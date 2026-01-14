Городовой / Полезное / 99,9% россиян не знают историю девушки с легендарного полосатого пакета: в 90-х лично мыл такой, чтобы сохранить на подольше
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Первый биржевой крах в России: как кризис 1873 года обрушил «дутые» состояния и изменил психологию Петербурга Учеба
Бабушки смертельной хваткой вцепились в эту мазь, а ученые бьют в колокол: пользы - мизер, вреда - хоть отбавляй, а вонь - словами не передать Полезное
В Петербурге обещают снег — но не всем жителям выпадет белое счастье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

99,9% россиян не знают историю девушки с легендарного полосатого пакета: в 90-х лично мыл такой, чтобы сохранить на подольше

Опубликовано: 14 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
пакет
99,9% россиян не знают историю девушки с легендарного полосатого пакета: в 90-х лично мыл такой, чтобы сохранить на подольше
Фото: Городовой.ру

Многие знали первоисточник, но не догадывались об этом.

Этот полосатый пакет с изящным силуэтом девушки стал настоящим символом 90-х. Его дизайн, появившийся в 1992 году, был создан художницей Наталией Першуковой для срочного заказа.

В основу легла Марианна — героиня популярного тогда сериала «Богатые тоже плачут». Полосатый фон стал отсылкой к упаковке духов «Marina de Bourbon».

Пакет, задуманный как экономичный и простой в производстве, неожиданно превратился в культовый аксессуар. Он стал признаком стиля и даже роскоши: его берегли, мыли, а при появлении дырок — аккуратно заклеивали.

В те времена полиэтиленовый пакет был ценной вещью, которую выбирали не менее тщательно, чем предмет гардероба.

Сегодня этот рисунок снова в тренде. В соцсетях вспоминают ностальгию по легендарному пакету, а энтузиасты даже шьют экологичные шопперы, повторяющие тот самый дизайн из прошлого.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью