Отдых на Кипре 2024: актуальные цены, лучшие курорты, развлечения и погода

Туристы безопасно чувствуют себя в этой стране.

Кипр — один из самых привлекательных и многогранных курортов Средиземноморья. Этот солнечный остров, расположенный в сердце Средиземного моря, притягивает туристов со всего мира своими живописными пейзажами, белоснежными пляжами и богатым культурным наследием.

Здесь каждый найдет для себя идеальный отдых: от спокойных прогулок по старинным городам и уединенных пляжей до активных водных видов спорта и ночных вечеринок. На Кипре вас ждут древние монастыри, руины античных городов, величественные горы и лазурные воды, создавая незабываемую атмосферу и множество возможностей для уникальных приключений.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пафос, Кипр

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На Кипре можно отдыхать круглый год. Благодаря средиземноморскому климату лето здесь жаркое и сухое, со средней температурой воздуха +28°C и морской воды +25°C. Зимой температура держится на уровне +13…+22°C, что обеспечивает комфортные условия для экскурсий.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кириния, Кипр

На Кипре расположены несколько крупных курортных городов, каждый из которых имеет свою уникальную атмосферу, расположение и цены на проживание.

Ларнака

Спокойный город с недорогими гостиницами и песчаными пляжами. Близость к аэропорту и мелководное море делают его идеальным для отдыха с детьми.

Лимассол

Дорогой курорт с фешенебельными отелями, аттракционами и дискотеками. Здесь любят отдыхать как молодежь, так и семейные туристы.

Протарас и Айя-Напа

Прибрежные города, образующие единую агломерацию. Здесь находятся лучшие пляжи острова и заповедник Каво Греко с пещерами, скалами и природными мостами.

Пафос

Город с античным центром, включенным в список объектов ЮНЕСКО. Рядом находится заповедник Акамас.

Троодос

Горный регион, популярный у любителей лыжного спорта. Трассы проходят по склонам горы Олимбос, сезон длится с декабря по март.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Айя-Напа, Кипр

Пляжи на Кипре галечные и песчаные, с белым или темным вулканическим песком. Они имеют пологий спуск и небольшую глубину, что делает их идеальными для семейного отдыха. Все пляжи бесплатные, многие отмечены Голубым флагом.

Маккензи

Пляж рядом с Ларнакой с мелководным побережьем и чистой водой. Протяженность береговой линии около 1 км, ширина составляет 40 метров.

Нисси

Пляж на побережье Айя-Напы с белоснежным песком и высокими пальмами. Разделен на несколько зон: восточная подходит для семейного отдыха, центр для дискотек и вечеринок, западная для любителей спорта.

Корал Бэй

Лучший пляж Пафоса с золотым песком и спокойной водой. Здесь можно заняться виндсерфингом и катанием на бананах, а также исследовать морские скалы.

Актив Олимпион

Пляж в Лимассоле протяженностью 2 км с серым песком. Волнорезы вдоль береговой линии защищают курортников от больших волн.

Фиг Три

Пляж в Протарасе, входящий в ТОП-10 пляжей Европы. Песок здесь желтый, а поблизости находится небольшой остров-волнорез.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Корал Бэй, Кипр

Главные достопримечательности Кипра — старинные храмы и монастыри, многие из которых основаны еще в IX-XII столетиях. Кроме религиозной архитектуры, туристы могут осматривать руины древних городов, посещать музеи и наблюдать за фламинго на соленом Ларнакском озере.

Достопримечательности Кипра

Петра-ту-Ромиу (Скала Афродиты) возле Пафоса

возле Пафоса Монастырь Ставровуни

Монастырь Киккос

Античный город Пафос

Аббатство Беллапаис

Замок Отелло

Киренийский замок с Музеем кораблекрушений

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аббатство Беллапаис, Кипр

На Кипре есть множество развлечений для туристов:

Аквапарки : Watermania и Water World

: Watermania и Water World Дайвинг

Поездки на квадроциклах

Горные лыжи

Походы в горы

Экскурсии

Познакомиться с историей и культурой Кипра можно на экскурсиях. Местные гиды составляют интересные программы от обзорных прогулок до активных походов в горы.

Обзорная экскурсия по Кипру

Эта экскурсия позволяет увидеть все самые интересные места на острове за один день, начиная с бухты Афродиты и заканчивая горами Троодос.

Горные деревни Кипра

Эта экскурсия покажет настоящий Кипр с его народной культурой и сельским колоритом. Гиды проведут вас по горным деревням, погружая в аутентичную атмосферу.

Отдых с детьми

Кипр — отличное место для отдыха с детьми. Теплый климат и целебный вулканический песок способствуют оздоровлению. Лучшие пляжи для семейного отдыха находятся в Протарасе и Айя-Напе. Разнообразие развлечений, включая аквапарки Water World и Watermania, Международный парк скульптур и аттракционы Planet Adventure в Пафосе, сделают отдых незабываемым.

Цены на Кипре

Отдых на Кипре дороже, чем на популярных курортах Турции и Египта. Средняя стоимость недельной поездки в летний сезон составляет от 45 000 рублей на человека, в межсезонье — от 40 000 рублей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аквапарк Water World, Кипр

На побережье Кипра расположено множество отелей, работающих по системе «всё включено». Недельное проживание в отеле 4 звезды стоит от 35 000 рублей летом и от 30 000 рублей в межсезонье. Бюджетные варианты — хостелы и гостевые дома, где цены начинаются от 10 000 рублей.

Можно арендовать апартаменты или дом в частном секторе. Стоимость начинается от 1 600 рублей за сутки.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Лимассол, Кипр

На Кипре множество ресторанов и кафе с блюдами местной кухни. Попробуйте сувлаки, голубцы купелкя, мусаку, сыры фета и халуми.

Популярные кафе и рестораны

Ресторан Pyxida в Лимассоле, специализирующийся на морепродуктах.

в Лимассоле, специализирующийся на морепродуктах. Ресторан Gustoso в Пафосе с большими порциями и хорошим обслуживанием.

в Пафосе с большими порциями и хорошим обслуживанием. Ресторан Alexander в Ларнаке, известный демократичными ценами и вежливыми официантами.

в Ларнаке, известный демократичными ценами и вежливыми официантами. Таверна Dias Zeus в Пафосе с атмосферной обстановкой и вкусной едой.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан Pyxida, Лимассол, Кипр

Самый быстрый и удобный способ добраться до Кипра — на самолете. Остров имеет два международных аэропорта: в Ларнаке и Пафосе.

Большинство регулярных и чартерных рейсов совершаются в Ларнаку. Средняя стоимость билетов:

Москва – Ларнака от 4 500 рублей

от 4 500 рублей Санкт-Петербург – Ларнака от 4 700 рублей

от 4 700 рублей Екатеринбург – Ларнака от 10 000 рублей

от 10 000 рублей Краснодар – Ларнака от 8 500 рублей

от 8 500 рублей Новосибирск – Ларнака от 10 000 рублей

от 10 000 рублей Самара – Ларнака от 10 300 рублей

Трансфер из аэропорта

После прибытия можно добраться до отеля на автобусе, такси или арендованном автомобиле. Аренда машины стоит от 1 900 рублей в сутки.

Страховка

Перед поездкой рекомендуется оформить страховку, которая может понадобиться при пересечении границы.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аэропорт Пафос, Кипр

Организованный тур на Кипр включает размещение, перелет, трансфер и страховку. Стоимость тура в летнее время начинается от 40 000 рублей на человека в неделю, в межсезонье — от 35 000 рублей.

Погода на Кипре меняется в зависимости от времени года. Чтобы спланировать комфортный отпуск, обратите внимание на график погоды по месяцам.

Месяц Днем Ночью Море Сезон Январь +17 +8 +16 Февраль +17 +7 +16 Март +20 +9 +17 Апрель +23 +12 +18 Май +26 +16 +20 Пляжный Июнь +30 +20 +23 Пляжный Июль +33 +22 +25 Пляжный Август +33 +23 +26 Пляжный Сентябрь +31 +20 +26 Пляжный Октябрь +28 +17 +24 Пляжный Ноябрь +23 +12 +21 Декабрь +19 +9 +18

Лучшее время для отдыха

На Кипре можно отдыхать круглый год благодаря мягкому средиземноморскому климату. Летний сезон здесь жаркий и сухой, идеальный для пляжного отдыха. Зимой температура снижается, но остается комфортной для экскурсий и прогулок.

Пляжный сезон

Май

Температура воздуха поднимается до +26°C, а море прогревается до +20°C. Это начало пляжного сезона, когда туристы начинают активно посещать курорты.

Июнь

Температура достигает +30°C, море прогревается до +23°C. Идеальное время для купания и солнечных ванн.

Июль и август

Температура воздуха доходит до +33°C, ночи теплые — около +22-23°C. Море становится еще теплее, до +25-26°C. Это самый жаркий и популярный сезон для отдыха на пляже.

Сентябрь

Температура воздуха снижается до +31°C, а моря остается на уровне +26°C. Отличное время для тех, кто предпочитает более мягкую жару.

Октябрь

Температура воздуха — около +28°C, а моря — +24°C. Пляжный сезон подходит к концу, но вода все еще теплая для купания.

Межсезонье и зимний период

Ноябрь

Температура воздуха +23°C, ночью около +12°C. Море остается теплым, около +21°C. Этот период подходит для более спокойного отдыха и экскурсий.

Декабрь

Температура воздуха снижается до +19°C, ночью до +9°C. Море остывает до +18°C. Этот период идеально подходит для изучения культурных и исторических достопримечательностей острова.

Январь и февраль

Температура воздуха днем около +17°C, ночью опускается до +7-8°C. Море остается прохладным, около +16°C. В это время года на Кипре комфортно для прогулок и экскурсий.

Март и апрель

Температура воздуха начинает подниматься, достигая +20°C в марте и +23°C в апреле. Море постепенно прогревается до +17-18°C. Это время подходит для активного отдыха и первых купаний.

Планируйте свой отдых на Кипре, учитывая погодные условия, и наслаждайтесь прекрасным климатом этого замечательного острова!

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Протарас, Кипр

Кипр и Греция считаются безопасными странами в плане воровства и мошенничества. Особенно это касается греческой части острова. Туристы могут чувствовать себя здесь спокойно. Турецкая часть менее благополучна по сравнению с греческой, но не менее интересна с точки зрения достопримечательностей.

На греческой части Кипра основные опасности могут исходить от самих путешественников. Например, проблема может возникнуть с платежами. Российские карты обычно предоставляют только три попытки ввода пин-кода.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Банкоматы Кипра

Чтобы найти подходящее жилье на Кипре, арендаторы часто используют местные агрегаторы объявлений. В настоящее время доступно более 2 600 предложений по аренде недвижимости по всему острову.

Стоимость аренды в Лимасоле

По данным Numbeo, аренда квартиры с одной спальней в центре Лимасола стоит на 60% дороже средних показателей по острову. Несмотря на высокие цены, Лимасол остается самым популярным направлением для проживания и релокации. В сентябре 2023 года в Лимасоле было заключено 427 сделок с недвижимостью, что на 21% больше, чем в Ларнаке, втором по популярности прибрежном городе.

Средняя стоимость аренды на Кипре

Район Аренда квартиры с 1 спальней в центре, € Аренда квартиры с 1 спальней на окраине, € Лимасол 1 570 1 161 Ларнака 823 607 Пафос 771 565 Никосия 633 515

*Данные портала Numbeo

Условия долгосрочной аренды на Кипре

При долгосрочной аренде жилья на Кипре заключается договор на срок от 1 до 2 лет. Владелец недвижимости оплачивает комиссию риелтору, а арендатор вносит депозит за сохранность имущества. В договоре также указываются:

Возможность проживания с домашними животными.

Срок уведомления о выезде.

Ответственность за поломку бытовой техники.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Лимассол, Кипр

Цены на продукты на Кипре мало отличаются в разных магазинах. В среднем на продукты питания семья из двух человек тратит около 500 евро в месяц.

Средние цены на продукты

Продукт Средняя стоимость Молоко (1 кг) 1,55 € Буханка белого хлеба 1,79 € Рис (белый, 1 кг) 2,18 € Яйца (куриные, 12 шт.) 3,31 € Сыр (1 кг) 10,75 € Куриное филе (1 кг) 7,81 € Говядина (1 кг) 10,93 € Яблоки (1 кг) 2,45 € Бананы (1 кг) 1,66 € Апельсины (1 кг) 1,67 € Томаты (1 кг) 2,63 € Картофель (1 кг) 1,16 € Лук (1 кг) 1,03 € Салат-латук (1 головка) 0,64 € Вода (1,5 л) 0,85 € Бутылка вина 7,00 € Местное пиво (бутылка 0,5 л) 1,49 €

*Данные портала Numbeo

Фермерские рынки

Фермерские рынки на Кипре начинают работу очень рано, некоторые в 5:30 утра. Лучшее время для посещения — первая половина дня. На рынках продаются свежие сезонные фрукты, овощи, орехи, молочные продукты и мясо по ценам ниже, чем в супермаркетах. Оплата на рынках производится наличными.

Популярные рынки

Лимасол : Фермерский рынок Хаджипьерис, Центральный муниципальный рынок, рынок Линопетра.

: Фермерский рынок Хаджипьерис, Центральный муниципальный рынок, рынок Линопетра. Ларнака : Муниципальный рынок Ларнаки, Субботний фермерский рынок.

: Муниципальный рынок Ларнаки, Субботний фермерский рынок. Пафос: Воскресный рынок в Тими, Муниципальный рынок.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Ларнаке, Кипр

Стоимость обеда в ресторанах Кипра варьируется от 10–15 евро за перекус до 30 евро за ужин на человека. В небольших кафе за кофе придется заплатить 3–4 евро, за свежевыжатый сок — 3–5 евро, за чай — 1,5–2,5 евро. Выпечка, например круассаны, стоит 2–4 евро.

Средние цены на блюда

Хумус, жареный сыр халлуми, долмадес : 3–8 евро.

Свежие салаты : 5–10 евро.

: 5–10 евро. Пицца : 8–15 евро в зависимости от размера и начинки.

: 8–15 евро в зависимости от размера и начинки. Паста: 10–18 евро.

Медицинское обслуживание

На Кипре действует как государственная, так и частная системы здравоохранения. Национальная система здравоохранения (GeSY) предоставляет бесплатные или льготные медицинские услуги. Граждане, обладатели ВНЖ, резиденты с ПМЖ и беженцы имеют право на GeSY. Скорая помощь для обладателей GeSY бесплатна, а без страховки вызов обойдется в 75 евро в час. Частная медицинская страховка стоит от 150 до 400 евро в месяц на семью.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Традиционная закуска Мезе, Кипр

Общественный транспорт на Кипре развит слабо. Автобусы в Лимасоле ходят с большими интервалами, последний рейс отправляется рано вечером. Проезд на автобусе в одну сторону стоит 1,5–2,5 евро. Недельный проездной — 20 евро, месячный — 40 евро.

Такси

Минимальный тариф в такси — 5 евро за посадку и 1,77 евро за километр. Ночью тариф выше на 15%.

Аренда авто

Аренда автомобиля обойдется в 15–50 евро в день в зависимости от сезона. Базовая страховка обычно включена в стоимость аренды. 1 литр бензина стоит 1,66 евро.

Покупка авто

Цена подержанных автомобилей начинается от 4 000 евро. Для покупки требуется паспорт нового и старого владельца, технический паспорт автомобиля, документ о легальном пребывании покупателя на Кипре, страховка и сумма для оплаты регистрационного сбора (около 15 евро).

Одежда и косметика

На Кипре множество торговых центров с международными брендами одежды, техники, косметики и бижутерии.

Цены на одежду

Джинсы Levis или других брендов : от 40 до 80 евро.

: от 40 до 80 евро. Футболка : 10 евро.

: 10 евро. Купальник : 20 евро.

: 20 евро. Летнее платье : от 25 до 45 евро.

: от 25 до 45 евро. Спортивная обувь известных марок: 45–100 евро.

Цены на косметику

Крем для лица : от 10 до 50 евро.

: от 10 до 50 евро. Тоник для лица : от 5 до 20 евро.

: от 5 до 20 евро. Маска для лица : 10 до 30 евро.

: 10 до 30 евро. Крем для глаз : 10 до 25 евро.

: 10 до 25 евро. Тушь для ресниц : 5 до 20 евро.

: 5 до 20 евро. Карандаш для бровей : от 5 до 15 евро.

: от 5 до 15 евро. Помада : от 5 до 20 евро.

: от 5 до 20 евро. Тени для век: от 5 до 20 евро.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Такси Кипра

На Кипре можно найти разнообразные возможности для досуга. Общественные пляжи бесплатны, аренда шезлонга и зонтика стоит 10–20 евро в день. Дневной абонемент в аквапарк обойдется в 25–40 евро для взрослых и 15–25 евро для детей.

Билет в музей или на археологическую площадку стоит 3–6 евро. Стоимость билета в кино или театр — 10–15 евро. Вход в ночной клуб — 10–20 евро, напитки и коктейли — от 6 до 15 евро. Билеты на крупные концерты и музыкальные фестивали стоят 40–150 евро.

Кипр — это уникальное направление, которое сочетает в себе богатую историю, живописные пейзажи и современные удобства. Независимо от того, что вас привлекает больше — древние руины, красивые пляжи или восхитительная кухня — на острове найдется что-то для каждого. Безопасные города, дружелюбные местные жители и широкий спектр развлечений делают этот остров идеальным местом для отпуска в любое время года.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru