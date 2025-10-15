Янтарная комната: загадка века, которая до сих пор держит мир в страхе

Янтарная комната — одна из самых загадочных и мистических тайн XX века. Этот уникальный шедевр XVIII века бесследно исчез во время войны, и ее поиски обросли загадочными историями.

Дело не только в том, что ее до сих пор не нашли, но и в череде трагедий, связанных с ней.

Как украли янтарное чудо?

В октябре 1941 года немецкие солдаты разобрали комнату в Царском Селе. Янтарные панели, зеркала и мебель отвезли в Кёнигсберг — город, который тогда был частью Восточной Пруссии.

Там охранял комнату её ярый поклонник и хранитель Альфред Роде, буквально живший ради этого шедевра. Он отказывался даже эвакуироваться, когда войска приближались к городу, пишет topwar.ru.

Роде был последним человеком, кто видел Янтарную комнату в полном виде.

Загадочные смерти и исчезновения

После окончания войны в Кёнигсберге начала работать комиссия во главе с профессором археологии Александром Брюсовым. Но даже команда специалистов не раз сталкивалась с ложью и загадками.

Роде, который знал о комнате больше всех, утаивал правду и вскоре исчез вместе с женой. Официально они умерли от дизентерии — болезнь наступила внезапно. Ходят слухи, что их могилы были пусты.

Другие люди, которые подходили близко к разгадке, погибали.

Майор Иван Курицын, который вел поиски на одном из домов гауляйтера Эриха Коха, трагически погиб, пишет МК. Были слухи, что кухарка того же имения была найдена задушенной.

Тайна Янтарной комнаты

В послевоенные годы поисками Янтарной комнаты занимался немецкий фермер и исследователь Георг Штайн. Он провел в поисках почти 20 лет, истратил все деньги, потерял дом и жену.

Его жизнь была окружена тайнами и угрозами, его пытались упрятать в психдиспансер и даже покушались на жизнь.

В итоге Штайн был найден мертвым в лесу с восемью ножевыми ранениями на животе — официальная версия называла это древнее ритуальное самоубийство, пишет Культурология.

Параллельно с ним искал Янтарную комнату полковник «Штази» Пауль Энке, который умер через несколько недель после Штайна при загадочных обстоятельствах.

Куда пропала Янтарная комната?

По одной из версий часть ценностей была вывезена в Тюрингию, а затем тайно переправлена в Америку.

А основная часть Янтарной комнаты могла остаться в Кёнигсберге или спрятана в бункерах, построенных по приказу Эриха Коха, использовавших пленных строителей.

Тайна Янтарной комнаты остаётся неразгаданной, словно кто-то оберегает ее всей своей силой, не давая узнать, где спрятаны невероятные сокровища.​