Как провести холодный ноябрь в Петербурге: топ мест — советы местных

Планируйте свой ноябрь с уважением к осени — и она в ответ откроет свои тайны.

Ноябрь — время, когда Петербург становится особенным, несмотря на прохладную погоду. Осень уже близко к зиме, а слякоть и ветер добавляет необходимости согреваться.

Но город не перестает манить своей атмосферой, музеями и уютными уголками. Если вы планируете визит в Петербург в ноябре, то есть подборка интересных идей, куда сходить, чтобы приятно провести время.

Это советы местных жителей, которые точно знают толк в осеннем Петербурге.

Музеи

В Петербурге много необычных музеев. Один из таких — музей Бенуа на Васильевском острове, это настоящая квартира XIX века с оригинальной лепниной, каминами и уютной атмосферой.

Ее создала праправнучка Леона Бенуа — знаменитого архитектора Петергофа и руководителя Академии художеств.

В музее можно не только посмотреть интерьеры, но и примерить старинные шляпки с перьями, посидеть в креслах того времени и послушать живую музыку на арфе или фисгармонии.

Если хочется чего-то более необычного, есть Петербургский музей кукол. Он расположен также на Васильевском острове и считается одним из самых уютных в городе.

Любителям бодрящего напитка можно заглянуть в Музей кофе на Воскресенской набережной. Это не просто музей, а целый опыт — здесь расскажут историю напитка и проведут настоящую дегустацию.

Место отлично подходит, чтобы согреться и взять небольшую паузу в тепле и уюте.

Юсуповский дворец — лекции и тематические экскурсии

Юсуповский дворец — одна из жемчужин Петербурга, но обычные экскурсии здесь могут оказаться скучными. Лучше выбрать тематические события, советует местная жительница.

Классика, которую всегда стоит видеть — Эрмитаж, Русский музей и Главный штаб

Даже если вы не первый раз в Петербурге, Эрмитаж и Русский музей остаются обязательными. В ноябре посещение этих музеев особенно приятно — после 15 часов здесь мало людей.

Вечером в Эрмитаже создается почти театральная атмосфера — приглушённое освещение и тихие залы словно перемещают вас в другое время.

Это идеальный способ погрузиться в искусство и почувствовать величие дворцовых интерьеров.

«Кажется, что ты не в музее, а просто во дворце. Как вы уже догадались, советую — именно вечером и именно Эрмитаж», — говорит петербурженка.

Еще один совет — не пропустите подъем на Думскую башню. С нее открывается отличный вид на осенний Петербург с его золотыми крышами и яркими пятнами листвы.

Ноябрь в Петербурге не повод унывать и сидеть дома. Холод и дождливая погода — отличный повод запланировать культурные и уютные мероприятия: заглянуть в музеи или сделать глоток ароматного кофе на набережной.

Такой мягкий и глубокий Петербург оставит теплые воспоминания даже в самые серые дни.