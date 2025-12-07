Городовой / Общество / 20 идей для спасения на Тайном Санте: что подарить коллегам на Новый год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дешевая витаминная бомба: врач назвала альтернативу дорогой красной рыбе Общество
Поездка со слезами: таксист окатил пассажира «перцем» в Ломоносовском районе Ленобласти Город
Даже чудеса замолкают: признанный лучшим Дедом Морозом России Александр Скавыш ушёл из жизни Город
Упал на льду и сломал руку? Адвокат объяснил, как отсудить у УК деньги Общество
Надежда сквозь камень: проходческий щит прорезал породу и вышел на будущую «Каменку» Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

20 идей для спасения на Тайном Санте: что подарить коллегам на Новый год

Опубликовано: 7 декабря 2025 22:30
подарки коллегам
20 идей для спасения на Тайном Санте: что подарить коллегам на Новый год
Фото: Городовой.ру

Сэкономите время и не будете ломать голову.

Когда приближается конец декабря, офисы накрывает ежегодный вопрос: что подарить коллегам, чтобы и приятно, и без лишних затрат. Рабочие будни длинные, общение тесное, а удобные мелочи всегда находят своё место на столе или дома.

Подойдут небольшие игры вроде «пятнашек» или компактных головоломок – такие вещи помогают переключиться в паузах. Настольные статусы с шуточными надписями добавят настроения на рабочем месте. Универсальный вариант – кофе в дрип-пакетах: удобно, вкусно и не требует техники.

Тем, кто много работает за компьютером, пригодятся эспандер для кистей, коврик с поддержкой запястья или подушка на офисный стул. Сладкие подарки вроде имбирного печенья всегда создают ощущение праздника.

Небольшие декоративные вещи – штормгласс, фотокристалл, снежный шар или елочная игрушка ручной работы – подойдут тем, кто любит уют. Практичные идеи тоже работают: беспроводная зарядка, ланч-бокс, плед или многоразовый блокнот. Если сомневаетесь – подарочный сертификат решит проблему за секунду.

Главное в новогодних офисных подарках – внимание, а не цена. Многие вещи из этого списка подходят «вслепую» и делают будни чуть теплее.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью