Алтай летом — прекрасен: куда поехать, что посмотреть, и какие сувениры привезти домой

Знающие гиды уверяют, что побывать на Алтае нужно хотя бы раз в жизни. Лето 2024 года идеально подходит для этой цели. А когда, если не сейчас? Вы увидите не только величественные горы, перевалы, водопады и озера, долины и степи, но и прокатитесь по одной из самых красивых дорог в мире.

Что посмотреть

Обязательно проедьте на автомобиле или автобусе по Чуйскому тракту. Эту дорогу обожают туристы, так как она извилистая, с перепадами высоты и невероятными пейзажами с обеих сторон. Ведет трасса от Новосибирска через Алтай в Монголию. Вы точно не пожалеете, что совершили такой путь.

Посетите Каракольскую долину. Она считается священной для местных жителей. На территории вы сможете рассмотреть жертвенные алтари, наскальные рисунки и древние каменные плиты.

Обязательно нужно сделать фото в Марсианской алтайской долине. Кызыл-Чин находится примерно в семи километров от Чуйского тракта. Благодаря руде горы и земля приобретает золотистый, оранжевый и красный оттенки. Зрелище это просто потрясающее.

Источник фото: Legion-Media

Посмотреть можно и на Гейзерное озеро. Оно невероятного лазурного цвета благодаря голубому илу, выходящему наружу из-за бьющих снизу горячих источников. Съездите на реку Катунь. Рядом располагаются Тавдинские пещеры и фермы, где разводят оленей маралов. Их рога активно используют в медицине и косметологии. Также запомнится вам водопады Корбу и Киште. Впечатлений у вас будет масса, обещают на портале Russiadiscovery.

Что привезти

Наверное, каждый турист из красивых мест обязательно привозит себе и друзьям на память что-то особенное. На Алтае тоже есть подарки, которым все будут рады. Если хотите взять что-то съедобное, покупайте алтайский сыр, мед или травы. Все экологически чистое, вкусное и безопасное.

Источник фото: Legion-Media

Продукцию из рогов оленя тоже не забудьте захватить с собой. Полезным свойствам пантам алтайского марала равных в мире нет. Они содержат 18 аминокислот из 22 существующих в природе, макро и микроэлементы, а также глутаминовую кислоту, липиды, глицин, энзимы и многое другое.

В последнее время на Алтае стала распространена продажа подушек из кедра, сосны и можжевельника. Они помогают уснуть быстрее. Украшение из меха, кожи и камней тоже станут прекрасным памятным сувениром, который еще и в обычной жизни пригодится.

Источник фото: Legion-Media