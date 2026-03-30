Петербург теряет темп: Крым и Москва отбирают туристов у Северной столицы

Опубликовано: 30 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
У города на Неве есть свои плюсы и минусы.

Внутренний туризм в Санкт-Петербурге переживает серьезные проблемы: рост числа туристов замедляется, а соперничество с другими регионами усиливается.

Согласно данным Петербург2.ру, в 2025 году посещаемость города на Неве упала на 4% по сравнению с 2024 годом. Тем временем Крым и Анапа показывают стабильный рост, а Москва сохраняет первенство по притоку гостей.

Ситуация усугубляется тем, что россияне все чаще отдают предпочтение не только классическим направлениям, но и новым местам с оригинальными аттракционами, например, термальным источникам в Тюменской области или модернизированным отелям в Калининграде.

Петербург вынужден бороться не только с зарубежными курортами, но и с внутренними конкурентами, которые вкладывают средства в инфраструктуру и услуги.

Кроме того, в последние годы растет конкуренция за повторных туристов: Краснодарский край и Крым достигли высоких показателей возвращаемости благодаря улучшению сервиса и репутации, в то время как Петербург и Ленобласть держатся в организованном туризме, но средний чек снижается, а число лояльных гостей растет медленнее желаемого.

Сильные стороны и вызовы

Город на Неве может похвастаться круглогодичным потоком посетителей, разнообразием культурных маршрутов и событий.

Однако для сохранения позиций Петербургу нужно активнее продвигать туристический бренд, вводить современные экскурсии с элементами виртуальной и дополненной реальности, создавать новые общественные пространства и аттракции.

В межсезонье не хватает крупных семейных мероприятий, способных привлечь дополнительный трафик.

Изменения в спросе

Аналитики отмечают сдвиги в предпочтениях: семьи копят на одну значимую поездку в год, отдавая приоритет морскому отдыху, а экскурсии по городам, включая Петербург, теряют популярность.

Туристы реже посещают музеи и организованные туры, предпочитая парки, фотосессии и актуальные развлечения. Это требует свежих подходов к культурным программам.

Экономические и логистические проблемы

Рост цен на жилье и транспорт, плюс доступные зарубежные маршруты, добавляют трудностей: бронирования часто делаются за 7–14 дней, что усложняет планирование отелей и событий.

Средний чек на петербургские туры выше общероссийского, но платежеспособность гостей падает.

Логистика тоже хромает — проезд в метро дороже московского, а аэроэкспресс до Пулково только на стадии обсуждения; улучшение транспорта и инфраструктуры может стать драйвером роста.

В целом, внутренний туризм в России развивается, но Петербург не может опираться лишь на репутацию — туристы жаждут новизны, и регионы с инновационными форматами быстро набирают обороты.

Автор:
Юлия Аликова
