Аромат на весь тамбур: беру яблоки и слоеное тесто, получаю десерт на голову выше покупного

Опубликовано: 21 декабря 2025 17:07
яблочный десерт
Фото: Городовой.ру

От тортиков и профитролей отказался.

Забудьте про многочасовую возню с тестом. Ваш билет в рай — это упаковка замороженного слоёного теста и пара яблок. Через 30 минут у вас будет десерт, от которого любое фабричное пирожное покажется картонным.

Аромат корицы и печёных яблок, хрустящее, тающее во рту тесто, а внутри — горячая сладкая начинка. Звучит как описание из дорогой кондитерской? А на деле — проще простого. Главный лайфхак — мы не заворачиваем начинку в тесто, а поступаем с точностью до наоборот.

Фишка рецепта: яблоко — это ваза для начинки

Берём целое яблоко, срезаем «крышечку» и аккуратно вынимаем сердцевину, оставляя толстые стенки. Получается натуральный съедобный «стаканчик». В него — и пойдёт вся сладость.

Порядок готовки

  1. Основа. Раскатайте размороженное слоёное тесто, вырежьте круги (поможет тарелка). Яблочный «стаканчик» ставим в центр.

  2. Конструктор. Надрезаем тесто вокруг яблока «солнышком», а получившиеся лучики-полоски загибаем наверх, облепляя бока. Выглядит безумно эффектно — как розочка или мини-корзинка.

  3. Начинка-экспресс. Вынутую мякоть яблока мелкими кубиками быстро обжариваем на сливочном масле с щепоткой корицы и сахаром. Буквально 5 минут — и готово.

  4. Финал. Заполняем яблочные «вазочки» в тесте начинкой и — в духовку на 20 минут при 180°C.

Итог: Вы не печёте — вы собираете вкусного Франкенштейна из готовых частей. А на выходе получаете тёплый, стекающий карамелью десерт, перед которым не устоит никто. Чайник уже вскипел? Тогда начинаем.

Игорь Мустафин
