21 тысяча строителей ускоряют ВСМ Москва — Петербург: запуск в 2028 году

Более 21 тысячи человек задействованы в строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Как указано в сообщении, по всей трассе ВСМ работают свыше 21 тысячи сотрудников и более 10 тысяч единиц специальной техники. Вскоре строители ускорят темпы, чтобы подготовиться к новому строительному сезону.
Сейчас основные строительно-монтажные работы идут на тестовом участке от Зеленограда до Твери. Этот отрезок предназначен для испытаний высокоскоростного поезда перед открытием линии.
Железная дорога длиной около 700 км пройдет через территории шести регионов России. Запуск движения ожидается в 2028 году, а к 2030 году пассажиропоток между столицами может достичь 23 миллионов человек в год.