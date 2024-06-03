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Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода

3 июня 2024 18:18
Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Туристы безопасно чувствуют себя в этой стране.

Кипр — один из самых привлекательных и многогранных курортов Средиземноморья. Этот солнечный остров, расположенный в сердце Средиземного моря, притягивает туристов со всего мира своими живописными пейзажами, белоснежными пляжами и богатым культурным наследием.

Здесь каждый найдет для себя идеальный отдых: от спокойных прогулок по старинным городам и уединенных пляжей до активных водных видов спорта и ночных вечеринок. На Кипре вас ждут древние монастыри, руины античных городов, величественные горы и лазурные воды, создавая незабываемую атмосферу и множество возможностей для уникальных приключений.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 1
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пафос, Кипр

Содержание:

  1. Когда лучше поехать отдыхать на Кипр
  2. Где отдохнуть на Кипре
  3. Пляжи Кипра
  4. Что посмотреть на Кипре
  5. Развлечения на Кипре
  6. Гостиницы и отели Кипра
  7. Апартаменты и квартиры на Кипре
  8. Еда на Кипре
  9. Как добраться на Кипр
  10. Авиабилеты
  11. Туры на Кипр
  12. Погода на Кипре по месяцам
  13. Есть ли мошенничество на Кипре
  14. Аренда жилья на Кипре
  15. Цены на продукты питания на Кипре
  16. Цены в кафе и ресторанах
  17. Транспорт на Кипре
  18. Затраты на досуг

Когда лучше поехать отдыхать на Кипр

На Кипре можно отдыхать круглый год. Благодаря средиземноморскому климату лето здесь жаркое и сухое, со средней температурой воздуха +28°C и морской воды +25°C. Зимой температура держится на уровне +13…+22°C, что обеспечивает комфортные условия для экскурсий.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 2
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кириния, Кипр

Где отдохнуть на Кипре

На Кипре расположены несколько крупных курортных городов, каждый из которых имеет свою уникальную атмосферу, расположение и цены на проживание.

Ларнака

Спокойный город с недорогими гостиницами и песчаными пляжами. Близость к аэропорту и мелководное море делают его идеальным для отдыха с детьми.

Лимассол

Дорогой курорт с фешенебельными отелями, аттракционами и дискотеками. Здесь любят отдыхать как молодежь, так и семейные туристы.

Протарас и Айя-Напа

Прибрежные города, образующие единую агломерацию. Здесь находятся лучшие пляжи острова и заповедник Каво Греко с пещерами, скалами и природными мостами.

Пафос

Город с античным центром, включенным в список объектов ЮНЕСКО. Рядом находится заповедник Акамас.

Троодос

Горный регион, популярный у любителей лыжного спорта. Трассы проходят по склонам горы Олимбос, сезон длится с декабря по март.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 3
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Айя-Напа, Кипр

Пляжи Кипра

Пляжи на Кипре галечные и песчаные, с белым или темным вулканическим песком. Они имеют пологий спуск и небольшую глубину, что делает их идеальными для семейного отдыха. Все пляжи бесплатные, многие отмечены Голубым флагом.

Маккензи

Пляж рядом с Ларнакой с мелководным побережьем и чистой водой. Протяженность береговой линии около 1 км, ширина составляет 40 метров.

Нисси

Пляж на побережье Айя-Напы с белоснежным песком и высокими пальмами. Разделен на несколько зон: восточная подходит для семейного отдыха, центр для дискотек и вечеринок, западная для любителей спорта.

Корал Бэй

Лучший пляж Пафоса с золотым песком и спокойной водой. Здесь можно заняться виндсерфингом и катанием на бананах, а также исследовать морские скалы.

Актив Олимпион

Пляж в Лимассоле протяженностью 2 км с серым песком. Волнорезы вдоль береговой линии защищают курортников от больших волн.

Фиг Три

Пляж в Протарасе, входящий в ТОП-10 пляжей Европы. Песок здесь желтый, а поблизости находится небольшой остров-волнорез.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 4
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Корал Бэй, Кипр

Что посмотреть на Кипре

Главные достопримечательности Кипра — старинные храмы и монастыри, многие из которых основаны еще в IX-XII столетиях. Кроме религиозной архитектуры, туристы могут осматривать руины древних городов, посещать музеи и наблюдать за фламинго на соленом Ларнакском озере.

Достопримечательности Кипра

  • Петра-ту-Ромиу (Скала Афродиты) возле Пафоса
  • Монастырь Ставровуни
  • Монастырь Киккос
  • Античный город Пафос
  • Аббатство Беллапаис
  • Замок Отелло
  • Киренийский замок с Музеем кораблекрушений

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 5
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аббатство Беллапаис, Кипр

Развлечения на Кипре

На Кипре есть множество развлечений для туристов:

  • Аквапарки: Watermania и Water World
  • Дайвинг
  • Поездки на квадроциклах
  • Горные лыжи
  • Походы в горы

Экскурсии

Познакомиться с историей и культурой Кипра можно на экскурсиях. Местные гиды составляют интересные программы от обзорных прогулок до активных походов в горы.

Обзорная экскурсия по Кипру

Эта экскурсия позволяет увидеть все самые интересные места на острове за один день, начиная с бухты Афродиты и заканчивая горами Троодос.

Горные деревни Кипра

Эта экскурсия покажет настоящий Кипр с его народной культурой и сельским колоритом. Гиды проведут вас по горным деревням, погружая в аутентичную атмосферу.

Отдых с детьми

Кипр — отличное место для отдыха с детьми. Теплый климат и целебный вулканический песок способствуют оздоровлению. Лучшие пляжи для семейного отдыха находятся в Протарасе и Айя-Напе. Разнообразие развлечений, включая аквапарки Water World и Watermania, Международный парк скульптур и аттракционы Planet Adventure в Пафосе, сделают отдых незабываемым.

Цены на Кипре

Отдых на Кипре дороже, чем на популярных курортах Турции и Египта. Средняя стоимость недельной поездки в летний сезон составляет от 45 000 рублей на человека, в межсезонье — от 40 000 рублей.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 6
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аквапарк Water World, Кипр

Гостиницы и отели Кипра

На побережье Кипра расположено множество отелей, работающих по системе «всё включено». Недельное проживание в отеле 4 звезды стоит от 35 000 рублей летом и от 30 000 рублей в межсезонье. Бюджетные варианты — хостелы и гостевые дома, где цены начинаются от 10 000 рублей.

Апартаменты и квартиры на Кипре

Можно арендовать апартаменты или дом в частном секторе. Стоимость начинается от 1 600 рублей за сутки.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 7
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Лимассол, Кипр

Еда на Кипре

На Кипре множество ресторанов и кафе с блюдами местной кухни. Попробуйте сувлаки, голубцы купелкя, мусаку, сыры фета и халуми.

Популярные кафе и рестораны

  • Ресторан Pyxida в Лимассоле, специализирующийся на морепродуктах.
  • Ресторан Gustoso в Пафосе с большими порциями и хорошим обслуживанием.
  • Ресторан Alexander в Ларнаке, известный демократичными ценами и вежливыми официантами.
  • Таверна Dias Zeus в Пафосе с атмосферной обстановкой и вкусной едой.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 8
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан Pyxida, Лимассол, Кипр

Как добраться на Кипр

Самый быстрый и удобный способ добраться до Кипра — на самолете. Остров имеет два международных аэропорта: в Ларнаке и Пафосе.

Авиабилеты

Большинство регулярных и чартерных рейсов совершаются в Ларнаку. Средняя стоимость билетов:

  • Москва – Ларнака от 4 500 рублей
  • Санкт-Петербург – Ларнака от 4 700 рублей
  • Екатеринбург – Ларнака от 10 000 рублей
  • Краснодар – Ларнака от 8 500 рублей
  • Новосибирск – Ларнака от 10 000 рублей
  • Самара – Ларнака от 10 300 рублей

Трансфер из аэропорта

После прибытия можно добраться до отеля на автобусе, такси или арендованном автомобиле. Аренда машины стоит от 1 900 рублей в сутки.

Страховка

Перед поездкой рекомендуется оформить страховку, которая может понадобиться при пересечении границы.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 9
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аэропорт Пафос, Кипр

Туры на Кипр

Организованный тур на Кипр включает размещение, перелет, трансфер и страховку. Стоимость тура в летнее время начинается от 40 000 рублей на человека в неделю, в межсезонье — от 35 000 рублей.

Погода на Кипре по месяцам

Погода на Кипре меняется в зависимости от времени года. Чтобы спланировать комфортный отпуск, обратите внимание на график погоды по месяцам.

Месяц Днем Ночью Море Сезон
Январь +17 +8 +16
Февраль +17 +7 +16
Март +20 +9 +17
Апрель +23 +12 +18
Май +26 +16 +20 Пляжный
Июнь +30 +20 +23 Пляжный
Июль +33 +22 +25 Пляжный
Август +33 +23 +26 Пляжный
Сентябрь +31 +20 +26 Пляжный
Октябрь +28 +17 +24 Пляжный
Ноябрь +23 +12 +21
Декабрь +19 +9 +18

Лучшее время для отдыха

На Кипре можно отдыхать круглый год благодаря мягкому средиземноморскому климату. Летний сезон здесь жаркий и сухой, идеальный для пляжного отдыха. Зимой температура снижается, но остается комфортной для экскурсий и прогулок.

Пляжный сезон

Май

Температура воздуха поднимается до +26°C, а море прогревается до +20°C. Это начало пляжного сезона, когда туристы начинают активно посещать курорты.

Июнь

Температура достигает +30°C, море прогревается до +23°C. Идеальное время для купания и солнечных ванн.

Июль и август

Температура воздуха доходит до +33°C, ночи теплые — около +22-23°C. Море становится еще теплее, до +25-26°C. Это самый жаркий и популярный сезон для отдыха на пляже.

Сентябрь

Температура воздуха снижается до +31°C, а моря остается на уровне +26°C. Отличное время для тех, кто предпочитает более мягкую жару.

Октябрь

Температура воздуха — около +28°C, а моря — +24°C. Пляжный сезон подходит к концу, но вода все еще теплая для купания.

Межсезонье и зимний период

Ноябрь

Температура воздуха +23°C, ночью около +12°C. Море остается теплым, около +21°C. Этот период подходит для более спокойного отдыха и экскурсий.

Декабрь

Температура воздуха снижается до +19°C, ночью до +9°C. Море остывает до +18°C. Этот период идеально подходит для изучения культурных и исторических достопримечательностей острова.

Январь и февраль

Температура воздуха днем около +17°C, ночью опускается до +7-8°C. Море остается прохладным, около +16°C. В это время года на Кипре комфортно для прогулок и экскурсий.

Март и апрель

Температура воздуха начинает подниматься, достигая +20°C в марте и +23°C в апреле. Море постепенно прогревается до +17-18°C. Это время подходит для активного отдыха и первых купаний.

Планируйте свой отдых на Кипре, учитывая погодные условия, и наслаждайтесь прекрасным климатом этого замечательного острова!

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 10
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Протарас, Кипр

Есть ли мошенничество на Кипре

Кипр и Греция считаются безопасными странами в плане воровства и мошенничества. Особенно это касается греческой части острова. Туристы могут чувствовать себя здесь спокойно. Турецкая часть менее благополучна по сравнению с греческой, но не менее интересна с точки зрения достопримечательностей.

На греческой части Кипра основные опасности могут исходить от самих путешественников. Например, проблема может возникнуть с платежами. Российские карты обычно предоставляют только три попытки ввода пин-кода.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 11
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Банкоматы Кипра

Аренда жилья на Кипре

Чтобы найти подходящее жилье на Кипре, арендаторы часто используют местные агрегаторы объявлений. В настоящее время доступно более 2 600 предложений по аренде недвижимости по всему острову.

Стоимость аренды в Лимасоле

По данным Numbeo, аренда квартиры с одной спальней в центре Лимасола стоит на 60% дороже средних показателей по острову. Несмотря на высокие цены, Лимасол остается самым популярным направлением для проживания и релокации. В сентябре 2023 года в Лимасоле было заключено 427 сделок с недвижимостью, что на 21% больше, чем в Ларнаке, втором по популярности прибрежном городе.

Средняя стоимость аренды на Кипре

Район Аренда квартиры с 1 спальней в центре, € Аренда квартиры с 1 спальней на окраине, €
Лимасол 1 570 1 161
Ларнака 823 607
Пафос 771 565
Никосия 633 515

*Данные портала Numbeo

Условия долгосрочной аренды на Кипре

При долгосрочной аренде жилья на Кипре заключается договор на срок от 1 до 2 лет. Владелец недвижимости оплачивает комиссию риелтору, а арендатор вносит депозит за сохранность имущества. В договоре также указываются:

  • Возможность проживания с домашними животными.
  • Срок уведомления о выезде.
  • Ответственность за поломку бытовой техники.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 12
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Лимассол, Кипр

Цены на продукты питания на Кипре

Цены на продукты на Кипре мало отличаются в разных магазинах. В среднем на продукты питания семья из двух человек тратит около 500 евро в месяц.

Средние цены на продукты

Продукт Средняя стоимость
Молоко (1 кг) 1,55 €
Буханка белого хлеба 1,79 €
Рис (белый, 1 кг) 2,18 €
Яйца (куриные, 12 шт.) 3,31 €
Сыр (1 кг) 10,75 €
Куриное филе (1 кг) 7,81 €
Говядина (1 кг) 10,93 €
Яблоки (1 кг) 2,45 €
Бананы (1 кг) 1,66 €
Апельсины (1 кг) 1,67 €
Томаты (1 кг) 2,63 €
Картофель (1 кг) 1,16 €
Лук (1 кг) 1,03 €
Салат-латук (1 головка) 0,64 €
Вода (1,5 л) 0,85 €
Бутылка вина 7,00 €
Местное пиво (бутылка 0,5 л) 1,49 €

*Данные портала Numbeo

Фермерские рынки

Фермерские рынки на Кипре начинают работу очень рано, некоторые в 5:30 утра. Лучшее время для посещения — первая половина дня. На рынках продаются свежие сезонные фрукты, овощи, орехи, молочные продукты и мясо по ценам ниже, чем в супермаркетах. Оплата на рынках производится наличными.

Популярные рынки

  • Лимасол: Фермерский рынок Хаджипьерис, Центральный муниципальный рынок, рынок Линопетра.
  • Ларнака: Муниципальный рынок Ларнаки, Субботний фермерский рынок.
  • Пафос: Воскресный рынок в Тими, Муниципальный рынок.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 13
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Ларнаке, Кипр

Цены в кафе и ресторанах

Стоимость обеда в ресторанах Кипра варьируется от 10–15 евро за перекус до 30 евро за ужин на человека. В небольших кафе за кофе придется заплатить 3–4 евро, за свежевыжатый сок — 3–5 евро, за чай — 1,5–2,5 евро. Выпечка, например круассаны, стоит 2–4 евро.

Средние цены на блюда

  • Хумус, жареный сыр халлуми, долмадес: 3–8 евро.

  • Свежие салаты: 5–10 евро.
  • Пицца: 8–15 евро в зависимости от размера и начинки.
  • Паста: 10–18 евро.

Медицинское обслуживание

На Кипре действует как государственная, так и частная системы здравоохранения. Национальная система здравоохранения (GeSY) предоставляет бесплатные или льготные медицинские услуги. Граждане, обладатели ВНЖ, резиденты с ПМЖ и беженцы имеют право на GeSY. Скорая помощь для обладателей GeSY бесплатна, а без страховки вызов обойдется в 75 евро в час. Частная медицинская страховка стоит от 150 до 400 евро в месяц на семью.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 14
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Традиционная закуска Мезе, Кипр

Транспорт на Кипре

Общественный транспорт на Кипре развит слабо. Автобусы в Лимасоле ходят с большими интервалами, последний рейс отправляется рано вечером. Проезд на автобусе в одну сторону стоит 1,5–2,5 евро. Недельный проездной — 20 евро, месячный — 40 евро.

Такси

Минимальный тариф в такси — 5 евро за посадку и 1,77 евро за километр. Ночью тариф выше на 15%.

Аренда авто

Аренда автомобиля обойдется в 15–50 евро в день в зависимости от сезона. Базовая страховка обычно включена в стоимость аренды. 1 литр бензина стоит 1,66 евро.

Покупка авто

Цена подержанных автомобилей начинается от 4 000 евро. Для покупки требуется паспорт нового и старого владельца, технический паспорт автомобиля, документ о легальном пребывании покупателя на Кипре, страховка и сумма для оплаты регистрационного сбора (около 15 евро).

Одежда и косметика

На Кипре множество торговых центров с международными брендами одежды, техники, косметики и бижутерии.

Цены на одежду

  • Джинсы Levis или других брендов: от 40 до 80 евро.
  • Футболка: 10 евро.
  • Купальник: 20 евро.
  • Летнее платье: от 25 до 45 евро.
  • Спортивная обувь известных марок: 45–100 евро.

Цены на косметику

  • Крем для лица: от 10 до 50 евро.
  • Тоник для лица: от 5 до 20 евро.
  • Маска для лица: 10 до 30 евро.
  • Крем для глаз: 10 до 25 евро.
  • Тушь для ресниц: 5 до 20 евро.
  • Карандаш для бровей: от 5 до 15 евро.
  • Помада: от 5 до 20 евро.
  • Тени для век: от 5 до 20 евро.

Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода - image 15
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Такси Кипра

Затраты на досуг

На Кипре можно найти разнообразные возможности для досуга. Общественные пляжи бесплатны, аренда шезлонга и зонтика стоит 10–20 евро в день. Дневной абонемент в аквапарк обойдется в 25–40 евро для взрослых и 15–25 евро для детей.

Билет в музей или на археологическую площадку стоит 3–6 евро. Стоимость билета в кино или театр — 10–15 евро. Вход в ночной клуб — 10–20 евро, напитки и коктейли — от 6 до 15 евро. Билеты на крупные концерты и музыкальные фестивали стоят 40–150 евро.

Кипр — это уникальное направление, которое сочетает в себе богатую историю, живописные пейзажи и современные удобства. Независимо от того, что вас привлекает больше — древние руины, красивые пляжи или восхитительная кухня — на острове найдется что-то для каждого. Безопасные города, дружелюбные местные жители и широкий спектр развлечений делают этот остров идеальным местом для отпуска в любое время года.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Елена Круглова
Елена Круглова
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