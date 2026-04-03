2,4 млрд на чистку улиц: «Автопарк №7» монополизировал Невский и Красногвардейский районы

В ближайшее время могут провести закупки и в других районах.

АО "Автопарк № 7 Спецтранс", являющееся постоянным подрядчиком, одержало победу в тендерах на 2,4 млрд рублей по содержанию дорог в Красногвардейском и Невском районах Санкт-Петербурга.

Компания займется уборкой улиц и ремонтом дефектов до весны 2027 года. Скоро возможны аналогичные закупки в других районах, поскольку текущие контракты истекают уже этим летом.

В конце февраля объявили две закупки на обслуживание и текущий ремонт дорог регионального значения в Петербурге с начальной стоимостью 888 млн и 1,5 млрд рублей, сообщает "ДП".

На каждый конкурс поступила лишь одна заявка, итоги подвели в середине марта, а победителей назвали в конце месяца.

Оба лота достались АО "Автопарк № 7 Спецтранс" по стартовой цене. Подрядчик обязан очищать и мыть проезжие части с тротуарами, латать ямы и трещины, обслуживать ограждения, водоотвод и выполнять погрузку в указанных районах.

Работы по текущему ремонту стартуют 1 апреля 2026 года и продлятся до конца марта 2027-го, с полным завершением контрактов к 13 мая.

Вероятно, это не предел: обычно тендеры на содержание дорог проводят сразу по нескольким районам, и их забирают привычные исполнители.

В конце 2024 года такие закупки на 13,2 млрд рублей завершились весной 2026-го. "Автодор" работал в Пушкинском и Колпинском, "Коломяжское" — в Приморском, Калининском и Выборгском, а в остальных районах — государственные дорожные предприятия вроде "Центра", "Курортного", "Пути" и "Петродворцового".

В комитете по благоустройству уточнили "ДП", что с 2024 года тендеры организуют подведомственные ГБУ, созданные в тот же период.