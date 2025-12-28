Есенин в петле, ледокол у полюса: что произошло в истории Петербурга 28 декабря

От тайного венчания до ледокола «Сибирь» — события, изменившие Петербург.

Декабрь в Петербурге всегда насыщен событиями — от холодной суровости погоды до накала исторических моментов.

28 декабря в разные годы стало датой, связанной как с личными тайнами монархов, так и с крупными инфраструктурными прорывами, а также с одной из самых трагических страниц в истории русской поэзии.

1706: Тайное венчание Петра и Екатерины

28 декабря 1706 года в Петербурге произошло тайное венчание Петра Первого и Екатерины Алексеевны — бывшей Марты Самуиловны Скавронской.

Помещенная при дворе, она приняла православие и вскоре родила дочь Анну. Официальная церемония случилась лишь в 1712 году.

Этот союз — не просто личная история, а фундамент династии, заложенный в вихре реформ и войн.

1772: Кончина Бирона в Митаве

28 декабря 1772 года на 82-м году жизни скончался Эрнст-Иоганн Бирон — фаворит Анны Иоанновны, чьи интриги потрясли Россию.

В городке Митавa, вдали от петербургских дворцов, завершился путь человека, правившего тенью. Его эпоха — символы опалы и забвения, где амбиции сменились заточением.

1925: Гибель Есенина в «Англетере»

Ночь с 27 на 28 декабря 1925 года унесла Сергея Есенина в гостинице «Интернационал» («Англетер»). Тело висело в петле на трубе отопления под потолком — на высоте почти трех метров.

Приехав 24 декабря по рекомендации Георгия Устинова, поэт устраивал шумные посиделки, клянясь бросить пить и осесть в Ленинграде.

Накануне родилось:

«До свиданья, друг мой, до свиданья…».

Анатолий Мариенгоф вспоминал:

«К концу 1925 года решение «уйти» стало у Есенина маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом. В последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки».

Лев Троцкий на могиле произнес:

«Поэт погиб, потому что был не сроден революции. Больше не могу, сказал побежденный жизнью поэт».

Тайна самоубийства или убийства не раскрыта; памятник на Ваганьковском встал в 1955-м.

1977: Атомный ледокол «Сибирь»

28 декабря 1977 года атомный ледокол «Сибирь» вошел в состав флота. Это продолжение серии самых мощных судов мира. Длина — 147,9 метра, ширина — 29,9 метра, высота борта — 17,2 метра.

Первое судно обеспечило круглогодичную навигацию Мурманск — Дудинка, второе в мире достигло Северного полюса. Спутниковая связь, сауна, библиотека — все для полярных триумфов.

1984: Открытие «Рыбацкого» и депо «Невское»

28 декабря 1984 года запустили станцию метро «Рыбацкое» и депо «Невское» на Невско-Василеостровской линии. Проект А. Гецкина, Н. Ромашкина-Тиманова и К. Леонтьева возник раньше жилых кварталов.

В 90-е авария между «Площадью Мужества» и «Лесной» нагрузила депо — «Северное» отрезало от сети.

Это — прорыв в транспорт для окраин.

Эти события — паутина петербургской хронологии, где прошлое эхом звучит в настоящем.

