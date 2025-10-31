Эти 3 буквы меняют поездку: как петербургские светофоры вводят в ступор даже местных водителей

Тайны адаптивного управления и почему они лишают горожан таймера?

Многие петербуржцы, стоя на перекрестках, сталкиваются с загадочными аббревиатурами на светофорах: «АУ», «РУ», «ОУ».

Годы использования не сделали их понятнее, а лишь добавили неудобств, ведь они не дают информации о времени до смены сигнала.

Более того, эти обозначения не соответствуют действующим ГОСТам.

Так что же они означают, и почему от них хотят отказаться?

«Умные» светофоры Петербурга: Тайны адаптивного управления и почему они лишают нас таймера?

Расшифровка проста: «ОУ» — операторское управление, «РУ» — ручное управление, «АУ» — адаптивное управление.

Первые два варианта означают, что светофором управляет «специалист организации дорожного движения», который корректирует сигналы, опираясь на данные.

«РУ» и «ОУ» — это когда специалист вручную регулирует движение, а «АУ» — это уже «умный светофор».

Светофор с маркировкой «АУ» использует сложную систему контроля: камеры видеонаблюдения и датчики движения в дорожном покрытии.

Это позволяет вести непрерывный мониторинг трафика и автоматически корректировать длительность сигналов.

Когда поток автомобилей увеличивается, зеленый сигнал для них горит дольше, и наоборот.

Специальное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта может даже прогнозировать ситуацию на дороге на 20-30 минут вперед, что, как предполагается, снижает вероятность пробок.

«Прогнозируя пробки» или «раздражая водителей»: Двойная жизнь «умных» светофоров

Однако, у «умных» светофоров есть и существенный минус, вызывающий наибольшее недовольство.

Самый большой из них — отсутствие таймера, вместо которого водители и пешеходы наблюдают ту самую аббревиатуру „АУ“. Отсутствие таймера затрудняет планирование и может создавать стрессовые ситуации.

«Раз нет таймера, сложно заранее предугадать, когда загорится красный или зеленый свет», — жалуются петербуржцы.

Поэтому водителям, находящимся за рулем автомобиля, следует обращать особое внимание на подобные светофоры.

Предложение отказаться от этих аббревиатур отражает общее стремление к большей прозрачности и предсказуемости дорожного движения.

Понятные сигналы и таймеры — это не только удобство, но и важный элемент безопасности, позволяющий водителям и пешеходам чувствовать себя увереннее на дорогах.