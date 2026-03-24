500 кв. м российской земли в Альпийских горах: как, благодаря Суворову, России передали кусочек Швейцарии
500 кв. м российской земли в Альпийских горах: как, благодаря Суворову, России передали кусочек Швейцарии

Опубликовано: 24 марта 2026 21:22
 Проверено редакцией
В Швейцарии больше 200 лет назад установили памятник российским солдатам

Кусочек российской земли «затерялся» в швейцарских горах. 563 м2 (449 м2 камня и 114 м2 подъездной дороги), расположенные на горнолыжном курорте Андерматт, больше 200 лет находятся во владении Российского государства. Как так получилось? Рассказали "Дубровицы".

Корни этого факта уходят в 1799 год, когда произошел знаменитый бой у Черного моста — важное сражение знаменитого Швейцарского похода Суворова. Русские войска под командованием Суворова зашли в тыл французам, занимавшим эти территории, и разгромили их.

Через 100 лет, в 1898 году, по инициативе и на средства князя Сергея Голицына, по договоренности со швейцарским правительством у Черного моста установили мемориал российским солдатам. Он представляет собой высеченный в скале 12-метровый крест с памятной надписью:

«Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году».

Рядом с крестом — бронзовый меч с лавровым венком.

Князь Голицын вместе с разрешением на строительство получил специальную расписку, по которой община Урсернской долины безвозмездно уступала России около 500 кв.м земли для сооружения памятника. На сегодня этот участок записан на Российское посольство.

Что посмотреть туристам

Благодаря установке памятника местные жители до сих пор помнят Александра Суворова. Неподалеку от моста, в альпийском домике, работает ресторан-музей «Суворов», а в деревне Андерматт местный музей называют «Домом Суворова». В нём хранятся исторические материалы о походе генералиссимуса и о знаменитом памятнике у Чертова моста.

Алина Владимирова
