для уникальных приключений.
Пафос, Кипр
Содержание:
- Когда лучше поехать отдыхать на Кипр
- Где отдохнуть на Кипре
- Пляжи Кипра
- Что посмотреть на Кипре
- Развлечения на Кипре
- Гостиницы и отели Кипра
- Апартаменты и квартиры на Кипре
- Еда на Кипре
- Как добраться на Кипр
- Авиабилеты
- Туры на Кипр
- Погода на Кипре по месяцам
- Есть ли мошенничество на Кипре
- Аренда жилья на Кипре
- Цены на продукты питания на Кипре
- Цены в кафе и ресторанах
- Транспорт на Кипре
- Затраты на досуг
Когда лучше поехать отдыхать на Кипр
На Кипре можно отдыхать круглый год. Благодаря средиземноморскому климату лето здесь жаркое и сухое, со средней температурой воздуха +28°C и морской воды +25°C. Зимой температура держится на уровне +13…+22°C, что обеспечивает комфортные условия для экскурсий.
Кириния, Кипр
Где отдохнуть на Кипре
На Кипре расположены несколько крупных курортных городов, каждый из которых имеет свою уникальную атмосферу, расположение и цены на проживание.
Ларнака
Спокойный город с недорогими гостиницами и песчаными пляжами. Близость к аэропорту и мелководное море делают его идеальным для отдыха с детьми.
Лимассол
Дорогой курорт с фешенебельными отелями, аттракционами и дискотеками. Здесь любят отдыхать как молодежь, так и семейные туристы.
Протарас и Айя-Напа
Прибрежные города, образующие единую агломерацию. Здесь находятся лучшие пляжи острова и заповедник Каво Греко с пещерами, скалами и природными мостами.
Пафос
Город с античным центром, включенным в список объектов ЮНЕСКО. Рядом находится заповедник Акамас.
Троодос
Горный регион, популярный у любителей лыжного спорта. Трассы проходят по склонам горы Олимбос, сезон длится с декабря по март.
Айя-Напа, Кипр
Пляжи Кипра
Пляжи на Кипре галечные и песчаные, с белым или темным вулканическим песком. Они имеют пологий спуск и небольшую глубину, что делает их идеальными для семейного отдыха. Все пляжи бесплатные, многие отмечены Голубым флагом.
Маккензи
Пляж рядом с Ларнакой с мелководным побережьем и чистой водой. Протяженность береговой линии около 1 км, ширина составляет 40 метров.
Нисси
Пляж на побережье Айя-Напы с белоснежным песком и высокими пальмами. Разделен на несколько зон: восточная подходит для семейного отдыха, центр для дискотек и вечеринок, западная для любителей спорта.
Корал Бэй
Лучший пляж Пафоса с золотым песком и спокойной водой. Здесь можно заняться виндсерфингом и катанием на бананах, а также исследовать морские скалы.
Актив Олимпион
Пляж в Лимассоле протяженностью 2 км с серым песком. Волнорезы вдоль береговой линии защищают курортников от больших волн.
Фиг Три
Пляж в Протарасе, входящий в ТОП-10 пляжей Европы. Песок здесь желтый, а поблизости находится небольшой остров-волнорез.
Корал Бэй, Кипр
Что посмотреть на Кипре
Главные достопримечательности Кипра — старинные храмы и монастыри, многие из которых основаны еще в IX-XII столетиях. Кроме религиозной архитектуры, туристы могут осматривать руины древних городов, посещать музеи и наблюдать за фламинго на соленом Ларнакском озере.
Достопримечательности Кипра
- Петра-ту-Ромиу (Скала Афродиты) возле Пафоса
- Монастырь Ставровуни
- Монастырь Киккос
- Античный город Пафос
- Аббатство Беллапаис
- Замок Отелло
- Киренийский замок с Музеем кораблекрушений
Аббатство Беллапаис, Кипр
Развлечения на Кипре
На Кипре есть множество развлечений для туристов:
- Аквапарки: Watermania и Water World
- Дайвинг
- Поездки на квадроциклах
- Горные лыжи
- Походы в горы
Экскурсии
Познакомиться с историей и культурой Кипра можно на экскурсиях. Местные гиды составляют интересные программы от обзорных прогулок до активных походов в горы.
Обзорная экскурсия по Кипру
Эта экскурсия позволяет увидеть все самые интересные места на острове за один день, начиная с бухты Афродиты и заканчивая горами Троодос.
Горные деревни Кипра
Эта экскурсия покажет настоящий Кипр с его народной культурой и сельским колоритом. Гиды проведут вас по горным деревням, погружая в аутентичную атмосферу.
Отдых с детьми
Кипр — отличное место для отдыха с детьми. Теплый климат и целебный вулканический песок способствуют оздоровлению. Лучшие пляжи для семейного отдыха находятся в Протарасе и Айя-Напе. Разнообразие развлечений, включая аквапарки Water World и Watermania, Международный парк скульптур и аттракционы Planet Adventure в Пафосе, сделают отдых незабываемым.
Цены на Кипре
Отдых на Кипре дороже, чем на популярных курортах Турции и Египта. Средняя стоимость недельной поездки в летний сезон составляет от 45 000 рублей на человека, в межсезонье — от 40 000 рублей.
Аквапарк Water World, Кипр
Гостиницы и отели Кипра
На побережье Кипра расположено множество отелей, работающих по системе «всё включено». Недельное проживание в отеле 4 звезды стоит от 35 000 рублей летом и от 30 000 рублей в межсезонье. Бюджетные варианты — хостелы и гостевые дома, где цены начинаются от 10 000 рублей.
Апартаменты и квартиры на Кипре
Можно арендовать апартаменты или дом в частном секторе. Стоимость начинается от 1 600 рублей за сутки.
Лимассол, Кипр
Еда на Кипре
На Кипре множество ресторанов и кафе с блюдами местной кухни. Попробуйте сувлаки, голубцы купелкя, мусаку, сыры фета и халуми.
Популярные кафе и рестораны
- Ресторан Pyxida в Лимассоле, специализирующийся на морепродуктах.
- Ресторан Gustoso в Пафосе с большими порциями и хорошим обслуживанием.
- Ресторан Alexander в Ларнаке, известный демократичными ценами и вежливыми официантами.
- Таверна Dias Zeus в Пафосе с атмосферной обстановкой и вкусной едой.
Ресторан Pyxida, Лимассол, Кипр
Как добраться на Кипр
Самый быстрый и удобный способ добраться до Кипра — на самолете. Остров имеет два международных аэропорта: в Ларнаке и Пафосе.
Авиабилеты
Большинство регулярных и чартерных рейсов совершаются в Ларнаку. Средняя стоимость билетов:
- Москва – Ларнака от 4 500 рублей
- Санкт-Петербург – Ларнака от 4 700 рублей
- Екатеринбург – Ларнака от 10 000 рублей
- Краснодар – Ларнака от 8 500 рублей
- Новосибирск – Ларнака от 10 000 рублей
- Самара – Ларнака от 10 300 рублей
Трансфер из аэропорта
После прибытия можно добраться до отеля на автобусе, такси или арендованном автомобиле. Аренда машины стоит от 1 900 рублей в сутки.
Страховка
Перед поездкой рекомендуется оформить страховку, которая может понадобиться при пересечении границы.
Аэропорт Пафос, Кипр
Туры на Кипр
Организованный тур на Кипр включает размещение, перелет, трансфер и страховку. Стоимость тура в летнее время начинается от 40 000 рублей на человека в неделю, в межсезонье — от 35 000 рублей.
Погода на Кипре по месяцам
Погода на Кипре меняется в зависимости от времени года. Чтобы спланировать комфортный отпуск, обратите внимание на график погоды по месяцам.
|Месяц
|Днем
|Ночью
|Море
|Сезон
|Январь
|+17
|+8
|+16
|Февраль
|+17
|+7
|+16
|Март
|+20
|+9
|+17
|Апрель
|+23
|+12
|+18
|Май
|+26
|+16
|+20
|Пляжный
|Июнь
|+30
|+20
|+23
|Пляжный
|Июль
|+33
|+22
|+25
|Пляжный
|Август
|+33
|+23
|+26
|Пляжный
|Сентябрь
|+31
|+20
|+26
|Пляжный
|Октябрь
|+28
|+17
|+24
|Пляжный
|Ноябрь
|+23
|+12
|+21
|Декабрь
|+19
|+9
|+18
Лучшее время для отдыха
На Кипре можно отдыхать круглый год благодаря мягкому средиземноморскому климату. Летний сезон здесь жаркий и сухой, идеальный для пляжного отдыха. Зимой температура снижается, но остается комфортной для экскурсий и прогулок.
Пляжный сезон
Май
Температура воздуха поднимается до +26°C, а море прогревается до +20°C. Это начало пляжного сезона, когда туристы начинают активно посещать курорты.
Июнь
Температура достигает +30°C, море прогревается до +23°C. Идеальное время для купания и солнечных ванн.
Июль и август
Температура воздуха доходит до +33°C, ночи теплые — около +22-23°C. Море становится еще теплее, до +25-26°C. Это самый жаркий и популярный сезон для отдыха на пляже.
Сентябрь
Температура воздуха снижается до +31°C, а моря остается на уровне +26°C. Отличное время для тех, кто предпочитает более мягкую жару.
Октябрь
Температура воздуха — около +28°C, а моря — +24°C. Пляжный сезон подходит к концу, но вода все еще теплая для купания.
Межсезонье и зимний период
Ноябрь
Температура воздуха +23°C, ночью около +12°C. Море остается теплым, около +21°C. Этот период подходит для более спокойного отдыха и экскурсий.
Декабрь
Температура воздуха снижается до +19°C, ночью до +9°C. Море остывает до +18°C. Этот период идеально подходит для изучения культурных и исторических достопримечательностей острова.
Январь и февраль
Температура воздуха днем около +17°C, ночью опускается до +7-8°C. Море остается прохладным, около +16°C. В это время года на Кипре комфортно для прогулок и экскурсий.
Март и апрель
Температура воздуха начинает подниматься, достигая +20°C в марте и +23°C в апреле. Море постепенно прогревается до +17-18°C. Это время подходит для активного отдыха и первых купаний.
Планируйте свой отдых на Кипре, учитывая погодные условия, и наслаждайтесь прекрасным климатом этого замечательного острова!
Протарас, Кипр
Есть ли мошенничество на Кипре
Кипр и Греция считаются безопасными странами в плане воровства и мошенничества. Особенно это касается греческой части острова. Туристы могут чувствовать себя здесь спокойно. Турецкая часть менее благополучна по сравнению с греческой, но не менее интересна с точки зрения достопримечательностей.
На греческой части Кипра основные опасности могут исходить от самих путешественников. Например, проблема может возникнуть с платежами. Российские карты обычно предоставляют только три попытки ввода пин-кода.
Банкоматы Кипра
Аренда жилья на Кипре
Чтобы найти подходящее жилье на Кипре, арендаторы часто используют местные агрегаторы объявлений. В настоящее время доступно более 2 600 предложений по аренде недвижимости по всему острову.
Стоимость аренды в Лимасоле
По данным Numbeo, аренда квартиры с одной спальней в центре Лимасола стоит на 60% дороже средних показателей по острову. Несмотря на высокие цены, Лимасол остается самым популярным направлением для проживания и релокации. В сентябре 2023 года в Лимасоле было заключено 427 сделок с недвижимостью, что на 21% больше, чем в Ларнаке, втором по популярности прибрежном городе.
Средняя стоимость аренды на Кипре
|Район
|Аренда квартиры с 1 спальней в центре, €
|Аренда квартиры с 1 спальней на окраине, €
|Лимасол
|1 570
|1 161
|Ларнака
|823
|607
|Пафос
|771
|565
|Никосия
|633
|515
*Данные портала Numbeo
Условия долгосрочной аренды на Кипре
При долгосрочной аренде жилья на Кипре заключается договор на срок от 1 до 2 лет. Владелец недвижимости оплачивает комиссию риелтору, а арендатор вносит депозит за сохранность имущества. В договоре также указываются:
- Возможность проживания с домашними животными.
- Срок уведомления о выезде.
- Ответственность за поломку бытовой техники.
Лимассол, Кипр
Цены на продукты питания на Кипре
Цены на продукты на Кипре мало отличаются в разных магазинах. В среднем на продукты питания семья из двух человек тратит около 500 евро в месяц.
Средние цены на продукты
|Продукт
|Средняя стоимость
|Молоко (1 кг)
|1,55 €
|Буханка белого хлеба
|1,79 €
|Рис (белый, 1 кг)
|2,18 €
|Яйца (куриные, 12 шт.)
|3,31 €
|Сыр (1 кг)
|10,75 €
|Куриное филе (1 кг)
|7,81 €
|Говядина (1 кг)
|10,93 €
|Яблоки (1 кг)
|2,45 €
|Бананы (1 кг)
|1,66 €
|Апельсины (1 кг)
|1,67 €
|Томаты (1 кг)
|2,63 €
|Картофель (1 кг)
|1,16 €
|Лук (1 кг)
|1,03 €
|Салат-латук (1 головка)
|0,64 €
|Вода (1,5 л)
|0,85 €
|Бутылка вина
|7,00 €
|Местное пиво (бутылка 0,5 л)
|1,49 €
*Данные портала Numbeo
Фермерские рынки
Фермерские рынки на Кипре начинают работу очень рано, некоторые в 5:30 утра. Лучшее время для посещения — первая половина дня. На рынках продаются свежие сезонные фрукты, овощи, орехи, молочные продукты и мясо по ценам ниже, чем в супермаркетах. Оплата на рынках производится наличными.
Популярные рынки
- Лимасол: Фермерский рынок Хаджипьерис, Центральный муниципальный рынок, рынок Линопетра.
- Ларнака: Муниципальный рынок Ларнаки, Субботний фермерский рынок.
- Пафос: Воскресный рынок в Тими, Муниципальный рынок.
Рынок в Ларнаке, Кипр
Цены в кафе и ресторанах
Стоимость обеда в ресторанах Кипра варьируется от 10–15 евро за перекус до 30 евро за ужин на человека. В небольших кафе за кофе придется заплатить 3–4 евро, за свежевыжатый сок — 3–5 евро, за чай — 1,5–2,5 евро. Выпечка, например круассаны, стоит 2–4 евро.
Средние цены на блюда
-
Хумус, жареный сыр халлуми, долмадес: 3–8 евро.
- Свежие салаты: 5–10 евро.
- Пицца: 8–15 евро в зависимости от размера и начинки.
- Паста: 10–18 евро.
Медицинское обслуживание
На Кипре действует как государственная, так и частная системы здравоохранения. Национальная система здравоохранения (GeSY) предоставляет бесплатные или льготные медицинские услуги. Граждане, обладатели ВНЖ, резиденты с ПМЖ и беженцы имеют право на GeSY. Скорая помощь для обладателей GeSY бесплатна, а без страховки вызов обойдется в 75 евро в час. Частная медицинская страховка стоит от 150 до 400 евро в месяц на семью.
Традиционная закуска Мезе, Кипр
Транспорт на Кипре
Общественный транспорт на Кипре развит слабо. Автобусы в Лимасоле ходят с большими интервалами, последний рейс отправляется рано вечером. Проезд на автобусе в одну сторону стоит 1,5–2,5 евро. Недельный проездной — 20 евро, месячный — 40 евро.
Такси
Минимальный тариф в такси — 5 евро за посадку и 1,77 евро за километр. Ночью тариф выше на 15%.
Аренда авто
Аренда автомобиля обойдется в 15–50 евро в день в зависимости от сезона. Базовая страховка обычно включена в стоимость аренды. 1 литр бензина стоит 1,66 евро.
Покупка авто
Цена подержанных автомобилей начинается от 4 000 евро. Для покупки требуется паспорт нового и старого владельца, технический паспорт автомобиля, документ о легальном пребывании покупателя на Кипре, страховка и сумма для оплаты регистрационного сбора (около 15 евро).
Одежда и косметика
На Кипре множество торговых центров с международными брендами одежды, техники, косметики и бижутерии.
Цены на одежду
- Джинсы Levis или других брендов: от 40 до 80 евро.
- Футболка: 10 евро.
- Купальник: 20 евро.
- Летнее платье: от 25 до 45 евро.
- Спортивная обувь известных марок: 45–100 евро.
Цены на косметику
- Крем для лица: от 10 до 50 евро.
- Тоник для лица: от 5 до 20 евро.
- Маска для лица: 10 до 30 евро.
- Крем для глаз: 10 до 25 евро.
- Тушь для ресниц: 5 до 20 евро.
- Карандаш для бровей: от 5 до 15 евро.
- Помада: от 5 до 20 евро.
- Тени для век: от 5 до 20 евро.
Такси Кипра
Затраты на досуг
На Кипре можно найти разнообразные возможности для досуга. Общественные пляжи бесплатны, аренда шезлонга и зонтика стоит 10–20 евро в день. Дневной абонемент в аквапарк обойдется в 25–40 евро для взрослых и 15–25 евро для детей.
Билет в музей или на археологическую площадку стоит 3–6 евро. Стоимость билета в кино или театр — 10–15 евро. Вход в ночной клуб — 10–20 евро, напитки и коктейли — от 6 до 15 евро. Билеты на крупные концерты и музыкальные фестивали стоят 40–150 евро.
Кипр — это уникальное направление, которое сочетает в себе богатую историю, живописные пейзажи и современные удобства. Независимо от того, что вас привлекает больше — древние руины, красивые пляжи или восхитительная кухня — на острове найдется что-то для каждого. Безопасные города, дружелюбные местные жители и широкий спектр развлечений делают этот остров идеальным местом для отпуска в любое время года.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru