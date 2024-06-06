Незабываемый отдых на Занзибаре в 2024 году: экскурсии, цены на еду и отели, советы путешественникам

Это идеальное место для тех, кто мечтает о белоснежных пляжах, кристально чистых водах и незабываемом отпуске.

Занзибар, живописный остров в Индийском океане, является частью Танзании и стремительно завоевывает популярность среди туристов со всего мира, включая Россию. С его белоснежными пляжами, кристально чистыми водами и богатым культурным наследием, курорт превращается в идеальное направление для тех, кто ищет экзотический и незабываемый отдых. Остров предлагает не только прекрасные природные пейзажи, но и уникальные возможности для активного отдыха и знакомства с местной культурой.

Содержание:

Танзания принимает туристов из России без необходимости предъявления справок и тестов на COVID-19.

Граждане России, планирующие поездку в Танзанию, должны оформить визу. Подать заявление на визу можно через официальный портал иммиграционной службы Танзании. Также она выдается по прилёте в аэропортах и других пунктах въезда в страну. Обратите внимание, что могут потребоваться обратные билеты на самолет.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Занзибар

Лето на Занзибаре продолжается круглый год, однако наиболее благоприятными месяцами для посещения считаются летние и зимние периоды. В летние месяцы на острове немного прохладнее благодаря расположению ниже экватора. С июня по октябрь и зимой здесь минимальное количество дождей, а средняя температура воздуха составляет +28...+29°С, что создает комфортные условия для отдыха. Температура воды также не опускается ниже +26°С в течение всего года.

Весной на Занзибаре наблюдаются дожди, что приводит к снижению цен на туры и проживание. Ноябрь также считается дождливым месяцем.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Занзибар

Отдых в Танзании комфортен в любое время года, но перед покупкой тура важно убедиться, что погодные условия соответствуют вашим ожиданиям. Ниже представлен календарь погоды в Танзании по месяцам.

Погода в Танзании в январе

В январе в Танзании перерыв между сезонами проливных дождей. На прибрежных курортах температура достигает +31°С, а вода в океане прогревается до +26°С. На Занзибаре температура не опускается ниже +32°С. В дневное время лучше избегать прогулок из-за сильной жары, рекомендуем выходить после захода солнца, когда температура падает до +23°С.

Показатель Температура Днем в столице +29°С Ночью в столице +18°С Днем на побережье +31°С Вода в океане +26°С Днем на Занзибаре +32°С Вечером на Занзибаре +23°С

Погода в Танзании в феврале

Февраль также относится к "африканскому лету". Температура воздуха в центральной Танзании колеблется от +29°С до +31°С днем и до +18°С ночью. На востоке страны температура держится на уровне +31°С, а вода прогревается до +26°С. На острове Пемба доходит до +32°С, вода в это время достигает +28°С. Февраль — отличное время для восхождения на Килиманджаро.

Показатель Температура Днем в центральной Танзании +29°С...+31°С Ночью в центральной Танзании +18°С Днем на востоке +31°С Вода на востоке +26°С Днем на острове Пемба +32°С Вода на Пембе +28°С

Погода в Танзании в марте

Март — начало сезона проливных дождей. В столице температура днем составляет +28°С, ночью — до +18°С. На побережье и островах теплее, с температурой воздуха около +31°С днем и +24°С ночью. Вода прогревается до +26°С.

Показатель Температура Днем в столице +28°С Ночью в столице +18°С Днем на побережье +31°С Ночью на побережье +24°С Вода +26°С

Погода в Танзании в апреле

Апрель приносит высокие температуры и значительные осадки. Средняя температура днем составляет +30°С, ночью — до +18°С. Вода колеблется от +26°С до +27°С. Меньше всего осадков в центре — до 61 мм, больше всего на архипелаге — до 320 мм.

Показатель Температура Днем +30°С Ночью +18°С Вода +26°С...+27°С Осадки в центре 61 мм Осадки на архипелаге 320 мм

Погода в Танзании в мае

В мае количество осадков уменьшается. Температура воздуха на Занзибаре и Пембе составляет +28°С, вода прогревается до +27°С. На континентальных побережьях вода остывает до +25°С из-за прохладных ночей.

Показатель Температура Днем на Занзибаре и Пембе +28°С Вода на Занзибаре и Пембе +27°С Вода на континентальных побережьях +25°С

Погода в Танзании в июне

Июнь открывает пляжный сезон с началом "африканской зимы". Дожди редки, в центре их почти нет. Температура воздуха днем составляет +27°С…+29°С, ночью в Додоме — до +14°С. На островах днем +28°С, ночью — +23°С. Вода колеблется от +25°С до +27°С.

Показатель Температура Днем в центре +27°С...+29°С Ночью в Додоме +14°С Днем на островах +28°С Ночью на островах +23°С Вода +25°С...+27°С

Погода в Танзании в июле

В июле на западе страны выпадает до 3 мм осадков. Днем воздух прогревается до +28°С, ночью — до +17°С. В столице прохладнее, днем +26°С, ночью — +13°С. В прибрежных зонах температура достигает +27°С.

Показатель Температура Днем на западе +28°С Ночью на западе +17°С Днем в столице +26°С Ночью в столице +13°С Днем на побережье +27°С

Погода в Танзании в августе

Август приносит теплую погоду и почти отсутствие осадков. Вода в океане прогревается до +24°С в Дар-эс-Саламе и до +26°С на архипелаге. Температура воздуха днем на востоке составляет +28°С, ночью — около +19°С…+22°С. В Додоме днем +27°С, ночью — +14°С. На западе теплее всего: днем +29°С, ночью — +18°С.

Показатель Температура Вода в Дар-эс-Саламе +24°С Вода на архипелаге +26°С Днем на востоке +28°С Ночью на востоке +19°С...+22°С Днем в Додоме +27°С Ночью в Додоме +14°С Днем на западе +29°С Ночью на западе +18°С

Погода в Танзании в сентябре

Сентябрь — начало сезона дайвинга. Температура воды в Занзибаре и Чаки-Чаки +27°С, в Дар-эс-Саламе +24°С. Температура воздуха колеблется от +29°С в Дар-эс-Саламе до +31°С в Додоме. Ночью минимальная температура воздуха составляет +17°С. Осадки незначительны.

Показатель Температура Вода в Занзибаре и Чаки-Чаки +27°С Вода в Дар-эс-Саламе +24°С Днем в Дар-эс-Саламе +29°С Днем в Додоме +31°С Ночью в Додоме +17°С

Погода в Танзании в октябре

Октябрь — конец высокого сезона. Температура воздуха в Додоме днем достигает +31°С, ночью опускается до +17°С. На западе страны днем +29°С, ночью — +21°С. На прибрежных курортах воздух прогревается до +30°С, а вода в океане составляет +24°С…+27°С.

Показатель Температура Днем в Додоме +31°С Ночью в Додоме +17°С Днем на западе +29°С Ночью на западе +21°С Днем на побережье +30°С Вода на побережье +24°С...+27°С

Погода в Танзании в ноябре

Ноябрь приносит увеличение осадков. В Додоме выпадает до 27 мм, на островах — до 170 мм. Температура воздуха по всей стране выше +27°С, в среднем достигает +30°С…+31°С. Вода в океане прогревается до +28°С.

Показатель Температура Осадки в Додоме 27 мм Осадки на островах 170 мм Средняя температура воздуха +30°С...+31°С Вода +28°С

Погода в Танзании в декабре

В декабре температура воздуха в Танзании преодолевает +35°С, а вода доходит до +30°С. Комфортно отдыхать только на западе страны, где дневная температура колеблется в пределах +26°С. В южных регионах наблюдаются проливные дожди, что делает путешествия туда менее привлекательными.

Показатель Температура Днем в целом по стране > +35°С Вода +30°С Днем на западе +26°С

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Занзибар

Занзибар славится своими пляжами и экзотической природой.

Пляж Кендва — самый роскошный и чистый пляж, популярный среди состоятельных туристов. Здесь минимальные отливы и редкие встречи с морскими жителями, что делает его идеальным для семейного отдыха.

— самый роскошный и чистый пляж, популярный среди состоятельных туристов. Здесь минимальные отливы и редкие встречи с морскими жителями, что делает его идеальным для семейного отдыха. Пляж Падже — расположен на востоке острова и привлекает любителей кайтсерфинга и других водных видов спорта.

— расположен на востоке острова и привлекает любителей кайтсерфинга и других водных видов спорта. Пляж Кизимкази — южная часть острова, известная возможностью наблюдать и плавать с дельфинами.

— южная часть острова, известная возможностью наблюдать и плавать с дельфинами. Пляж Нунгви — север острова с живописными коралловыми рифами и минимальными отливами.

— север острова с живописными коралловыми рифами и минимальными отливами. Пляжи Матемве, Мапензи, Кивенгва и Уроа — отличное место для дайвинга.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Кизимкази, Занзибар

Занзибар становится всё более популярным направлением, однако цены на отдых здесь остаются довольно высокими.

Параметр Цена Билеты (туда-обратно) от 85 000 ₽ на человека Туры на 11 ночей от 220 000 ₽ на двоих

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аэропорт Занзибара

Цены на отели варьируются в широком диапазоне:

Тип размещения Цена за ночь Хостелы < 10$ Гостевые дома и бюджетные отели 12-20$ Отели 3* 30-50$ Отели 4* > 50$ Отели 5* > 120$ Роскошные резорты до 1500$

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Отель Занзибара

Отправляясь на отдых в Занзибар, важно знать о ценах на еду и алкоголь. Это поможет вам лучше планировать бюджет и насладиться всеми вкусами острова без лишних затрат. Ниже мы подробно расскажем о стоимости продуктов в магазинах, среднем чеке в кафе и ресторанах, а также дадим несколько советов по экономии.

Цены на еду в кафе и ресторанах Занзибара в 2024 году

Блюдо Цена (TZS) Завтрак на двоих (кафе) 18-22k Обед на двоих (недорогое заведение) 44k Ужин с алкоголем на двоих 80-130k Салат поа-поа 12k Суп урожо 1,5k Черный осьминог с картофелем и помидорами 13k Лобстер (штука) 25-40k Осьминоги и кальмары на гриле 18k Цельная рыба на гриле (300 г) 5k Рыбный бургер 14k Креветки фри 20k Ассорти из морепродуктов 24k Занзибарская пицца от 3k Чашка капучино 4k Бутылка воды (0,6 л) 2k

Цены на алкоголь на Занзибаре

Занзибар придерживается исламских традиций, что влияет на доступность и цены алкоголя. Алкогольные напитки можно найти в специализированных магазинах, отелях и некоторых ресторанах.

Напиток Цена (TZS) Местное пиво (0,5 л) 4,5-9k Бокал вина 6k Порция крепкого алкоголя (50 г) 5k Виски, текила (1 л) 45,8-57,3k

Цены на продукты в магазинах Занзибара

Цены на продукты на острове часто ниже, чем в Москве, особенно на рыбу, морепродукты, фрукты и овощи.

Продукт Цена (TZS) Хлеб 700 Сыр (1 кг) 10k Молоко (1 л) 2,3k Бананы (1 шт) 100 Ананас (1 шт) 2-3k Манго (1 кг) 2-3k Молотый танзанийский кофе (100 г) 2k Сок (1 л) 3,5-5k Кока-кола (0,5 л) 1k Вода (1,5 л) 1k

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан Занзибара

Занзибарская кухня — это сочетание африканских, персидских и арабских традиций. Основу рациона составляют рис, бананы, овощи, рыба и морепродукты, часто приготовленные с кокосовым молоком.

Рекомендуем попробовать:

Угали — каша из кукурузной муки

Наан — хлеб

Мишкаки — шашлыки

Сорпотел — тушеная говядина с субпродуктами и специями

Бирьяни — блюдо из риса и мяса

Урожо — острый картофельный суп

Кочумбури — салат из помидоров с луком

Омет майяи — омлет с картофелем фри

Мандази — треугольные пончики

Занзибарский шоколад — сладость из кунжутных семян на меду

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Бирьяни

Ешьте там, где местные: Недорогие рестораны и кафе часто находятся вдали от пляжей и отелей. Ищите заведения, где питаются местные жители. Покупайте на рынках: Фрукты и овощи лучше брать на фермерских рынках, а бакалею и молочные продукты — в магазинах. Торгуйтесь: Умелый торг поможет снизить цену на продукты в 1,5-2 раза. Пробуйте уличную еду: Шашлыки из морепродуктов, картофель, початки кукурузы, жареная курица и свежевыжатый тростниковый сок — вкусные и бюджетные варианты. Сдавайте пустые бутылки: В магазинах, торгующих спиртным, за пустую бутылку дают скидку на новую — пиво можно купить по 2,5k TZS.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок на Занзибаре

Экскурсии на Занзибаре разнообразны и стоят в среднем 50-100$ за человека.

Экскурсия Цена Посещение Старого города (Стоун-Таун) 55$ Плантации специй 55$ Тропический лес Джозани 10$ (самостоятельное посещение) Остров Призон 70$

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Тропический лес Джозани, Занзибар

Развлечения на Занзибаре включают:

Развлечение Цена Дайвинг (1 погружение) 60$ Дайвинг (2 погружения) 110$ Джиппинг от 100$

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дайвинг на Занзибаре

На острове работают городские автобусы и такси:

Транспорт Цена Проезд по городу 450 TZS Такси (3 км от центра города) 3400-7000 TZS Поездка до аэропорта 45 000 TZS

Занзибар предлагает разнообразные возможности для отдыха, сочетая экзотическую природу, комфортабельные отели и доступные цены на еду и развлечения.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Такси на Занзибаре

Практически любой турист может столкнуться с мошенниками, которые хотят нажиться на чужом незнании и наивности. Важно знать, как себя защитить и избежать неприятных ситуаций.

Хотя уровень преступности в Танзании значительно ниже, чем в других странах Восточной Африки, все же существуют случаи мошенничества и обмана. Местные жители, как правило, дружелюбны и религиозны, что не позволяет им поступать плохо с гостями. Но и здесь можно встретить тех, кто пользуется наивностью и растерянностью неподготовленных путешественников. Рассмотрим наиболее частые случаи мошенничества и способы их избежать.

Тип мошенничества Описание Как избежать Обман на обмене валют Люди на улицах предлагают выгодные курсы обмена валют, но часто обсчитывают или убегают с деньгами. Пользуйтесь официальными обменными пунктами, отелями или аэропортами. Не показывайте крупные суммы денег на улице. Проводите обмен в компании. Уличные кражи В бедных районах больших городов могут срывать сумки, камеры или выхватывать телефоны из рук. Не носите сумки на одном плече, используйте кроссбоди. Держите ценные вещи под присмотром. Мошенничество со стороны таксистов Таксисты могут завезти туристов в отдаленные районы, где их грабят, или совершать налеты в пробках. Блокируйте двери и окна при поездках. Пользуйтесь услугами проверенных таксистов. Ложные полицейские Мошенники представляются полицейскими, забирают паспорт и требуют деньги за якобы нарушение иммиграционного законодательства. Носите нотариально заверенные копии документов. Настоящая полиция не будет без причины подходить к туристам. Сохраняйте спокойствие и уточняйте у прохожих, являются ли данные люди полицейскими.

Общие советы по безопасности

Хотя перечисленные случаи мошенничества в Танзании редки, важно быть подготовленным и соблюдать меры предосторожности. Вот несколько дополнительных советов:

Ведите себя уверенно: Мошенники и воры реже подходят к людям, которые выглядят спокойно и уверенно.

Мошенники и воры реже подходят к людям, которые выглядят спокойно и уверенно. Изучите основные фразы на суахили: Это поможет избежать языковых барьеров и чувствовать себя более уверенно.

Это поможет избежать языковых барьеров и чувствовать себя более уверенно. Сохраняйте важные номера телефонов: Иметь под рукой контакты местной полиции и туристического агентства может быть полезным в случае чрезвычайной ситуации.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете насладиться отдыхом в Танзании и избежать неприятных ситуаций.

Занзибар в 2024 году остается одним из самых привлекательных направлений для туристов, желающих окунуться в экзотику Индийского океана. Независимо от того, предпочитаете ли вы расслабляться на пляже, исследовать подводный мир или наслаждаться местной кухней, отдых на острове принесет исключительно положительные впечатления.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru