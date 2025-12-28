Вокзал, который кормит Европу: тайны большого фудмолла Петербурга

Гастрономический исполин: как старый Варшавский вокзал стал сердцем кулинарной Северной столицы.

В Северной столице, где старина и модерн существуют в тесном симбиозе, возникло место, претендующее на звание самого обширного гастрономического хаба не только в России, но и, по мнению знатоков, во всей Европе — VOKZAL 1853.

Этот монументальный фудмолл разместился у изгиба Обводного канала, в том районе, где Измайловский проспект завершает свое течение, и куда не слишком далеко идти от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

Наследие рельсов и символическое время

Пространство, где ныне кипит кулинарная активность, исторически служило пристанищем для знаменитого Варшавского вокзала. Обретя новую жизнь, комплекс сохранил свое исходное наименование — VOKZAL 1853.

Выбранные цифры несут глубокий смысл: 1853 год — это дата закладки оригинального вокзала. В знак почтения к этому событию, все вечерние активности на территории фудмолла стартуют ровно в 18:53 — изящный, но строгий отсыл к прошлому.

Архитектурный замысел старинного вокзала был бережно сохранен и усовершенствован. Теперь интерьер напоминает декорации из классического кинематографа, где посетители могут наслаждаться не только атмосферой, но и кухнями мира.

В центре композиции установлен настоящий старинный паровоз — осязаемое напоминание о железнодорожном прошлом.

Открывая истинные границы фудмолла

VOKZAL 1853 функционирует как общественное пространство, где доминирует концепция фудмолла. Масштабы поражают:

“Огромные, просто огромнейшие пространства со столами и столиками, и везде по периметру всевозможные кухни различных стран мира”.

Однако многие гости ограничиваются лишь первым впечатлением.

“Многие видят только этот кусок и уходят разочарованные, потому так заостряю внимание на этом”.

Чтобы осознать весь потенциал места, требуется пройти через проходы, расположенные справа и слева от основной сцены, минуя кинозал.

Там открывается доступ в настоящий, многоуровневый молл, где можно работать, обедать и отдыхать.

Меню мира и свободное размещение

Разнообразие представленных кухонь — от бельгийских сладостей до китайских деликатесов — впечатляет. При этом, несмотря на количество заведений, свободные места еще имеются, что намекает на продолжающееся развитие проекта.

Отличительной чертой является полная свобода выбора места для приема пищи:

“Купить поесть и сесть после этого можно в любом месте, можно прямо у кафе, а можно уйти на другой этаж и найти безлюдный уголок”.

Трехэтажная структура комплекса позволяет посетителям легко менять локацию и уединяться.

Многофункциональность как преимущество

Для тех, кто ищет альтернативу офису, VOKZAL 1853 предлагает идеальные условия. Здесь можно спокойно поработать:

“вход-то бесплатный, и никто за тобой не следит — долго ли сидишь и что делаешь”.

Наличие беспроводного интернета делает его привлекательным для фрилансеров. Кроме того, это удобная площадка для встреч:

“Можно назначить встречу и обсудить что-то в комфорте и уюте”.

Для туристов, осматривающих окрестности, это пространство становится неожиданным и удобным пристанищем.

Городской вердикт: между восхищением и критикой

Восприятие VOKZAL 1853 жителями Петербурга разделилось. Часть горожан высоко оценила грамотное преобразование исторического здания:

«Удачнейшее решение как использовать пустующее красивое здание».

«Столько раз бывал на Варшавском вокзале, а о том, что там теперь крупнейший пищеблок, даже в голову не приходило!»

Однако прозвучала и критика. Некоторые считают локацию слишком удаленной от главных туристических артерий:

«Приехать и тем более пройти пешком чтобы просто поесть, надо очень захотеть».

Другие выражают опасения по поводу заполняемости и качества предлагаемого ассортимента:

«Все какое-то дешево сделанное, неестественное, полупустое. Часть не заполнена, где-то вообще торгуют сумками и мелочевкой, не имеющей к фудкорту отношения».

Были высказаны предложения о более уместном использовании исторического наследия:

“Лучше бы сделали музейное пространство. Так бездарно использовать здание кто же придумал?”.

Стоит упомянуть и прошлое этого места: в советское время на месте современного бренда VOKZAL 1853 возвышался 2-метровый памятник Владимиру Ильичу, подчиненный Октябрьской железной дороге.

После ряда перипетий монумент в итоге переместили во двор академии имени Лесгафта.

