Петербург теряет темп: Крым и Москва отбирают туристов у Северной столицы

Внутренний туризм в Санкт-Петербурге переживает серьезные проблемы: рост числа туристов замедляется, а соперничество с другими регионами усиливается.
Согласно данным Петербург2.ру, в 2025 году посещаемость города на Неве упала на 4% по сравнению с 2024 годом. Тем временем Крым и Анапа показывают стабильный рост, а Москва сохраняет первенство по притоку гостей.
Ситуация усугубляется тем, что россияне все чаще отдают предпочтение не только классическим направлениям, но и новым местам с оригинальными аттракционами, например, термальным источникам в Тюменской области или модернизированным отелям в Калининграде.
Петербург вынужден бороться не только с зарубежными курортами, но и с внутренними конкурентами, которые вкладывают средства в инфраструктуру и услуги.
Кроме того, в последние годы растет конкуренция за повторных туристов: Краснодарский край и Крым достигли высоких показателей возвращаемости благодаря улучшению сервиса и репутации, в то время как Петербург и Ленобласть держатся в организованном туризме, но средний чек снижается, а число лояльных гостей растет медленнее желаемого.
Сильные стороны и вызовы
Город на Неве может похвастаться круглогодичным потоком посетителей, разнообразием культурных маршрутов и событий.
Однако для сохранения позиций Петербургу нужно активнее продвигать туристический бренд, вводить современные экскурсии с элементами виртуальной и дополненной реальности, создавать новые общественные пространства и аттракции.
В межсезонье не хватает крупных семейных мероприятий, способных привлечь дополнительный трафик.
Изменения в спросе
Аналитики отмечают сдвиги в предпочтениях: семьи копят на одну значимую поездку в год, отдавая приоритет морскому отдыху, а экскурсии по городам, включая Петербург, теряют популярность.
Туристы реже посещают музеи и организованные туры, предпочитая парки, фотосессии и актуальные развлечения. Это требует свежих подходов к культурным программам.
Экономические и логистические проблемы
Рост цен на жилье и транспорт, плюс доступные зарубежные маршруты, добавляют трудностей: бронирования часто делаются за 7–14 дней, что усложняет планирование отелей и событий.
Средний чек на петербургские туры выше общероссийского, но платежеспособность гостей падает.
Логистика тоже хромает — проезд в метро дороже московского, а аэроэкспресс до Пулково только на стадии обсуждения; улучшение транспорта и инфраструктуры может стать драйвером роста.
В целом, внутренний туризм в России развивается, но Петербург не может опираться лишь на репутацию — туристы жаждут новизны, и регионы с инновационными форматами быстро набирают обороты.