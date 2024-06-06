Незабываемый отдых на Занзибаре в 2024 году: экскурсии, цены на еду и отели, советы путешественникам

Занзибар, живописный остров в Индийском океане, является частью Танзании и стремительно завоевывает популярность среди туристов со всего мира, включая Россию. С его белоснежными пляжами, кристально чистыми водами и богатым культурным наследием, курорт превращается в идеальное направление для тех, кто ищет экзотический и незабываемый отдых. Остров предлагает не только прекрасные природные пейзажи, но и уникальные возможности для активного отдыха и знакомства с местной культурой.
Содержание:
- Условия въезда на Занзибар и виза
- Лучшее время для отдыха на Занзибаре
- Отдых в Танзании: погодные условия по месяцам
- Лучшие курорты и пляжи на Занзибаре
- Цены на туры и билеты на Занзибар в 2024 году
- Цены на отели на Занзибаре
- Цены на еду в кафе и ресторанах на Занзибаре
- Что попробовать на Занзибаре
- Советы по экономии на еде на Занзибаре
- Цены на экскурсии на Занзибаре
- Цены на развлечения на Занзибаре
- Цены на транспорт на Занзибаре
- Обман туристов в Танзании: популярные схемы
Условия въезда на Занзибар и виза
Танзания принимает туристов из России без необходимости предъявления справок и тестов на COVID-19.
Граждане России, планирующие поездку в Танзанию, должны оформить визу. Подать заявление на визу можно через официальный портал иммиграционной службы Танзании. Также она выдается по прилёте в аэропортах и других пунктах въезда в страну. Обратите внимание, что могут потребоваться обратные билеты на самолет.
Занзибар
Лучшее время для отдыха на Занзибаре
Лето на Занзибаре продолжается круглый год, однако наиболее благоприятными месяцами для посещения считаются летние и зимние периоды. В летние месяцы на острове немного прохладнее благодаря расположению ниже экватора. С июня по октябрь и зимой здесь минимальное количество дождей, а средняя температура воздуха составляет +28...+29°С, что создает комфортные условия для отдыха. Температура воды также не опускается ниже +26°С в течение всего года.
Весной на Занзибаре наблюдаются дожди, что приводит к снижению цен на туры и проживание. Ноябрь также считается дождливым месяцем.
Занзибар
Отдых в Танзании: погодные условия по месяцам
Отдых в Танзании комфортен в любое время года, но перед покупкой тура важно убедиться, что погодные условия соответствуют вашим ожиданиям. Ниже представлен календарь погоды в Танзании по месяцам.
Погода в Танзании в январе
В январе в Танзании перерыв между сезонами проливных дождей. На прибрежных курортах температура достигает +31°С, а вода в океане прогревается до +26°С. На Занзибаре температура не опускается ниже +32°С. В дневное время лучше избегать прогулок из-за сильной жары, рекомендуем выходить после захода солнца, когда температура падает до +23°С.
|Показатель
|Температура
|Днем в столице
|+29°С
|Ночью в столице
|+18°С
|Днем на побережье
|+31°С
|Вода в океане
|+26°С
|Днем на Занзибаре
|+32°С
|Вечером на Занзибаре
|+23°С
Погода в Танзании в феврале
Февраль также относится к "африканскому лету". Температура воздуха в центральной Танзании колеблется от +29°С до +31°С днем и до +18°С ночью. На востоке страны температура держится на уровне +31°С, а вода прогревается до +26°С. На острове Пемба доходит до +32°С, вода в это время достигает +28°С. Февраль — отличное время для восхождения на Килиманджаро.
|Показатель
|Температура
|Днем в центральной Танзании
|+29°С...+31°С
|Ночью в центральной Танзании
|+18°С
|Днем на востоке
|+31°С
|Вода на востоке
|+26°С
|Днем на острове Пемба
|+32°С
|Вода на Пембе
|+28°С
Погода в Танзании в марте
Март — начало сезона проливных дождей. В столице температура днем составляет +28°С, ночью — до +18°С. На побережье и островах теплее, с температурой воздуха около +31°С днем и +24°С ночью. Вода прогревается до +26°С.
|Показатель
|Температура
|Днем в столице
|+28°С
|Ночью в столице
|+18°С
|Днем на побережье
|+31°С
|Ночью на побережье
|+24°С
|Вода
|+26°С
Погода в Танзании в апреле
Апрель приносит высокие температуры и значительные осадки. Средняя температура днем составляет +30°С, ночью — до +18°С. Вода колеблется от +26°С до +27°С. Меньше всего осадков в центре — до 61 мм, больше всего на архипелаге — до 320 мм.
|Показатель
|Температура
|Днем
|+30°С
|Ночью
|+18°С
|Вода
|+26°С...+27°С
|Осадки в центре
|61 мм
|Осадки на архипелаге
|320 мм
Погода в Танзании в мае
В мае количество осадков уменьшается. Температура воздуха на Занзибаре и Пембе составляет +28°С, вода прогревается до +27°С. На континентальных побережьях вода остывает до +25°С из-за прохладных ночей.
|Показатель
|Температура
|Днем на Занзибаре и Пембе
|+28°С
|Вода на Занзибаре и Пембе
|+27°С
|Вода на континентальных побережьях
|+25°С
Погода в Танзании в июне
Июнь открывает пляжный сезон с началом "африканской зимы". Дожди редки, в центре их почти нет. Температура воздуха днем составляет +27°С…+29°С, ночью в Додоме — до +14°С. На островах днем +28°С, ночью — +23°С. Вода колеблется от +25°С до +27°С.
|Показатель
|Температура
|Днем в центре
|+27°С...+29°С
|Ночью в Додоме
|+14°С
|Днем на островах
|+28°С
|Ночью на островах
|+23°С
|Вода
|+25°С...+27°С
Погода в Танзании в июле
В июле на западе страны выпадает до 3 мм осадков. Днем воздух прогревается до +28°С, ночью — до +17°С. В столице прохладнее, днем +26°С, ночью — +13°С. В прибрежных зонах температура достигает +27°С.
|Показатель
|Температура
|Днем на западе
|+28°С
|Ночью на западе
|+17°С
|Днем в столице
|+26°С
|Ночью в столице
|+13°С
|Днем на побережье
|+27°С
Погода в Танзании в августе
Август приносит теплую погоду и почти отсутствие осадков. Вода в океане прогревается до +24°С в Дар-эс-Саламе и до +26°С на архипелаге. Температура воздуха днем на востоке составляет +28°С, ночью — около +19°С…+22°С. В Додоме днем +27°С, ночью — +14°С. На западе теплее всего: днем +29°С, ночью — +18°С.
|Показатель
|Температура
|Вода в Дар-эс-Саламе
|+24°С
|Вода на архипелаге
|+26°С
|Днем на востоке
|+28°С
|Ночью на востоке
|+19°С...+22°С
|Днем в Додоме
|+27°С
|Ночью в Додоме
|+14°С
|Днем на западе
|+29°С
|Ночью на западе
|+18°С
Погода в Танзании в сентябре
Сентябрь — начало сезона дайвинга. Температура воды в Занзибаре и Чаки-Чаки +27°С, в Дар-эс-Саламе +24°С. Температура воздуха колеблется от +29°С в Дар-эс-Саламе до +31°С в Додоме. Ночью минимальная температура воздуха составляет +17°С. Осадки незначительны.
|Показатель
|Температура
|Вода в Занзибаре и Чаки-Чаки
|+27°С
|Вода в Дар-эс-Саламе
|+24°С
|Днем в Дар-эс-Саламе
|+29°С
|Днем в Додоме
|+31°С
|Ночью в Додоме
|+17°С
Погода в Танзании в октябре
Октябрь — конец высокого сезона. Температура воздуха в Додоме днем достигает +31°С, ночью опускается до +17°С. На западе страны днем +29°С, ночью — +21°С. На прибрежных курортах воздух прогревается до +30°С, а вода в океане составляет +24°С…+27°С.
|Показатель
|Температура
|Днем в Додоме
|+31°С
|Ночью в Додоме
|+17°С
|Днем на западе
|+29°С
|Ночью на западе
|+21°С
|Днем на побережье
|+30°С
|Вода на побережье
|+24°С...+27°С
Погода в Танзании в ноябре
Ноябрь приносит увеличение осадков. В Додоме выпадает до 27 мм, на островах — до 170 мм. Температура воздуха по всей стране выше +27°С, в среднем достигает +30°С…+31°С. Вода в океане прогревается до +28°С.
|Показатель
|Температура
|Осадки в Додоме
|27 мм
|Осадки на островах
|170 мм
|Средняя температура воздуха
|+30°С...+31°С
|Вода
|+28°С
Погода в Танзании в декабре
В декабре температура воздуха в Танзании преодолевает +35°С, а вода доходит до +30°С. Комфортно отдыхать только на западе страны, где дневная температура колеблется в пределах +26°С. В южных регионах наблюдаются проливные дожди, что делает путешествия туда менее привлекательными.
|Показатель
|Температура
|Днем в целом по стране
|> +35°С
|Вода
|+30°С
|Днем на западе
|+26°С
Занзибар
Лучшие курорты и пляжи на Занзибаре
Занзибар славится своими пляжами и экзотической природой.
- Пляж Кендва — самый роскошный и чистый пляж, популярный среди состоятельных туристов. Здесь минимальные отливы и редкие встречи с морскими жителями, что делает его идеальным для семейного отдыха.
- Пляж Падже — расположен на востоке острова и привлекает любителей кайтсерфинга и других водных видов спорта.
- Пляж Кизимкази — южная часть острова, известная возможностью наблюдать и плавать с дельфинами.
- Пляж Нунгви — север острова с живописными коралловыми рифами и минимальными отливами.
- Пляжи Матемве, Мапензи, Кивенгва и Уроа — отличное место для дайвинга.
Пляж Кизимкази, Занзибар
Цены на туры и билеты на Занзибар в 2024 году
Занзибар становится всё более популярным направлением, однако цены на отдых здесь остаются довольно высокими.
|Параметр
|Цена
|Билеты (туда-обратно)
|от 85 000 ₽ на человека
|Туры на 11 ночей
|от 220 000 ₽ на двоих
Аэропорт Занзибара
Цены на отели на Занзибаре
Цены на отели варьируются в широком диапазоне:
|Тип размещения
|Цена за ночь
|Хостелы
|< 10$
|Гостевые дома и бюджетные отели
|12-20$
|Отели 3*
|30-50$
|Отели 4*
|> 50$
|Отели 5*
|> 120$
|Роскошные резорты
|до 1500$
Отель Занзибара
Цены на еду в кафе и ресторанах на Занзибаре
Отправляясь на отдых в Занзибар, важно знать о ценах на еду и алкоголь. Это поможет вам лучше планировать бюджет и насладиться всеми вкусами острова без лишних затрат. Ниже мы подробно расскажем о стоимости продуктов в магазинах, среднем чеке в кафе и ресторанах, а также дадим несколько советов по экономии.
Цены на еду в кафе и ресторанах Занзибара в 2024 году
|Блюдо
|Цена (TZS)
|Завтрак на двоих (кафе)
|18-22k
|Обед на двоих (недорогое заведение)
|44k
|Ужин с алкоголем на двоих
|80-130k
|Салат поа-поа
|12k
|Суп урожо
|1,5k
|Черный осьминог с картофелем и помидорами
|13k
|Лобстер (штука)
|25-40k
|Осьминоги и кальмары на гриле
|18k
|Цельная рыба на гриле (300 г)
|5k
|Рыбный бургер
|14k
|Креветки фри
|20k
|Ассорти из морепродуктов
|24k
|Занзибарская пицца
|от 3k
|Чашка капучино
|4k
|Бутылка воды (0,6 л)
|2k
Цены на алкоголь на Занзибаре
Занзибар придерживается исламских традиций, что влияет на доступность и цены алкоголя. Алкогольные напитки можно найти в специализированных магазинах, отелях и некоторых ресторанах.
|Напиток
|Цена (TZS)
|Местное пиво (0,5 л)
|4,5-9k
|Бокал вина
|6k
|Порция крепкого алкоголя (50 г)
|5k
|Виски, текила (1 л)
|45,8-57,3k
Цены на продукты в магазинах Занзибара
Цены на продукты на острове часто ниже, чем в Москве, особенно на рыбу, морепродукты, фрукты и овощи.
|Продукт
|Цена (TZS)
|Хлеб
|700
|Сыр (1 кг)
|10k
|Молоко (1 л)
|2,3k
|Бананы (1 шт)
|100
|Ананас (1 шт)
|2-3k
|Манго (1 кг)
|2-3k
|Молотый танзанийский кофе (100 г)
|2k
|Сок (1 л)
|3,5-5k
|Кока-кола (0,5 л)
|1k
|Вода (1,5 л)
|1k
Ресторан Занзибара
Что попробовать на Занзибаре
Занзибарская кухня — это сочетание африканских, персидских и арабских традиций. Основу рациона составляют рис, бананы, овощи, рыба и морепродукты, часто приготовленные с кокосовым молоком.
Рекомендуем попробовать:
- Угали — каша из кукурузной муки
- Наан — хлеб
- Мишкаки — шашлыки
- Сорпотел — тушеная говядина с субпродуктами и специями
- Бирьяни — блюдо из риса и мяса
- Урожо — острый картофельный суп
- Кочумбури — салат из помидоров с луком
- Омет майяи — омлет с картофелем фри
- Мандази — треугольные пончики
- Занзибарский шоколад — сладость из кунжутных семян на меду
Бирьяни
Советы по экономии на еде на Занзибаре
- Ешьте там, где местные: Недорогие рестораны и кафе часто находятся вдали от пляжей и отелей. Ищите заведения, где питаются местные жители.
- Покупайте на рынках: Фрукты и овощи лучше брать на фермерских рынках, а бакалею и молочные продукты — в магазинах.
- Торгуйтесь: Умелый торг поможет снизить цену на продукты в 1,5-2 раза.
- Пробуйте уличную еду: Шашлыки из морепродуктов, картофель, початки кукурузы, жареная курица и свежевыжатый тростниковый сок — вкусные и бюджетные варианты.
- Сдавайте пустые бутылки: В магазинах, торгующих спиртным, за пустую бутылку дают скидку на новую — пиво можно купить по 2,5k TZS.
Рынок на Занзибаре
Цены на экскурсии на Занзибаре
Экскурсии на Занзибаре разнообразны и стоят в среднем 50-100$ за человека.
|Экскурсия
|Цена
|Посещение Старого города (Стоун-Таун)
|55$
|Плантации специй
|55$
|Тропический лес Джозани
|10$ (самостоятельное посещение)
|Остров Призон
|70$
Тропический лес Джозани, Занзибар
Цены на развлечения на Занзибаре
Развлечения на Занзибаре включают:
|Развлечение
|Цена
|Дайвинг (1 погружение)
|60$
|Дайвинг (2 погружения)
|110$
|Джиппинг
|от 100$
Дайвинг на Занзибаре
Цены на транспорт на Занзибаре
На острове работают городские автобусы и такси:
|Транспорт
|Цена
|Проезд по городу
|450 TZS
|Такси (3 км от центра города)
|3400-7000 TZS
|Поездка до аэропорта
|45 000 TZS
Занзибар предлагает разнообразные возможности для отдыха, сочетая экзотическую природу, комфортабельные отели и доступные цены на еду и развлечения.
Такси на Занзибаре
Обман туристов в Танзании: популярные схемы
Практически любой турист может столкнуться с мошенниками, которые хотят нажиться на чужом незнании и наивности. Важно знать, как себя защитить и избежать неприятных ситуаций.
Хотя уровень преступности в Танзании значительно ниже, чем в других странах Восточной Африки, все же существуют случаи мошенничества и обмана. Местные жители, как правило, дружелюбны и религиозны, что не позволяет им поступать плохо с гостями. Но и здесь можно встретить тех, кто пользуется наивностью и растерянностью неподготовленных путешественников. Рассмотрим наиболее частые случаи мошенничества и способы их избежать.
|Тип мошенничества
|Описание
|Как избежать
|Обман на обмене валют
|Люди на улицах предлагают выгодные курсы обмена валют, но часто обсчитывают или убегают с деньгами.
|Пользуйтесь официальными обменными пунктами, отелями или аэропортами. Не показывайте крупные суммы денег на улице. Проводите обмен в компании.
|Уличные кражи
|В бедных районах больших городов могут срывать сумки, камеры или выхватывать телефоны из рук.
|Не носите сумки на одном плече, используйте кроссбоди. Держите ценные вещи под присмотром.
|Мошенничество со стороны таксистов
|Таксисты могут завезти туристов в отдаленные районы, где их грабят, или совершать налеты в пробках.
|Блокируйте двери и окна при поездках. Пользуйтесь услугами проверенных таксистов.
|Ложные полицейские
|Мошенники представляются полицейскими, забирают паспорт и требуют деньги за якобы нарушение иммиграционного законодательства.
|Носите нотариально заверенные копии документов. Настоящая полиция не будет без причины подходить к туристам. Сохраняйте спокойствие и уточняйте у прохожих, являются ли данные люди полицейскими.
Общие советы по безопасности
Хотя перечисленные случаи мошенничества в Танзании редки, важно быть подготовленным и соблюдать меры предосторожности. Вот несколько дополнительных советов:
- Ведите себя уверенно: Мошенники и воры реже подходят к людям, которые выглядят спокойно и уверенно.
- Изучите основные фразы на суахили: Это поможет избежать языковых барьеров и чувствовать себя более уверенно.
- Сохраняйте важные номера телефонов: Иметь под рукой контакты местной полиции и туристического агентства может быть полезным в случае чрезвычайной ситуации.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете насладиться отдыхом в Танзании и избежать неприятных ситуаций.
Занзибар в 2024 году остается одним из самых привлекательных направлений для туристов, желающих окунуться в экзотику Индийского океана. Независимо от того, предпочитаете ли вы расслабляться на пляже, исследовать подводный мир или наслаждаться местной кухней, отдых на острове принесет исключительно положительные впечатления.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru