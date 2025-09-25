Городовой / Общество / Неполным семьям — 40 часов и до 4 лет: как облегчат жизнь российским родителям
Неполным семьям — 40 часов и до 4 лет: как облегчат жизнь российским родителям

Опубликовано: 25 сентября 2025 16:00
Неполным семьям — 40 часов и до 4 лет: как облегчат жизнь российским родителям
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Инициатива направлена на поддержку многодетных и неполных семей.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внедрить федеральную программу «Социальная няня» для поддержки многодетных и неполных семей.

Опыт регионов показал «высокую востребованность и эффективность» таких проектов.

Как это будет работать?

Программа предполагает предоставление бесплатных услуг профессиональных нянь для детей до 3 лет в объеме «30 часов в неделю». Няни должны быть сертифицированы.

«Семьи смогут получить возможность использовать выделенные часы в наиболее удобное для них время», — отметила Лантратова.

Как пишет ТАСС, для неполных семей предлагается расширить условия: 40 часов в неделю и помощь до 4-летия ребенка. Программу планируют реализовать через социальные службы.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
