Городовой / Полезное / Собрала обмылки, бережно сложила в пакет и сэкономила тысячи рублей: лучше лайфхака для хозяюшки не придумать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему аптечка на кухне — опасная ловушка: врач раскрыла неожиданные ошибки хранения лекарств Город
Неожиданный поворот: по следам Пушкина теперь проведут всю страну – новый маршрут готовится к статусу национального Город
Петербуржцам годами нагло лгали: памятник Кутузову у Казанского собора в Петербурге это доказывает Город
Пьяный Новый год: сколько автовладельцев Петербурга решили отметить за рулём и почему инспекторы были в шоке Город
Петроград, Петербург, Ленинград и ... Ленинбург: зачем было переименовывать город в такое странное название Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье Праздники Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Собрала обмылки, бережно сложила в пакет и сэкономила тысячи рублей: лучше лайфхака для хозяюшки не придумать

Опубликовано: 8 января 2026 14:00
 Проверено редакцией
мыло
Собрала обмылки, бережно сложила в пакет и сэкономила тысячи рублей: лучше лайфхака для хозяюшки не придумать
globallookpress/Elena Mayorova

Большинство людей даже не догадываются, скольких средств зря лишаются ежедневно.

Остатки мыла — привычный мусор, который скапливается в мыльницах ванной, на кухне и в детской. Крошащиеся, липкие кусочки, раздражающие своей недолговечностью, неизбежно отправляются в урну.

Однако это не просто отходы — это упущенная выгода, которую можно легко вернуть.

Почему вы до сих пор выбрасываете деньги в слив?

В среднем в месяц уходит по 2–3 куска мыла. Стоимость одного составляет порядка 50–70 рублей. В масштабах года эта сумма становится ощутимой.

А теперь стоит вспомнить, сколько таких “остатков” ежедневно накапливается в разных местах дома. Они крошатся, мешают и отправляются прямиком в мусорное ведро.

А ведь они могут быть преобразованы в совершенно новый, полноценный кусок мыла — и абсолютно бесплатный.

Как работает этот “магический” способ

Метод превращения обмылков в целое изделие предельно прост и не требует усилий профессионального мыловара, сложных приспособлений вроде котла на дровах или специальных весов.

Необходим лишь чайник для кипятка и любая подходящая форма.

Процесс выглядит следующим образом. Сперва необходимо собрать все имеющиеся обмылки. При этом не имеет значения, если они разных цветов или запахов — смешение приветствуется. Далее их натирают на крупной тёрке. Допускается и более грубое измельчение ножом — “как на оливье”.

Измельченную массу заливают кипятком. Важно не переборщить — смесь должна напоминать консистенцию густой сметаны. Полученная масса выливается в форму.

Прекрасно подойдут пластиковые контейнеры, баночки из-под творожка или даже фигурные формочки для печенья. Смесь оставляют до полного застывания. Через пару часов в распоряжении оказывается новое мыло.

Экономия и экология в одной форме

Зачем переплачивать, если можно получить продукт, не затрачивая средств? Мыло, изготовленное из обмылков, несет не только финансовую выгоду.

Оно отличается рядом неоспоримых преимуществ:

  • Мыло безопасно, поскольку уже известно, как исходный материал действует на кожу.
  • Это экологично — сокращается количество бытовых отходов, загрязняющих природу.
  • И наконец, это удобно — всегда есть запасное мыло для детей или поездок на дачу.

Пусть муж иронизирует по поводу внешнего вида нового продукта, заявляя: «Что за странный цвет у этого мыла?» — ответ может быть дан с юмором: «Это арт-деко из ванной, дорогой!».

Три секрета для создания совершенства

Для тех, кто хочет вывести процесс переработки на новый уровень, существуют дополнительные лайфхаки:

  1. Смягчение: Добавление чайной ложки глицерина сделает мыло более мягким и предотвратит сухость кожи.
  2. Легкое извлечение: Протирание внутренней поверхности формы подсолнечным маслом гарантирует, что готовое мыло легко выйдет и не повредится при извлечении.
  3. Скрабирующий эффект: Смешивание обмылков с кофейной гущей позволяет получить отличное мыло-скраб, идеально подходящее для очищения рук после работы на даче.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Ксения Пронина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью