2 пакетика в землю - и слизней как ветром сдуло, не химия, а работает не хуже - средство за 0 рублей

Слизни и улитки могут доставить немало хлопот садоводам. Эти прожорливые создания способны принести огромный вред молодым растениям и созревающим плодам. Не все дачники готовы применять против них химические средства, ведь химикаты попадут и в почву, и непосредственно на культуры. Неожиданным решением, как противостоять моллюскам, поделился в соцсетях британский садовод Саймон Акеройд. Экологичной и недорогой альтернативой ядам он назвал использованные чайные пакетики.
Обычно чайные пакетики отправляют в мусор, но их содержимое может пригодиться в саду, считает эксперт. Нужно учитывать, что сам пакетик из-под чая не разлагается, поэтому его не стоит класть в компост. Но вот листья внутри можно использовать. Саймон советует: разорвите пакетик, высушите чайные листья и рассыпьте их у корней растений.
Сухие чайные листья богаты дубильными веществами, которые помогают отпугивать слизней и улиток. Для лучшего эффекта этот метод стоит сочетать с другими способами борьбы с вредителями. Например, созданием физических барьеров - мульчированием.
«Помимо отпугивания вредителей, сушеные чайные листья также могут обеспечивать растения питательными веществами. Листья могут послужить полезной добавкой к почве».
По словам садовода, подходит и травяной чай, и черный, и зеленый. Более того, метод можно применять и для подкормки комнатных растений, заделывая в грунт сушеные чайные листья. Многие пользователи в комментариях подтвердили, что знают этот способ с детства и до сих пор его используют.
