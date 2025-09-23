Городовой / Город / Город готовится к проверке: что нужно знать петербуржцам 1 октября
Город готовится к проверке: что нужно знать петербуржцам 1 октября

Опубликовано: 23 сентября 2025 11:00
сирена
Город готовится к проверке: что нужно знать петербуржцам 1 октября
globallookpress/Konstantin Kokoshkin

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.

Комплексная проверка системы оповещения в Петербурге запланирована на 1 октября, с 10:30 до 11:00.

В этот период по всему городу будут работать электромеханические сирены, специализированные технические средства, а также задействуют телеканалы, радио и организации.

График проверки:

10:40–10:43: Прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!».
10:43–10:44: По радио и телеканалам будет передаваться информация.
10:45–10:46: Будет транслироваться речевое сообщение о проведении проверки.

Как пишет пресс-служба комитате по информатизации и связи, эта проверка проводится в Петербурге дважды в год, служа важным элементом обеспечения безопасности города.

Автор:
Ксения Пронина
