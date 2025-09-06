Арендаторов теперь нельзя выселить, или что изменилось для владельцев квартир в сентябре

С 1 сентября юристы предупреждают: арендаторы получили больше возможностей защищать свои интересы, а собственникам стоит внимательнее подходить к договорам. «Городовой» собрал главное о новых правилах и сложных ситуациях.
Регистрация детей без согласия владельца
Согласно закону, наниматель, имеющий регистрацию в квартире, вправе прописать там своих несовершеннолетних детей без согласия собственника.
Старший управляющий партнёр PG Partners Пётр Гусятников поясняет:
«Несовершеннолетнего квартиранта, зарегистрированного в квартире и не имеющего другого адреса, невозможно выселить до окончания срока регистрации без суда.
Причём судьи не всегда принимают решение об окончании регистрации, если ребёнку просто некуда идти. В таких случаях один из родителей может остаться вместе с ребёнком».
Договор решает всё
Чтобы избежать проблем, юристы советуют максимально подробно прописывать условия проживания.
Ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев отмечает:
«Наймодатель обязан передать жильё в пригодном состоянии, обеспечивать коммунальные услуги и ремонт общих зон. В договоре важно указать срок: если его нет, документ автоматически считается заключённым на пять лет».
-
Преимущественное право арендатора. Если срок договора истёк, у арендатора есть преимущество на продление.
-
Срок уведомления. Наймодатель должен предупредить арендатора о расторжении за три месяца до конца договора.
-
Если этого не сделать, договор автоматически продлевается на тех же условиях.
-
Краткосрочные договоры (до года) таких прав не дают.
Подводные камни регистрации
Регистрация арендаторов и их детей требует согласия собственника, но если жильцы уже прописаны, они вправе прописать туда и своих детей до 14 лет без дополнительного разрешения владельца, отмечает Life.
Поэтому юристы советуют:
-
внимательно проверять, кто именно регистрируется;
-
прописывать детей сразу в договоре, если их проживание планируется;
-
при долевой собственности получать согласие всех совладельцев.