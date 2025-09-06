Городовой / Общество / Арендаторов теперь нельзя выселить, или что изменилось для владельцев квартир в сентябре
Арендаторов теперь нельзя выселить, или что изменилось для владельцев квартир в сентябре

Опубликовано: 6 сентября 2025 14:29
арендатор
Фото: Городовой.ру

Законы начали защищать обе стороны.

С 1 сентября юристы предупреждают: арендаторы получили больше возможностей защищать свои интересы, а собственникам стоит внимательнее подходить к договорам. «Городовой» собрал главное о новых правилах и сложных ситуациях.

Регистрация детей без согласия владельца

Согласно закону, наниматель, имеющий регистрацию в квартире, вправе прописать там своих несовершеннолетних детей без согласия собственника.

Старший управляющий партнёр PG Partners Пётр Гусятников поясняет:

«Несовершеннолетнего квартиранта, зарегистрированного в квартире и не имеющего другого адреса, невозможно выселить до окончания срока регистрации без суда.

Причём судьи не всегда принимают решение об окончании регистрации, если ребёнку просто некуда идти. В таких случаях один из родителей может остаться вместе с ребёнком».

Договор решает всё

Чтобы избежать проблем, юристы советуют максимально подробно прописывать условия проживания.

Ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев отмечает:

«Наймодатель обязан передать жильё в пригодном состоянии, обеспечивать коммунальные услуги и ремонт общих зон. В договоре важно указать срок: если его нет, документ автоматически считается заключённым на пять лет».

  • Преимущественное право арендатора. Если срок договора истёк, у арендатора есть преимущество на продление.

  • Срок уведомления. Наймодатель должен предупредить арендатора о расторжении за три месяца до конца договора.

  • Если этого не сделать, договор автоматически продлевается на тех же условиях.

  • Краткосрочные договоры (до года) таких прав не дают.

Подводные камни регистрации

Регистрация арендаторов и их детей требует согласия собственника, но если жильцы уже прописаны, они вправе прописать туда и своих детей до 14 лет без дополнительного разрешения владельца, отмечает Life.

Поэтому юристы советуют:

  • внимательно проверять, кто именно регистрируется;

  • прописывать детей сразу в договоре, если их проживание планируется;

  • при долевой собственности получать согласие всех совладельцев.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
