20 идей для спасения на Тайном Санте: что подарить коллегам на Новый год

Когда приближается конец декабря, офисы накрывает ежегодный вопрос: что подарить коллегам, чтобы и приятно, и без лишних затрат. Рабочие будни длинные, общение тесное, а удобные мелочи всегда находят своё место на столе или дома.
Подойдут небольшие игры вроде «пятнашек» или компактных головоломок – такие вещи помогают переключиться в паузах. Настольные статусы с шуточными надписями добавят настроения на рабочем месте. Универсальный вариант – кофе в дрип-пакетах: удобно, вкусно и не требует техники.
Тем, кто много работает за компьютером, пригодятся эспандер для кистей, коврик с поддержкой запястья или подушка на офисный стул. Сладкие подарки вроде имбирного печенья всегда создают ощущение праздника.
Небольшие декоративные вещи – штормгласс, фотокристалл, снежный шар или елочная игрушка ручной работы – подойдут тем, кто любит уют. Практичные идеи тоже работают: беспроводная зарядка, ланч-бокс, плед или многоразовый блокнот. Если сомневаетесь – подарочный сертификат решит проблему за секунду.
Главное в новогодних офисных подарках – внимание, а не цена. Многие вещи из этого списка подходят «вслепую» и делают будни чуть теплее.