Аномалии и Ла-Нинья: какой будет зима в Петербурге

В Центральной России и Поволжье зима начнется с аномального тепла.
В Москве средняя дневная температура в декабре составит около 2°C, что для этого времени года очень тепло.
Аналогичная ситуация будет в Санкт-Петербурге, где воздух будет на 2–3 градуса теплее обычного, но с обильными осадками — дождем и мокрым снегом, пишет МК.
Такое сочетание температуры и осадков увеличит вероятность гололедицы и создаст серьезные неудобства для автомобилистов.
Подобное тепло и осадки — продолжение тренда теплой зимы 2024 года, которая уже стала рекордной за всю историю наблюдений по многим регионам.
Январь 2026 — мягче обычного, но с осадками
В январе в Петербурге температура будет варьироваться от -6°C до 0°C.
При этом количество осадков во второй месяц зимы заметно увеличится — примерно на 15-25%, пишет РБК со ссылкой на Руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
В других регионах, например, в Екатеринбурге и Новосибирске, январь обещает быть более суровым с морозами до -20°C ночью.
Февраль 2026 — месяц резких перепадов и усиленных осадков
Февраль обещает стать самым переменчивым месяцем зимы для европейской части России. Осадков выпадет почти вдвое больше нормы, преобладать будут дождь, мокрый снег и ледяной дождь.
Температура будет изменяться от плюсовых значений днем и до сильных морозов ночью, что создаст сложные погодные условия.
Что такое Ла-Нинья и как она влияет на зиму?
Ла-Нинья — климатическое явление, которое характеризуется охлаждением поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, пишет yandex.ru.
Оно выступает в противовес Эль-Ниньо, которое, наоборот, приводит к потеплению. Ла-Нинья меняется циклично каждые 2-7 лет и оказывает влияние на погоду в разных регионах планеты.
В России Ла-Нинья в этом году может сыграть роль в формировании зимних погодных условий. Из-за нее атлантические циклоны смещаются севернее, принося теплый влажный воздух в европейскую часть.
Это и объясняет аномально теплую и сырую погоду в Центральной России и на Северо-Западе. При этом на юге страны ожидается более холодная погода, пишет m24.ru.
Явление продлится до весны 2026 года, после чего температура начнет возвращаться к более нейтральному состоянию.