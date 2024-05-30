А как же надбавки "за вредность"? Раскрыт размер зарплаты российских пилотов

Далекие от авиации люди почему-то уверены, что пилоты пассажирских лайнеров гребут миллионы. Некоторые даже считают, что за один рейс командир судна может заработать себе на новенькое авто. Тоько вот мало кто из пилотов рассекает по городу на "Феррари" или "Бентли". Да и загородных домов с прислугой у них нет. Настала пора развенчивать популярный миф.

Источник фото: Russian Look/Elena Sikorskaya/Globallookpress.com

Russian Look/Elena Sikorskaya/Globallookpress.com

Да, сама профессия числится в ранге одной из самых престижных. В небе работать всегда было почетно, только вот о больших деньгах нашим летчикам мечтать не приходится. Рассказываем, сколько же они зарабатывают на самом деле и стоит ли им завидовать.

Важно, в какую авиакомпанию и в каком городе устроился кандидат. Если это Москва и "Аэрофлот", можно сказать, повезло. Здесь даже второй пилот на первых порах получает около 120 тысяч рублей оклада. А со всеми надбавками выходит и 300. Капитан судна зарабатывает почти вдвое больше, то есть около 600 тысяч в месяц. Но если это новосибирское подразделение того же "Аэрофлота", то там оклады куда скромнее столичных.

Надо учитывать и тот факт, что в последние пару лет число рейсов сильно сократилось, а надбавки напрямую зависят от проведенных в небе часов. В идеале пилот должен налетать около 80-90. Но работодатель не ведет счет часам, которые капитан проводит на работе, но в подготовительные периоды, на земле.

Источник фото: Russian Look/Elena Sikorskaya/Globallookpress.com

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Он не имеет права прибыть в воздушную гавань впритык к вылету и забежать в кабину за 10 минут до взлета. Сначала пилот проходит медкомиссию, изучает состояние судна, слушает в тысячный раз инструктаж. На это уходит немало времени. Если посчитать в целом, то за месяц пилоты заняты порядка 180 часов.

В то же время заграничные коллеги наших летчиков получают за ту же работу более серьезные суммы. В Китае, например, пилот зарабатывает порядка 1,8 миллиона рублей, а в США вообще 2,3 миллиона. Но российских пилотов огромная зарплата не так прельщает, как возможность работать в "своем" небе, возить русскоговорящих туристов и иметь возможность сотрудничать с самыми красивыми стюардессами мира.

Источник фото: Russian Look/Elena Sikorskaya/Globallookpress.com