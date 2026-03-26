Андрей Гуришев возглавил прокуратуру Петербурга: новый глава с городскими корнями и федеральным опытом

Опубликовано: 26 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Андрея Гуришева назначили на должность прокурора Санкт‑Петербурга. Приказ об этом подписал президент России Владимир Путин 25 марта 2026 года.

До этого Путин предложил назначить именно Гуришева на этот пост, отметив, что действующий руководитель прокуратуры Виктор Мельник был рекомендован на должность заместителя Генерального прокурора.

Андрею Гуришеву 52 года, он родился и вырос в Петербурге. После окончания юридического факультета Санкт‑Петербургского государственного университета он начал работать в органах прокуратуры в начале 2000‑х годов.

В 2011 году его повысили до заместителя прокурора Санкт‑Петербурга. После этого Гуришев был направлен в Новгородскую область, где продолжал нарабатывать опыт и углублять знания в сфере прокурорского надзора.

В 2019 году он возглавил управление по надзору за исполнением законов в области оборонно‑промышленного комплекса в системе Генеральной прокуратуры.

Автор:
Юлия Аликова
