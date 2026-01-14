Бабушки смертельной хваткой вцепились в эту мазь, а ученые бьют в колокол: пользы - мизер, вреда - хоть отбавляй, а вонь - словами не передать

Резкий запах мази Вишневского — настоящий символ домашней аптечки времён СССР. Созданная хирургом Александром Вишневским в 1927 году, она считалась панацеей от множества проблем: от гнойных ран до простых прыщей. Её состав из берёзового дёгтя, ксероформа и касторового масла широко применяли в военное и мирное время, когда выбор антисептиков был невелик.
Однако современные исследования кардинально изменили взгляд на это средство. Учёные и врачи указывают на его недостатки. Например, как отмечено в обзоре Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского (2017), мазь создаёт под повязкой герметичную среду, которая может способствовать размножению анаэробных бактерий, то есть усугублять инфекцию.
Исследование в журнале Annals of Burns and Fire Disasters (2016) показало, что эффективность таких дёгтярных мазей более чем в три раза уступает современным ранозаживляющим препаратам.
Кроме того, берёзовый дёготь содержит полициклические ароматические углеводороды, некоторые из которых, по данным Европейского агентства по химическим веществам (ECHA), являются канцерогенами. Также, как указано в Wound Care Journal (2014), компоненты мази могут вызывать фототоксичность — повышенную чувствительность кожи к ультрафиолету.
Сегодня медики рекомендуют использовать более безопасные и эффективные аналоги: мази с пантенолом, левомеколем или мирамистином. Таким образом, мазь Вишневского, безусловно, заняла своё место в истории медицины, но в свете новых данных её применение считается устаревшим и не всегда оправданным.
Отмечаем, что самолечение вредит вашему здоровью. Все медицинские препараты необходимо принимать только с одобрения Вашего лечащего врача.