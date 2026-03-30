Автор учебника Нина Ромодановская объясняет, зачем продюсерам, режиссерам и сценаристам киномаркетинг

23 марта в центре внимания профессионального киносообщества оказался учебник Нины Ромодановской «Киномаркетинг для продюсеров, режиссеров, сценаристов. Маркетинговый навигатор фильма: от идеи до встречи со зрителем».

Это прикладное издание адресовано тем, кто рассматривает кино не только как художественное высказывание, но и как проект, которому предстоит найти своего зрителя. Книга показывает, что маркетинг в кино начинается не на этапе постера, трейлера или медиаплана, а значительно раньше — в тот момент, когда возникает сам замысел фильма.

Как подчеркивает автор, одна из самых распространенных ошибок в индустрии состоит в том, что о продвижении начинают думать слишком поздно: когда сценарий уже написан, съемки завершены, а проект нужно срочно выводить на рынок. Ромодановская предлагает иной профессиональный подход. Еще на старте необходимо определить, кому адресована история, какое место она должна занять в сознании аудитории и почему именно этот фильм может оказаться для зрителя важным. В этой логике маркетинг выступает не внешней обслуживающей функцией, а частью самого процесса создания фильма.

Особое значение автор придает пониманию зрительского запроса. Кино, как отмечает Ромодановская, должно вступать в контакт с аудиторией через эмоцию, сопереживание, узнавание, интеллектуальный вызов или внутренний диалог. Поэтому проекту недостаточно быть просто талантливо придуманным, необходимо ясно понимать, кому именно он адресован, какой отклик способен вызвать и в чем заключается его ценность для конкретного сегмента зрителей. Именно здесь ключевую роль играют сегментирование, позиционирование и выстраивание точной коммуникации с аудиторией.

Важное место в этой системе занимает сценарист. Уже на этапе разработки истории необходимо понимать, кто будет смотреть фильм, что именно способно зацепить этого зрителя и чем проект отличается от множества других релизов. Для продюсера такой подход становится основой стратегической сборки фильма, для режиссера — ориентиром в выборе художественной интонации, а для сценариста — способом точнее осознать направленность собственного замысла. Не менее важен и принцип последовательности, если фильм рассчитан на определенную аудиторию, этому выбору должны соответствовать драматургия, масштаб, визуальное решение, кастинг и дальнейшая стратегия продвижения.

Учебник объемом 576 страниц включает 13 глав и охватывает весь путь фильма: от анализа индустрии, сегментирования аудитории и позиционирования до медиапланирования, брендинга и лицензирования. По сути, книга формирует общий профессиональный язык для всех участников кинопроцесса и убеждает в главном – хорошему фильму недостаточно быть талантливо созданным — ему необходимо быть точно адресованным своему зрителю.

Издание доступно на Ozon и Яндекс.Маркете.