Роковая женщина Достоевского: почему Аполлинария Суслова так и не стала женой писателя
Роковая женщина Достоевского: почему Аполлинария Суслова так и не стала женой писателя

Опубликовано: 28 сентября 2025 14:30
Памятник Достоевскому
Роковая женщина Достоевского: почему Аполлинария Суслова так и не стала женой писателя
Global Look Press / YAROCKY_RUSLAN / URA.RU

Аполлинария Суслова стала для Достоевского не просто любовью, настоящим испытанием и вдохновением, которое оставило глубокий след в его жизни и творчестве.

Аполлинария Суслова была для Достоевского испытанием и оставила шрам в душе. В ее образе переплелись страсть и жесткость, что ярко отразилось в персонажах роковых женщин в его романах.

Корни и образование

Родилась Аполлинария в крестьянской семье, но отец, Прокофий Суслов, сумел вырваться из крепостных и подняться до управляющего имениями семьи Шереметевых.

Это дало возможность Сусловой получить достойное образование. Она училась дома, а потом в пансионе для благородных девиц, где Аполлинария любила историю и культуру Древней Греции.

Позже она стала слушателем в Петербургском университете, что было редкостью для женщин того времени. Девушка заводила знакомства, гуляла на балах и в литературных салонах, пишет fedordostoevsky.ru.

Аполлинария отличалась необычным стилем и поведением: короткая стрижка, почти мужская одежда, прямой взгляд — все это шло вразрез со стандартами женственности.

Эта неукротимая натура и привлекла Достоевского.

Любовь и испытания писателя

В 1861 году молодая Аполлинария встретила уже достаточно взрослого Федора Михайловича — уже известного писателя, пишет mel.fm.

Его семья переживала тяжелые времена: жена тяжело заболела туберкулезом, и в Аполлинарии Достоевский нашел утешение.

Инициатива отношений исходила именно от нее — Суслова проявила внимание и даже написала Достоевскому простое и поэтичное любовное письмо, которое тронуло писателя.

Ей потребовалось, чтобы Достоевский ушел от больной жены, но писатель этого сделать не мог. Он назвал ее «больной эгоисткой» — таковы были их противоречивые чувства.

Со временем страсть уступила место конфликту, и связь постепенно ухудшалась.

Париж и новые испытания

В 1863 году Аполлинария уехала в Париж одна. Там она встретила молодого врача и закрутила роман. Но все закончилось разочарованием и эмоциональным крахом.

Мужчина потерял интерес, а Суслова переживала из-за разрыва с Достоевским. После смерти жены Федор Михайлович сделал Аполлинарии предложение, но она отказалась стать его женой.

Позже она вышла замуж за молодого критика, но брак был сложным и недолгим. Суслова решила путешествовать и писать дневники.

Достоевский же обрел счастье в браке с другой женщиной, хотя письма от Аполлинарии продолжали ему приходить.

Отражение в письме

Прототип Аполлинарии Сусловой внедрялся в несколько главных женских героинь Достоевского. Самой известной считается Полина из романа «Игрок» — страстная, нервная и требовательная, пишет Газета.ру.

Настасья Филипповна из «Идиота» несет черты ее драматической страсти и гордости. Можно найти отголоски Сусловой в образах Катерины Ивановны из «Братьев Карамазовых».

Эти героини отражают сложность и противоречия Сусловой, ее силу и трагизм.

Она была настоящим огнем для Достоевского — высоким, беспокойным и необузданным. Именно такой образ навсегда закрепился в памяти великого писателя и на страницах его бессмертных романов.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
