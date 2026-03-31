«Балтийцы» с 3D-экранами: синяя ветка петербургского метро вышла на новый уровень
«Балтийцы» с 3D-экранами: синяя ветка петербургского метро вышла на новый уровень

Опубликовано: 31 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
«Балтийцы» с 3D-экранами: синяя ветка петербургского метро вышла на новый уровень
«Балтийцы» с 3D-экранами: синяя ветка петербургского метро вышла на новый уровень
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Экран показывает информацию о станциях метрополитена, выходах из неё.

На вторую линию петербургского метро вышли четыре новых поезда «Балтиец» синего цвета. Их запустили из электродепо «Выборгское», сообщает «Фонтанка».

Одно из главных новшеств — экран, встроенный в окно вагона, который отображает инфографику. Он показывает данные о станциях метро, выходах с них, а также другой контент, включая исторические факты.

Как рассказал гендиректор WayRay Виталий Пономарев, каждая станция воссоздана в 3D-модели, так что видно все выходы и удобные пути.

Пока такие экраны установлены только в двух вагонах одного состава на «синей» ветке — это пилотный проект. Успех эксперимента может привести к их массовому внедрению.

Глава комитета по транспорту Денис Минкин сообщил изданию, что цена одного экрана — примерно 2 млн рублей.

Автор:
Юлия Аликова
