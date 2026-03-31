«Балтийцы» с 3D-экранами: синяя ветка петербургского метро вышла на новый уровень

На вторую линию петербургского метро вышли четыре новых поезда «Балтиец» синего цвета. Их запустили из электродепо «Выборгское», сообщает «Фонтанка».
Одно из главных новшеств — экран, встроенный в окно вагона, который отображает инфографику. Он показывает данные о станциях метро, выходах с них, а также другой контент, включая исторические факты.
Как рассказал гендиректор WayRay Виталий Пономарев, каждая станция воссоздана в 3D-модели, так что видно все выходы и удобные пути.
Пока такие экраны установлены только в двух вагонах одного состава на «синей» ветке — это пилотный проект. Успех эксперимента может привести к их массовому внедрению.
Глава комитета по транспорту Денис Минкин сообщил изданию, что цена одного экрана — примерно 2 млн рублей.