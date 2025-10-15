Городовой / Общество / «Не рекомендовала бы дарить матрешек»: эксперт по этикету о подарках из России, которые не обидят жителей Китая
«Не рекомендовала бы дарить матрешек»: эксперт по этикету о подарках из России, которые не обидят жителей Китая

Опубликовано: 15 октября 2025 09:00
подарки из России
«Не рекомендовала бы дарить матрешек»: эксперт по этикету о подарках из России, которые не обидят жителей Китая
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Гид по беспроигрышным подаркам из России для Китая.

Выбор подарка для зарубежных партнеров — задача не из легких, особенно когда речь идет о китайской культуре, где каждый жест имеет значение.

Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала порталу «Городовой» о том, какие символические подарки из России могут вызвать восторг, а каких стоит избегать.

Матрешка — под запретом: чего не стоит дарить

«Китайцам ни в коем случае нельзя дарить часы, ни в коем случае нельзя дарить колющие острые предметы», — предостерегает эксперт.

Особое внимание уделяется матрешкам:

«С большой осторожностью я бы рекомендовала, скорее даже не рекомендовала бы дарить матрешек. Почему? Просто потому, что этих матрешек очень много и, скорее всего, они уже у них есть».

Такая рекомендация основана на предположении, что китайцы, имеющие дело с россиянами, уже знакомы с этим символом.

«Идеальные подарки» — искусство и традиции

Альбина Холгова предлагает альтернативы, которые наверняка придутся по душе:

«Идеальные подарки это книги в хорошем переплете, это предметы столового серебра, это предметы фарфора».

Особо отмечается красота российского фарфора:

«У нас есть изумительные фарфоровые заводы».

«Чайные пары или кофейные пары», – то есть, миниатюрные и не обязательно дорогие предметы, которые будут «напоминать и о партнерах из России или гостях из России и, собственно, нашей стране».

«Гордость России» в каждой детали

В списке беспроигрышных подарков значатся:

  • Жостовская продукция: «Прекрасные подносы».
  • Павловопосадские платки: «Изумительный подарок. Этот платок прослужит долгие-долгие годы, и он красивый, и он может быть и теплым, и есть шелковые».
  • Оренбургские платки: Особенно рекомендуются для женщин.

Эти предметы, по словам эксперта, «которыми гордится наша страна, и в то же время они носят как бы и сувенирный такой характер, и прикладной, то есть этим можно будет пользоваться».

«Конфеты-картины» — сладкое искусство

«Красиво оформленные сладости» также входят в список безошибочных подарков.

Особо выделяется продукция одной из санкт-петербургских кондитерских компаний:

«Они изготавливают конфеты невероятной красоты. То есть это просто какие-то картины».

Подарок в виде таких «конфет такой работы» наверняка вызовет восторг у любого, кто ценит красоту и оригинальность.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
