Екатерина II «выгнала» этот дворец из столицы: история о том, как любимая дача Елизаветы Петровны была стерта с карт Петербурга

Что осталось внутри дворца, который спасали активисты.

Неподалеку от всемирно известного Петергофа, в окружении вековых деревьев, таится дворцовое имение, не отмеченное на туристических картах и скрытое от любопытных глаз высоким глухим забором.

Это Собственная дача — царское владение, которое, в отличие от своего ухоженного соседа Сергиевки, пребывает в состоянии глубокого забвения.

Имена, ставшие историей: от воспитателя до императрицы

История Собственной дачи начинается в 1727 году, когда будущий император Петр II пожаловал эту землю своему бывшему воспитателю А. Г. Долгорукову.

Существует предположение, что проект дворца разрабатывал Карло Джузеппе Трезини — племянник прославленного Доменико Трезини. После опалы Долгорукова имение отошло казне.

Новый виток развития начался при императрице Анне Иоанновне. Участок принадлежал Феофану Прокоповичу. После его кончины в 1736 году дача вернулась под управление дворцового ведомства.

Настоящий расцвет наступил с Елизаветой Петровной. Вступив на престол в 1742 году, она инициировала масштабные перестройки, дав месту официальное название “Собственная дача Ея Императорского Величества”.

Елизавета Петровна любила проводить здесь летние месяцы — для нее это было излюбленное место отдыха. Однако после ее смерти значение усадьбы стало угасать.

При Екатерине II почетное имя “Собственная дача” перешло к комплексу в Ораниенбауме, а петергофская усадьба отошла на второй план.

Необарокко Штакеншнейдера и духовное наследие

Существенные изменения произошли в эпоху Николая I. В 1843 году Николай I передал усадьбу наследнику престола, великому князю Александру Николаевичу. Началась масштабная реконструкция под руководством архитектора А. И. Штакеншнейдера.

Между 1844 и 1850 годами зодчий добавил третий мансардный этаж и придал фасадам выразительный стиль необарокко. Он украсил морской и садовый фасады “атлантами, колоннами и сложным лучковым фронтоном”.

Интерьеры были переосмыслены в духе барокко — с отделкой из резного бука, мозаичным паркетом и инкрустированными дверями. Позже, в 1857–1860 годах, Штакеншнейдер возвёл на территории усадьбы каменную Свято‑Троицкую церковь.

От спецдачи до творческого приюта

После революции 1917 года во дворце был организован музей, который вскоре трансформировался в спецдачу. Военные годы принесли усадьбе разрушения — интерьеры были полностью утрачены.

В 1963 году фасады были восстановлены по чертежам Штакеншнейдера, но внутренняя часть была переоборудована под базу отдыха. К концу 1980‑х годов здание опустело.

Интересно, что в конце 1980‑х — начале 1990‑х в заброшенном дворце обосновалось молодежное творческое сообщество.

Эти жители “поддерживали в здании порядок и фактически спасли его от мародёров”, действуя по негласной договоренности с районной администрацией. Увы, уже в 2000-х дворец снова пришел в упадок.

Отдельной главой в истории стало обнаружение в 2016 году кованых ворот мастера Ф. Шарбау (1860‑е годы) в Стрельне. Их, не подозревая об их ценности, выставили на продажу, но затем ворота были безвозмездно переданы государству для реставрации ансамбля.

Драматическое запустение: взгляд за забор

Сегодня взглянуть на дворец можно лишь со стороны Ораниенбаумского шоссе. Со стороны парка — высокий забор, скрывающий разрушение. Фасад постепенно ветшает, декоративные элементы теряют четкость.

Особое беспокойство вызывают атланты — эти скульптурные опоры “зафиксированы металлическими ободами, которые стягивают каменные изваяния и удерживают их от обрушения”.

Грубые стальные конструкции резко контрастируют с изяществом барокко.

Внутри — удручающая картина. Фасады, восстановленные в советское время, скрывают пустоту. Никаких дворцовых интерьеров увидеть невозможно:

“внутри здание переоборудовано под типовое советское учреждение и выглядит соответственно — без малейших следов былой парадной роскоши”.

В помещениях разбросаны стройматериалы, обои свисают лохмотьями, штукатурка осыпается. Ремонт начинался, но был брошен.

Хотя недавно был разработан и профинансирован официальный проект реставрации, и ведутся противоаварийные работы (например, заложены окна), прошлое заброшенности заставляет сомневаться.

Сможет ли нынешний проект переломить ситуацию — покажет только время. Пока же Собственная дача продолжает тихо ждать — “либо второго рождения, либо окончательного забвения!”

