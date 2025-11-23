Городовой / Общество / 10 киноляпов в «Семнадцати мгновениях весны», которые сегодня выглядят откровенно смешно: от фломастера до сигареты
10 киноляпов в «Семнадцати мгновениях весны», которые сегодня выглядят откровенно смешно: от фломастера до сигареты

Опубликовано: 23 ноября 2025 15:30
Штирлиц
10 киноляпов в «Семнадцати мгновениях весны», которые сегодня выглядят откровенно смешно: от фломастера до сигареты
Кадр из сериала «17 мгновений весны»

Лиознова допустила немало ошибок.

Вечная классика советского телевидения тоже не идеальна. За строгими лицами Штирлица и Мюллера скрывается целая россыпь неточностей, которые сегодня смотрятся почти комично.

Герои спокойно курят в кабинетах, хотя в реальности офицерам СС это запрещали ещё с 1939 года. Барбара Крайн носит звание, которого женщины в СС никогда не получали.

Штирлиц рисует фломастером, изобретённым лишь в 1960-х, а в машине звучит Пиаф десятилетней давности.

Есть и мелкие, но забавные огрехи: герои бегают между двумя ведомствами, находившимися в разных концах Берлина; отправляют телеграмму в «Константинополь», которого к тому времени уже не существовало.

А еще носят кольца по-советски на правой руке; Мюллер и вовсе щеголяет нашивкой, которую ему иметь вовсе не положено.

Любимый сериал остаётся любимым, но его идеальность — чистое заблуждение. Даже легендарным героям свойственно ошибаться.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
