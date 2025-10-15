Взгляд на Петербург с другой стороны: уникальная смотровая площадка под мостом

Если хотите увидеть что-то новое и вдохновиться видом на город и Неву, обязательно отправляйтесь к Большому Обуховскому мосту.

Туристы и местные жители в Петербурге обожают смотреть на город со смотровых площадок, где одним взглядом можно охватить Северную Венецию.

Многие стремятся попасть на верхние этажи Лахта Центра или забраться на крышу исторических зданий. Но очереди и толпы портят впечатление.

Но есть место, про которое мало кто знает, но оно не уступает по красоте и невероятному виду, открывающемуся на Петербург.

Большой Обуховский мост

Это один из самых длинных мостов в России и знаковое сооружение Петербурга. Вантовый мост через Неву связывает Невский район города и Ленинградскую область, пишет Петербург Центр.

Его длина — почти 3 километра, и он состоит из двух параллельных частей.

Интересно, что это первый неразводной мост через Неву, и благодаря ему теперь не скажешь «мосты развели» — всегда можно будет пересечь реку, пусть и с небольшим крюком, пишет nevcbs.spb.ru.

Смотровая площадка

Под этим мостом есть настоящая находка — смотровая площадка.

Здесь почти никогда нет толп, и можно расслабленно опереться на бетонную ограду, смотреть на величественный мост, проплывающие корабли и противоположный берег с современными высотками.

Чтобы попасть на эту площадку, нужно проехать или пройти к спорткомплексу «Алмаз Антей» и спуститься к Неве.

Это отличное место для прогулок, где можно открыть Петербург с необычного ракурса, подальше от городской суеты и шумных очередей.