30 идей на пару зимних дней: из дома на каникулах нос высовываю только за едой, но скучать не приходится

Вот что делать дома, если вы не хотите социализации.

Без лишних слов: вот и твоя порция новогодних идей, собранных на все 12 дней.

Творчество и хобби

Начни с творчества, которое создаёт новогоднее настроение. Смастери ёлочные игрушки и гирлянды своими руками — это главный тренд наступающего года. Потом устрой фотосессию в новогодних образах, снимаясь на пленочный фотоаппарат или старую «мыльницу» для атмосферных кадров с налётом ностальгии.

Собери из лучших кадров уходящего года настоящий бумажный фотоальбом с подписями и украшениями — его можно будет листать, а не скроллить. А для уюта свари собственную ароматную свечу, подобрав её форму, цвет и запах мандарина или хвои.

Наконец, позволь себе чистое искусство — достань краски, карандаши и просто порисуй без цели или вырежи снежинки, как в детстве.

Кулинарные приключения

Каникулы — идеальное время для кулинарного гедонизма. Открой свою «копилку» отложенных рецептов и приготови то самое сложное или необычное блюдо. Устрой гастротур по кухням мира, не выходя из дома, пробуя новые сочетания и вкусы.

Обязательно отпразднуй День мандарина 3 января, испекши мандариновый кекс или приготовив смузи. Освой приготовление культовых напитков из фильмов, например, сливочного пива из «Гарри Поттера» или коктейля из «Великого Гэтсби». И доверься экспертам, сварив идеальный глинтвейн по особому рецепту с правильными специями.

Кино, игры и отдых

Создай дома полный кинозал: затемни комнату, настрой проектор на белую стену, завернись в плед и устрой марафон любимых фильмов или новинок. Для полного уединения построй в гостиной шалаш из подушек, одеял и гирлянд, забравшись туда с ноутбуком.

Погрузись в ностальгию, запустив ретроприставку с играми из детства, где Марио спасает принцессу. А для живого общения устрой чемпионат по настольным играм — достань все коробки и играй до глубокой ночи. Или же сыграй в одиночку в сложную стратегию, требующую нескольких часов.

Забота о себе и порядке

Устрой себе полноценный спа-день: наполни ванну с пеной и маслами, сделай маску для лица, маникюр — полный релакс. Наведи материальный порядок через расхламление — разбери один шкаф или ящик, безжалостно избавляясь от лишнего.

Наведи порядок в мыслях, начав вести дневник или ежедневник, записывая идеи и впечатления. Заряди тело, начав домашние тренировки или челлендж — с утренней зарядки, йоги или танцев. И не забывай о главной роскоши — позволь себе выспаться так, как давно не получалось, без будильников и тревог.

Саморазвитие и атмосфера

Используй свободное время для обучения: пройди онлайн-курс или мастер-класс по каллиграфии, игре на укулеле или другому навыку. Погрузись в мир аудиокниг и подкастов, слушая их во время уборки или рукоделия. Создай дома неповторимый новогодний аромат, используя диффузор с запахами хвои, корицы и мандарина.

Устрой вечер памяти — пересмотри старые семейные видео или письма, погрузившись в тёплые воспоминания. Поработай над личными или профессиональными проектами, на которые не хватало времени, в спокойной, вдохновляющей обстановке.

Семья, праздник и магия

Стань волшебником для своих домочадцев — переоденься Дедом Морозом или Снегурочкой и устрой для них весёлые конкурсы с хороводом. Устройте совместный семейный мастер-класс, например, по лепке пельменей или росписи пряников.

Почитайте вслух друг другу хорошую книгу, создав традицию живого, неспешного общения. Проведите «слепой» ужин, где все блюда пробуют с завязанными глазами, угадывая ингредиенты. И, наконец, просто побудьте вместе — без гаджетов и суеты, играя, разговаривая и наслаждаясь редким временем, когда никуда не нужно спешить.

