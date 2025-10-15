«Вера» и компания: ускорят ли новые щиты строительство метро в Петербурге

Красносельско-Калининская линия метро Петербурга получила сразу два новых проходческих щита, что стало важным событием в развитии метро.
Губернатор Александр Беглов дал старт работе этих установок, подчеркнув, что для Петербурга это шаг к модернизации городской подземки.
Что это за щиты?
Один из щитов назвали «Вера», он изготовлен на Обуховском заводе. Его диаметр — 5,6 метра.
«Вера» прокладывает тоннель от станции «Путиловская» в сторону «Каретной», пишет КП.
Второй щит направлен к будущей станции «Лиговский проспект-2», где будет транспортный узел с терминалом высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург.
В общем, в петербургском метро будут работать пять щитов.