Собрала обмылки, бережно сложила в пакет и сэкономила тысячи рублей: лучше лайфхака для хозяюшки не придумать

Остатки мыла — привычный мусор, который скапливается в мыльницах ванной, на кухне и в детской. Крошащиеся, липкие кусочки, раздражающие своей недолговечностью, неизбежно отправляются в урну.

Однако это не просто отходы — это упущенная выгода, которую можно легко вернуть.

Почему вы до сих пор выбрасываете деньги в слив?

В среднем в месяц уходит по 2–3 куска мыла. Стоимость одного составляет порядка 50–70 рублей. В масштабах года эта сумма становится ощутимой.

А теперь стоит вспомнить, сколько таких “остатков” ежедневно накапливается в разных местах дома. Они крошатся, мешают и отправляются прямиком в мусорное ведро.

А ведь они могут быть преобразованы в совершенно новый, полноценный кусок мыла — и абсолютно бесплатный.

Как работает этот “магический” способ

Метод превращения обмылков в целое изделие предельно прост и не требует усилий профессионального мыловара, сложных приспособлений вроде котла на дровах или специальных весов.

Необходим лишь чайник для кипятка и любая подходящая форма.

Процесс выглядит следующим образом. Сперва необходимо собрать все имеющиеся обмылки. При этом не имеет значения, если они разных цветов или запахов — смешение приветствуется. Далее их натирают на крупной тёрке. Допускается и более грубое измельчение ножом — “как на оливье”.

Измельченную массу заливают кипятком. Важно не переборщить — смесь должна напоминать консистенцию густой сметаны. Полученная масса выливается в форму.

Прекрасно подойдут пластиковые контейнеры, баночки из-под творожка или даже фигурные формочки для печенья. Смесь оставляют до полного застывания. Через пару часов в распоряжении оказывается новое мыло.

Экономия и экология в одной форме

Зачем переплачивать, если можно получить продукт, не затрачивая средств? Мыло, изготовленное из обмылков, несет не только финансовую выгоду.

Оно отличается рядом неоспоримых преимуществ:

Мыло безопасно, поскольку уже известно, как исходный материал действует на кожу.

Это экологично — сокращается количество бытовых отходов, загрязняющих природу.

И наконец, это удобно — всегда есть запасное мыло для детей или поездок на дачу.

Пусть муж иронизирует по поводу внешнего вида нового продукта, заявляя: «Что за странный цвет у этого мыла?» — ответ может быть дан с юмором: «Это арт-деко из ванной, дорогой!».

Три секрета для создания совершенства

Для тех, кто хочет вывести процесс переработки на новый уровень, существуют дополнительные лайфхаки:

Смягчение: Добавление чайной ложки глицерина сделает мыло более мягким и предотвратит сухость кожи. Легкое извлечение: Протирание внутренней поверхности формы подсолнечным маслом гарантирует, что готовое мыло легко выйдет и не повредится при извлечении. Скрабирующий эффект: Смешивание обмылков с кофейной гущей позволяет получить отличное мыло-скраб, идеально подходящее для очищения рук после работы на даче.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.