Арендаторов теперь нельзя выселить, или что изменилось для владельцев квартир в сентябре

С 1 сентября юристы предупреждают: арендаторы получили больше возможностей защищать свои интересы, а собственникам стоит внимательнее подходить к договорам. «Городовой» собрал главное о новых правилах и сложных ситуациях.

Регистрация детей без согласия владельца

Согласно закону, наниматель, имеющий регистрацию в квартире, вправе прописать там своих несовершеннолетних детей без согласия собственника.

Старший управляющий партнёр PG Partners Пётр Гусятников поясняет:

«Несовершеннолетнего квартиранта, зарегистрированного в квартире и не имеющего другого адреса, невозможно выселить до окончания срока регистрации без суда. Причём судьи не всегда принимают решение об окончании регистрации, если ребёнку просто некуда идти. В таких случаях один из родителей может остаться вместе с ребёнком».

Договор решает всё

Чтобы избежать проблем, юристы советуют максимально подробно прописывать условия проживания.

Ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев отмечает:

«Наймодатель обязан передать жильё в пригодном состоянии, обеспечивать коммунальные услуги и ремонт общих зон. В договоре важно указать срок: если его нет, документ автоматически считается заключённым на пять лет».

Преимущественное право арендатора . Если срок договора истёк, у арендатора есть преимущество на продление.

Срок уведомления . Наймодатель должен предупредить арендатора о расторжении за три месяца до конца договора.

Если этого не сделать, договор автоматически продлевается на тех же условиях.

Краткосрочные договоры (до года) таких прав не дают.

Подводные камни регистрации

Регистрация арендаторов и их детей требует согласия собственника, но если жильцы уже прописаны, они вправе прописать туда и своих детей до 14 лет без дополнительного разрешения владельца, отмечает Life.

Поэтому юристы советуют: