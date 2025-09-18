Аномалии и Ла-Нинья: какой будет зима в Петербурге

Зима 2025-2026 обещает быть не совсем привычной и ощутят это большинство регионов России.

В Центральной России и Поволжье зима начнется с аномального тепла.

В Москве средняя дневная температура в декабре составит около 2°C, что для этого времени года очень тепло.

Аналогичная ситуация будет в Санкт-Петербурге, где воздух будет на 2–3 градуса теплее обычного, но с обильными осадками — дождем и мокрым снегом, пишет МК.

Такое сочетание температуры и осадков увеличит вероятность гололедицы и создаст серьезные неудобства для автомобилистов.

Подобное тепло и осадки — продолжение тренда теплой зимы 2024 года, которая уже стала рекордной за всю историю наблюдений по многим регионам.

Январь 2026 — мягче обычного, но с осадками

В январе в Петербурге температура будет варьироваться от -6°C до 0°C.

При этом количество осадков во второй месяц зимы заметно увеличится — примерно на 15-25%, пишет РБК со ссылкой на Руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

В других регионах, например, в Екатеринбурге и Новосибирске, январь обещает быть более суровым с морозами до -20°C ночью.

Февраль 2026 — месяц резких перепадов и усиленных осадков

Февраль обещает стать самым переменчивым месяцем зимы для европейской части России. Осадков выпадет почти вдвое больше нормы, преобладать будут дождь, мокрый снег и ледяной дождь.

Температура будет изменяться от плюсовых значений днем и до сильных морозов ночью, что создаст сложные погодные условия.

Что такое Ла-Нинья и как она влияет на зиму?

Ла-Нинья — климатическое явление, которое характеризуется охлаждением поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, пишет yandex.ru.

Оно выступает в противовес Эль-Ниньо, которое, наоборот, приводит к потеплению. Ла-Нинья меняется циклично каждые 2-7 лет и оказывает влияние на погоду в разных регионах планеты.

В России Ла-Нинья в этом году может сыграть роль в формировании зимних погодных условий. Из-за нее атлантические циклоны смещаются севернее, принося теплый влажный воздух в европейскую часть.

Это и объясняет аномально теплую и сырую погоду в Центральной России и на Северо-Западе. При этом на юге страны ожидается более холодная погода, пишет m24.ru.

Явление продлится до весны 2026 года, после чего температура начнет возвращаться к более нейтральному состоянию.