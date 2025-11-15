Городовой / Город / «Бабушкино золото»: аферисты выманили у пенсионерки в Купчино два слитка
«Бабушкино золото»: аферисты выманили у пенсионерки в Купчино два слитка

Опубликовано: 15 ноября 2025 13:54
Женщина понесла ущерб в размере свыше 1,6 миллиона рублей.

В одном из районов Санкт-Петербурга сотрудники полиции разоблачили схему мошенничества, связанного с хищением золотых слитков у пожилой горожанки. Ключевые подробности произошедшего стали известны благодаря обращению 80-летней женщины, проживающей в доме на улице Малая Балканская, которая 14 ноября обратилась в полицию с заявлением.

Она пояснила, что несколькими днями ранее ей позвонили по телефону и сообщили о якобы надвигающейся опасности для её сбережений. Мошенник убедил пенсионерку приобрести два золотых слитка на общую сумму 1 миллион 663 тысячи рублей и передать их для временного «обеспечения сохранности». Вечером того же дня женщина вручила эти ценности неизвестному мужчине у своего подъезда.

Было начато уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Полицейские задержали жителя Омска в возрасте 22 лет, который в это время проживал в Санкт-Петербурге.

Органам удалось вернуть похищенные слитки золота, которые были изъяты у подозреваемого. Мужчина сейчас находится под стражей, ему предъявлено официальное обвинение. Полиция проверяет, связан ли он с другими случаями аналогичных мошенничеств.

Автор:
Юлия Аликова
