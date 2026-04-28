28 апреля (11-й лунный день): чего ждать землянам и как провести сутки для привлечения удачи
28 апреля (11-й лунный день): чего ждать землянам и как провести сутки для привлечения удачи

Опубликовано: 28 апреля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Влияние 11-ого лунного дня на человека 

Сегодняшний день наполнен мощной энергией, которую важно направить в нужное русло. Чтобы эта сила принесла пользу, а не вред, стоит действовать осознанно и избегать импульсивных решений, пишет портал "My calend".

Дела

В делах лучше сосредоточиться на уже начатых задачах. Если же вы планируете запустить что-то масштабное, будьте уверены в своих силах и тщательно обдумывайте каждый шаг. Решения, принятые на эмоциях, сегодня могут обернуться против вас.

Работа

На работе не самое подходящее время для активных начинаний. Отложите запуск новых проектов, важные переговоры и поиски новых партнеров. Изменчивость энергий дня делает такие действия рискованными. Однако, если вы давно задумывались о смене места работы, сегодня может быть подходящий момент для этого.

Быт

Домашние хлопоты сегодня не требуют грандиозных свершений. Отложите генеральную уборку или капитальный ремонт. Зато наведение порядка и избавление от ненужных вещей принесет пользу, очистив пространство и улучшив атмосферу в доме.

Финансы

Финансовые вопросы сегодня лучше оставить в покое. Избегайте крупных сделок, займов, покупок и оформления кредитов. Нестабильность энергий может привести к нежелательным последствиям. Однако, планирование будущих расходов вполне допустимо.

Личная жизнь

В личных отношениях постарайтесь сохранять спокойствие и избегать конфликтов. Не поддавайтесь на провокации и пресекайте попытки выяснения отношений. Неожиданные знаки внимания и подарки без повода помогут укрепить связь с любимым человеком и наполнят вас позитивной энергией.

Ранее портал "Городовой" рассказал, когда по Лунному календарю сеять морковь.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
