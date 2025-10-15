Городовой / Город / «Вера» и компания: ускорят ли новые щиты строительство метро в Петербурге
«Вера» и компания: ускорят ли новые щиты строительство метро в Петербурге

Опубликовано: 15 октября 2025 13:00
Метро
«Вера» и компания: ускорят ли новые щиты строительство метро в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov

К 2030 году в Петербурге планируют открыть десять новых станций метро.

Красносельско-Калининская линия метро Петербурга получила сразу два новых проходческих щита, что стало важным событием в развитии метро.

Губернатор Александр Беглов дал старт работе этих установок, подчеркнув, что для Петербурга это шаг к модернизации городской подземки.

Что это за щиты?

Один из щитов назвали «Вера», он изготовлен на Обуховском заводе. Его диаметр — 5,6 метра.

«Вера» прокладывает тоннель от станции «Путиловская» в сторону «Каретной», пишет КП.

Второй щит направлен к будущей станции «Лиговский проспект-2», где будет транспортный узел с терминалом высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург.

В общем, в петербургском метро будут работать пять щитов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
