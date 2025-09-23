Город готовится к проверке: что нужно знать петербуржцам 1 октября

Комплексная проверка системы оповещения в Петербурге запланирована на 1 октября, с 10:30 до 11:00.
В этот период по всему городу будут работать электромеханические сирены, специализированные технические средства, а также задействуют телеканалы, радио и организации.
График проверки:
10:40–10:43: Прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!».
10:43–10:44: По радио и телеканалам будет передаваться информация.
10:45–10:46: Будет транслироваться речевое сообщение о проведении проверки.
Как пишет пресс-служба комитате по информатизации и связи, эта проверка проводится в Петербурге дважды в год, служа важным элементом обеспечения безопасности города.