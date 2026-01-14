99,9% россиян не знают историю девушки с легендарного полосатого пакета: в 90-х лично мыл такой, чтобы сохранить на подольше

Этот полосатый пакет с изящным силуэтом девушки стал настоящим символом 90-х. Его дизайн, появившийся в 1992 году, был создан художницей Наталией Першуковой для срочного заказа.
В основу легла Марианна — героиня популярного тогда сериала «Богатые тоже плачут». Полосатый фон стал отсылкой к упаковке духов «Marina de Bourbon».
Пакет, задуманный как экономичный и простой в производстве, неожиданно превратился в культовый аксессуар. Он стал признаком стиля и даже роскоши: его берегли, мыли, а при появлении дырок — аккуратно заклеивали.
В те времена полиэтиленовый пакет был ценной вещью, которую выбирали не менее тщательно, чем предмет гардероба.
Сегодня этот рисунок снова в тренде. В соцсетях вспоминают ностальгию по легендарному пакету, а энтузиасты даже шьют экологичные шопперы, повторяющие тот самый дизайн из прошлого.