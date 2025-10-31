Городовой / Город / Петербургские разработчики создали ИИ-систему для оптимизации транспорта: ждать ли поездок без задержек?
Петербургские разработчики создали ИИ-систему для оптимизации транспорта: ждать ли поездок без задержек?

Опубликовано: 31 октября 2025 04:19
ConnectPT создаёт маршруты для различных видов транспорта с учётом востребованности и взаимосвязей, после чего оптимизирует их для достижения баланса.

В университете ИТМО был представлен новый инструмент на основе искусственного интеллекта, который способен быстро анализировать существующие маршруты городского транспорта и предлагать способы их совершенствования, сообщает ТАСС.

Сервис под названием ConnectPT позволяет оценивать нынешние городские маршруты за считанные часы, учитывая траты со стороны пассажиров и перевозчиков, а также транспортный спрос.

По завершении анализа платформа предлагает конкретные шаги для оптимизации работы общественного транспорта.

Руководитель разработки, директор Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергей Митягин отметил:

«Преимущество ConnectPT в том, что это достаточно лёгкий и недорогой инструмент, который формирует и аргументирует свои рекомендации по улучшению маршрутов общественного транспорта на том минимуме данных, которым владеют градостроители и транспортные инженеры.
В частности, мы используем данные из открытых источников вроде OpenStreetMap о жилой и нежилой застройке, её вместимости и ожидаемой численности населения, расположении бизнес-центров, производств, мест досуга, дорогах и остановках».

По словам Сергея Митягина, система создаёт несколько групп маршрутов для разных видов транспорта с учётом уровня спроса и взаимосвязей между районами города.

Далее она предлагает сбалансированные и оптимальные варианты, помогающие повысить эффективность работы транспортной сети.

Благодаря ConnectPT специалисты смогут экономить рабочее время и средства на обработку информации и проектирование транспортной схемы, а также избегать неудачных нововведений.

Автор:
Юлия Аликова
Город
