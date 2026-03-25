Антициклон подарит Петербургу солнечные выходные без дождей

Петербуржцы продолжают наслаждаться теплой погодой. В городе держится устойчивая положительная температура, лишь ночью ощущается прохлада, сообщил главный синоптик Александр Колесов.
По его словам, на всю текущую неделю сохранится тепло — днем столбики термометров поднимутся выше +10℃, хотя ночью возможны заморозки. Небо будет преимущественно облачным, с вероятностью осадков, включая сегодня и завтра.
С пятницы дожди закончатся, появится солнце, ветер утихнет благодаря приближающемуся антициклону, и выходные пройдут в по-весеннему комфортной атмосфере.